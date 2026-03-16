5 lọ kem chống nắng không bít tắc lỗ chân lông, bôi lên da cực thích khiến chị em chăm dùng mỗi ngày

Mùa hè là thời điểm làn da cần được bảo vệ kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Nắng mạnh, nhiệt độ cao cùng độ ẩm lớn khiến nhiều người ngại sử dụng kem chống nắng vì lo cảm giác bí da, nặng mặt hoặc dễ gây bít tắc lỗ chân lông. Tuy nhiên, nhiều dòng kem chống nắng rất chú trọng tới kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và tích hợp thêm nhiều thành phần dưỡng da, giúp trải nghiệm sử dụng trở nên dễ chịu hơn ngay cả trong thời tiết nóng bức. Dưới đây là 5 lựa chọn kem chống nắng nổi bật với kết cấu nhẹ mặt, dễ dùng hằng ngày và phù hợp với nhiều loại da.

Colorescience Sunforgettable Total Protection Face Shield Flex SPF 50

Colorescience Sunforgettable Total Protection Face Shield Flex SPF 50 là một dòng kem chống nắng khoáng có màu, kết hợp khả năng bảo vệ da với lớp che phủ nhẹ nhàng, giúp làn da trông đều màu và tự nhiên hơn ngay sau khi sử dụng. Công thức chứa các sắc tố iron oxide thông minh có khả năng "thích nghi" với màu da khi tán trên da, tạo lớp nền bán lì (demi-matte) nhẹ nhàng và có thể điều chỉnh độ che phủ.

Sản phẩm sử dụng công nghệ độc quyền EnviroScreen, giúp bảo vệ da khỏi nhiều tác nhân môi trường như tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, ô nhiễm và tia hồng ngoại. Bên cạnh đó, công thức còn bổ sung các chất chống oxy hóa và thành phần dưỡng ẩm giúp hỗ trợ sức khỏe làn da lâu dài.

Beauty of Joseon Relief Sun Sunscreen SPF50+ PA++++

Beauty of Joseon Relief Sun là một trong những dòng kem chống nắng nổi bật của mỹ phẩm Hàn Quốc nhờ kết cấu mỏng nhẹ và cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Công thức chống nắng hóa học của sản phẩm được kết hợp với chiết xuất gạo và các thành phần lên men từ ngũ cốc, giúp cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng làn da.

Niacinamide trong bảng thành phần giúp hỗ trợ cải thiện độ sáng và mang lại hiệu ứng da căng bóng nhẹ sau khi thoa. Khi thoa lên da, sản phẩm tán khá mượt, nhanh chóng tiệp vào da và không tạo cảm giác vón cục hay đọng vào các nếp nhăn nhỏ.

Nhờ kết cấu nhẹ và khả năng hòa hợp tốt với lớp trang điểm, sản phẩm thường được lựa chọn như một bước chuẩn bị da trước khi makeup.

Kiehl's Better Screen UV Serum SPF 50+ Facial Sunscreen with Collagen Peptide

Kiehl's Better Screen UV Serum SPF 50+ mang đến cách tiếp cận mới cho kem chống nắng khi kết hợp kết cấu serum siêu nhẹ với khả năng bảo vệ da khỏi tia UV. Công thức chứa các bộ lọc UV giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA và UVB – những yếu tố chính gây ra tình trạng sạm da và lão hóa sớm.

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở thành phần Collagen Peptide, giúp hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa sớm do ánh nắng gây ra. Bên cạnh khả năng chống nắng, sản phẩm còn hướng đến việc nâng cao độ rạng rỡ của làn da, đồng thời cải thiện kết cấu và sắc da theo thời gian.

Với kết cấu serum mỏng nhẹ và lớp finish gần như vô hình, sản phẩm dễ dàng tiệp vào da và phù hợp với nhiều tông da khác nhau. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích các sản phẩm đa nhiệm, vừa chống nắng vừa hỗ trợ chăm sóc da.

Thank You Farmer Sun Project Moisture Sun Cream SPF 40

Thank You Farmer Sun Project Moisture Sun Cream SPF 40 có sự kết hợp giữa khả năng bảo vệ da và dưỡng ẩm. Công thức chứa nhiều thành phần chăm sóc da như niacinamide, vitamin B5, vitamin E và vitamin K, giúp tăng cường độ ẩm và hỗ trợ làm dịu da.

Chiết xuất rau má (centella asiatica) và nước tre là hai thành phần nổi bật trong sản phẩm, giúp làm dịu và cấp nước cho da hiệu quả. Nhờ vậy, làn da có cảm giác mềm mại và dễ chịu hơn sau khi thoa.

Kem chống nắng có kết cấu nhẹ, dễ tán và không để lại lớp trắng trên da. Khi sử dụng đủ lượng, sản phẩm vừa giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng vừa mang lại hiệu ứng da tươi sáng tự nhiên.

Dr. Jart+ Every Sun Day Fluid Korean Sunscreen SPF 50+

Dr. Jart+ Every Sun Day Fluid SPF 50+ là kem chống nắng dạng lỏng với kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán và phù hợp với nhiều loại da từ da thường, da khô đến da dầu hoặc da hỗn hợp. Công thức mang lại lớp finish rạng rỡ nhẹ nhàng, giúp làn da trông tươi tắn và khỏe khoắn hơn.

Đây là sản phẩm chống nắng phổ rộng SPF 50 giúp bảo vệ da khỏi các tia UV có thể gây tổn thương và thúc đẩy quá trình lão hóa da. Nhờ kết cấu dạng lỏng, kem chống nắng dễ dàng thẩm thấu vào da và tạo lớp nền mỏng nhẹ, phù hợp để sử dụng như bước cuối cùng trong chu trình skincare buổi sáng.

Ảnh: Sưu tầm