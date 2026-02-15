5 loại bệnh bác sĩ nhắc cần CẢNH GIÁC CAO dịp Tết, độ tuổi nào cũng có thể bị "tấn công"

Tết là thời điểm sum họp, vui vẻ nhưng cũng là lúc chúng ta thường ít quan tâm hơn tới sức khoẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc nhở, đây cũng là thời điểm "nhạy cảm" về dịch tễ.

Cùng với thay đổi thời tiết, lối sống của chúng ta cũng bị đảo lộn, chế độ ăn uống thất thường, tụ tập đông người... Đây đều là những yếu tố dễ gây bệnh và khiến bệnh lan nhanh. Trong khi đó, Tết trọn vẹn hay không phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố sức khoẻ.

Muốn tết vui, có 5 nhóm bệnh thường gặp vào dịp Tết mà dù ở độ tuổi nào chúng ta cũng cần cảnh giác, chủ động phòng tránh. Đồng thời có sự chuẩn bị để đối mặt, xử trí, dự trữ thuốc thang nếu cần. Đó là:

1. Cúm mùa

Dịp Tết, mật độ đi lại tăng cao, không gian kín như máy bay, tàu xe, trung tâm thương mại và các bữa tiệc gia đình tạo điều kiện virus cúm lây lan qua giọt bắn.

Ảnh minh họa

Triệu chứng thường khởi phát đột ngột với sốt cao, đau đầu, đau cơ, ho khan, mệt mỏi toàn thân. Trẻ nhỏ và người cao tuổi có thể diễn tiến thành viêm phổi hoặc suy hô hấp.

Bác sĩ Lu Xiaofu thuộc Viện Giáo dục Sức khỏe Quận Futian Thâm Quyến (Trung Quốc) khuyến cáo tiêm vaccine trước mùa cao điểm, đeo khẩu trang khi có biểu hiện hô hấp và nghỉ ngơi đầy đủ để tránh biến chứng.

2. Các bệnh tiêu chảy truyền nhiễm như norovirus

Từ cuối thu đến đầu xuân là mùa cao điểm của virus đường ruột. Tết với các bữa ăn đông người, dùng chung đũa gắp, thực phẩm chế biến số lượng lớn làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Triệu chứng là người bệnh thường buồn nôn, nôn nhiều, tiêu chảy cấp, đau bụng và có thể mất nước nhanh. Trẻ em và người già đặc biệt dễ suy kiệt. Bác sĩ Lu Xiaofu cảnh báo cần rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, nấu chín kỹ hải sản và xử lý chất nôn đúng cách để tránh lây lan trong gia đình.

3. Ngộ độc thực phẩm

Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Fukang thuộc Viện Giáo dục Sức khỏe Quận Futian Thâm Quyến (Trung Quốc), trong dịp Tết, thực phẩm thường được chuẩn bị trước và bảo quản nhiều ngày. Nếu bảo quản sai nhiệt độ hoặc hâm nóng không đủ, vi khuẩn và độc tố như Salmonella hoặc độc tố botulinum có thể phát triển.

Triệu chứng gồm đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, sốt, thậm chí liệt cơ hoặc suy hô hấp ở trường hợp nặng. Ông nhắc cần tách riêng thực phẩm sống và chín, bảo quản dưới 10 độ C và không sử dụng món ăn có mùi vị bất thường, không ăn thực phẩm nấu chín để qua đêm hoặc hâm lại nhiều lần.

4. Các bệnh đường hô hấp mùa đông xuân

Ngoài cúm, viêm phế quản và viêm phổi cũng gia tăng trong dịp này do thời tiết lạnh, thức khuya và uống rượu bia làm suy giảm miễn dịch. Ho kéo dài, tức ngực, khó thở, sốt cao là dấu hiệu cần thăm khám sớm.

Bác sĩ Fukang nhắc nhở thêm, nguy cơ COVID 19 hiện ở mức thấp nhưng vẫn có thể bùng phát khi tụ tập đông người, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền. Do đó, vẫn nên hết sức cẩn trọng.

5. Bệnh tim mạch và đột quỵ

Tết là thời điểm ăn mặn, nhiều chất béo và uống rượu bia nhiều hơn bình thường. Bác sĩ Fukang cảnh báo điều này dễ làm tăng huyết áp đột ngột, rối loạn nhịp tim hoặc gây đột quỵ, nhất là ở người trung niên và cao tuổi.

Ảnh minh họa

Về triệu chứng, bác sĩ Lu Xiaofu Triệu cho biết gồm đau ngực, méo miệng, yếu tay chân, nói khó. Cần kiểm soát huyết áp, ăn uống điều độ và hạn chế rượu bia để tránh "tai nạn sức khỏe" trong những ngày đầu năm.

Tết là dịp vui nhưng sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Chủ động phòng ngừa và nhận biết sớm dấu hiệu bất thường sẽ giúp cả gia đình bước vào năm mới an toàn và khỏe mạnh hơn.

Nguồn và ảnh: Futian Government, Sohu