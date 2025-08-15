5 kiểu nội dung mà người EQ thấp thích đăng lên mạng xã hội

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, Facebook, Zalo hay Instagram không chỉ là nơi kết nối bạn bè mà còn trở thành “tấm gương” phản chiếu tính cách, suy nghĩ và phần nào trí tuệ cảm xúc (EQ) của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra rằng, những gì mình đăng tải, dù chỉ là vài dòng trạng thái hay tấm hình cũng có thể tiết lộ nhiều điều về bản thân.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, những người có EQ thấp thường có xu hướng đăng những nội dung dưới đây. Điểm chung là tần suất dày đặc, nội dung lặp lại, khó kiểm soát, và đôi khi gây khó chịu cho người khác.

1. Liên tục than vãn, phàn nàn

Thỉnh thoảng chia sẻ nỗi buồn, áp lực hay khó khăn là điều bình thường, đó cũng là cách nhiều người giải tỏa cảm xúc. Nhưng một số người lại biến mạng xã hội thành “thùng rác cảm xúc” của mình. Hôm nay họ than thở công việc áp lực, sếp khắt khe, hôm sau lại kể chuyện đời quá khổ, bạn bè không hiểu mình.

Nhà văn Trung Quốc - Lưu Đồng từng nói: “Than vãn là việc vô nghĩa nhất. Nếu môi trường xung quanh quá tệ, hãy âm thầm rèn luyện để thoát khỏi nó.”

Trên thực tế, việc phàn nàn liên tục không giúp bạn giải quyết vấn đề, nó chỉ khiến người khác cảm thấy bị “nhiễm” năng lượng tiêu cực, lâu dần sẽ muốn tránh xa bạn. Người có EQ cao thường biết giữ bình tĩnh, biến bức xúc thành động lực và chọn cách giải quyết thay vì chìm trong than vãn.

2. Khoe khoang và so bì

Một dạng khác thường gặp là khoe vật chất hoặc trải nghiệm xa xỉ như túi xách hàng hiệu, chuyến du lịch đắt đỏ, bữa ăn sang trọng… Thậm chí, có người còn kèm câu chữ ngầm so sánh: “Lần này đi châu Âu, toàn ở khách sạn 5 sao, thích thật. Không biết ai đã từng trải qua chưa?”

Dù ai cũng có quyền chia sẻ niềm vui, nhưng khi khoe khoang trở thành mục đích chính, nó dễ biến thành sự phô trương và tạo khoảng cách. Người tự tin thật sự không cần chứng minh bản thân bằng hình ảnh hào nhoáng. Người có EQ cao thường tập trung vào giá trị nội tại, không bị cuốn vào vòng xoáy so sánh hơn thua.

Trạng thái công kích, bức xúc

Một số người khi gặp mâu thuẫn liền lên mạng “xả” ngay. Họ có thể ám chỉ đích danh hoặc bóng gió trách móc, mỉa mai về người khác hay điều gì đó. Kiểu bài đăng này thường mang tính bộc phát, không cân nhắc hậu quả, dễ khiến sự việc căng thẳng hơn.

Ví dụ: “Có những người sai rành rành mà vẫn cố cãi. Thật hết nói nổi!” - Cách thể hiện này không chỉ phơi bày sự thiếu kiểm soát cảm xúc, mà còn dễ khiến người đọc suy đoán, bàn tán.

Người có EQ cao chọn cách trao đổi riêng, hoặc đợi cảm xúc nguội rồi mới xử lý. Họ hiểu rằng “dằn mặt” công khai thường chỉ làm rạn nứt thêm các mối quan hệ mà không thể giải quyết được gì.

Chia sẻ “súp gà cho tâm hồn” nhưng tẩm đầy sự tiêu cực

Không ít người thích đăng những bài “triết lý sống” hay “lời khuyên” nghe qua tưởng tích cực và an ủi bạn, nhưng thực chất lại gieo rắc bi quan: “Cuộc đời vốn bất công, cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì”, “Đừng tin ai, ai cũng có thể phản bội bạn”…

Nhà văn Romain Rolland từng viết: “Anh hùng thật sự là người hiểu rõ sự thật khắc nghiệt của đời sống nhưng vẫn yêu đời.” - Người có EQ cao thường nhìn nhận khó khăn với tinh thần lạc quan, và truyền cho người khác động lực chứ không phải sự chán nản.

Những chuyện vụn vặt không mấy giá trị

Ngày nay, không hiếm người cập nhật liên tục từng bữa ăn, số bước đi, món đồ vừa mua… Ví dụ: “Trưa nay ăn cơm rang, khá ngon”, “Hôm nay đi bộ 10.000 bước, mỏi quá”.

Mạng xã hội là không gian cá nhân, ai cũng có quyền chia sẻ. Nhưng nếu nội dung quá đơn điệu, thiếu điểm nhấn hoặc giá trị, nó dễ bị bỏ qua và khiến hình ảnh cá nhân trở nên nhạt nhòa. Người có EQ cao biết chọn lọc, họ chia sẻ những câu chuyện thú vị, góc nhìn mới mẻ hoặc thông tin hữu ích, những thứ vừa thể hiện bản thân vừa tạo sự gắn kết với người đọc.

Mạng xã hội không chỉ là nơi giải trí, mà còn là “hồ sơ công khai” về mỗi người. Những gì bạn đăng tải đều đang âm thầm gửi tín hiệu đến người khác về tính cách, thái độ sống, thậm chí cả khả năng kiểm soát cảm xúc. Người có EQ thấp thường không ý thức được tác động này, nên dễ rơi vào 5 kiểu đăng tải kể trên.