5 dấu hiệu nhận biết nhà bạn là đất vàng phong thủy, lộc bền đến 3 đời

Không phải ngẫu nhiên có những ngôi nhà ở càng lâu càng thấy cuộc sống ổn định, công việc hanh thông, tiền bạc tích tụ dần. Theo phong thủy, đó thường là những mảnh đất tốt khí, còn gọi nôm na là đất vàng phong thủy. Nếu nhà bạn có những dấu hiệu dưới đây, rất có thể đang sở hữu một vị trí đáng giá hơn bạn nghĩ.

1. Ở lâu không thấy suy, gia đạo ổn định dần theo thời gian

Dấu hiệu rõ nhất của đất vàng phong thủy là tác động chậm nhưng bền. Khi mới về ở có thể chưa thấy khác biệt lớn, nhưng càng sống lâu càng cảm nhận rõ sự ổn định. Gia đình ít biến động xấu, các mối quan hệ trong nhà hài hòa, ít cãi vã dai dẳng. Những người sống trong nhà thường có xu hướng giữ được tinh thần ổn định, làm ăn không bùng nổ đột ngột nhưng đều đặn, ít gặp cảnh được rồi lại mất. Phong thủy gọi đây là đất tụ khí, nuôi dưỡng con người theo kiểu âm thầm nhưng chắc chắn.

2. Nhà dễ đón gió mát, ánh sáng tự nhiên vừa đủ

Đất tốt thường nằm ở vị trí có sự lưu thông khí hài hòa. Nhà không quá bí, cũng không bị gió lùa dữ dội. Ban ngày ít khi phải bật đèn dù không dùng kính hay cửa quá lớn.

Phong thủy coi ánh sáng và gió là hai yếu tố quan trọng của sinh khí. Nhà tối ẩm lâu ngày dễ sinh khí xấu, còn nhà quá nắng gắt, gió mạnh lại khiến khí tán nhanh. Đất vàng phong thủy thường giúp ngôi nhà đạt trạng thái cân bằng, ở vào thấy dễ chịu, khách đến cũng có cảm giác thoải mái.

3. Người ở khỏe mạnh, ít bệnh vặt kéo dài

Sức khỏe là thước đo rất thật của phong thủy đất. Những ngôi nhà nằm trên nền đất xấu thường khiến người ở hay mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, bệnh vặt lặp đi lặp lại không rõ nguyên nhân. Ngược lại, đất phong thủy tốt giúp môi trường sống khô ráo, thoáng khí, ít nấm mốc, ít côn trùng độc. Người lớn tuổi sống trong nhà không bị xuống sức nhanh, trẻ con ít ốm vặt dai dẳng. Đây là dấu hiệu nhiều gia đình chỉ nhận ra sau vài năm sinh sống.

4. Hàng xóm xung quanh ổn định, khu vực ít biến động tiêu cực

Đất tốt hiếm khi đứng riêng lẻ. Một khu vực có nhiều nhà ở yên ổn lâu năm, ít thay đổi chủ liên tục, ít xảy ra tranh chấp, tai nạn hay thị phi lớn thường là vùng có địa khí ổn định.

Nếu xung quanh nhà bạn, hàng xóm sống lâu, làm ăn đều đặn, không thường xuyên xảy ra cảnh bán gấp, bỏ đi hay tranh chấp đất đai, đó là tín hiệu tốt. Phong thủy coi đây là cộng hưởng khí trường, đất tốt giúp người tụ lại, người ổn thì đất càng vượng.

5. Giá trị nhà đất tăng đều, dễ cho thuê hoặc sang nhượng

Một dấu hiệu rất thực tế của đất vàng phong thủy là giá trị sử dụng và giá trị kinh tế bền vững. Nhà không cần quảng cáo rầm rộ vẫn có người hỏi mua, cho thuê không bị bỏ trống lâu. Ngay cả khi thị trường trầm lắng, những căn nhà nằm trên nền đất tốt vẫn giữ giá tốt hơn mặt bằng chung. Đây không chỉ là yếu tố kinh tế mà còn phản ánh đúng quy luật phong thủy. Đất có sinh khí thì người tìm đến, tiền cũng theo đó mà lưu chuyển.

Lưu ý quan trọng khi đánh giá đất phong thủy

Không nên chỉ nhìn một yếu tố riêng lẻ rồi kết luận đất tốt hay xấu. Phong thủy là tổng hòa của vị trí, môi trường, dòng khí và cả yếu tố con người. Có những mảnh đất vốn tốt nhưng bị xây dựng sai cách, bố trí không hợp, lâu dần sinh khí cũng suy giảm.

Ngược lại, nếu nhận ra nhà mình có nhiều dấu hiệu của đất vàng phong thủy, việc cần làm là giữ gìn sự thông thoáng, sạch sẽ, hạn chế cải tạo phá vỡ cấu trúc tự nhiên. Đất tốt gặp người biết giữ thì phúc càng bền, vận càng lâu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm