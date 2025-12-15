5 câu đồng nghiệp EQ thấp không bao giờ nói, người EQ cao lại dùng thường xuyên để ghi điểm ở nơi làm việc

Trong môi trường công sở hiện đại, năng lực chuyên môn thôi chưa đủ. Ngày càng nhiều nghiên cứu và thực tế cho thấy, trí tuệ cảm xúc (EQ) mới là yếu tố quan trọng giúp một người được lãnh đạo tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến và có cơ hội phát triển lâu dài. Những người có EQ cao thường biết cách giao tiếp tinh tế, xử lý tình huống khéo léo và tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện, ngay cả trong những hoàn cảnh căng thẳng.

Trái lại, người có EQ thấp dù giỏi chuyên môn nhưng dễ khiến môi trường làm việc trở nên nặng nề, mối quan hệ đồng nghiệp thiếu gắn kết. Điều đáng nói là EQ không phải năng lực bẩm sinh, mà hoàn toàn có thể rèn luyện và cải thiện thông qua hành vi, lời nói hằng ngày.

Dưới đây là 5 câu nói quen thuộc của những người có EQ cao, thường xuyên được sử dụng nơi công sở. Nếu bạn cũng hay nói những câu này, rất có thể bạn là người đi đâu cũng được quý.

1. “Để tôi giúp bạn”

Đây là một trong những câu nói đơn giản nhưng có sức nặng nhất trong giao tiếp nơi làm việc. Khi ai đó đang lúng túng, quá tải hoặc gặp khó khăn, việc chủ động nói “Để tôi giúp bạn” không chỉ thể hiện tinh thần đồng đội mà còn cho thấy bạn là người biết quan sát và sẵn sàng chia sẻ.

Những người có EQ cao hiểu rằng, sự hỗ trợ kịp thời đôi khi quan trọng hơn cả lời động viên. Không cần phải giúp những việc quá lớn, chỉ một hành động nhỏ hay một lời đề nghị chân thành cũng đủ để tạo thiện cảm lâu dài. Trong môi trường công sở, những người hay giúp đỡ người khác thường được đánh giá là đáng tin cậy và dễ hợp tác.

2. “Không có gì to tát đâu, đừng lo lắng về điều đó”

Sai sót là điều khó tránh trong công việc. Khi ai đó mắc lỗi, phản ứng của người xung quanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của họ. Người có EQ cao hiểu rằng, chỉ trích gay gắt không giúp vấn đề được giải quyết nhanh hơn.

Thay vào đó, họ thường nói: “Không có gì to tát đâu, đừng lo lắng”, đồng thời cùng nhau tìm cách khắc phục. Sự cảm thông đúng lúc giúp người mắc lỗi không rơi vào trạng thái tự trách hay sợ hãi, từ đó làm việc hiệu quả hơn. Đây cũng là cách xây dựng niềm tin và sự gắn kết lâu dài giữa các đồng nghiệp.

3. “Bạn làm tốt lắm”

Khen ngợi là một nghệ thuật, và những người có trí tuệ cảm xúc cao rất giỏi nghệ thuật này. Họ không khen lấy lệ, cũng không tâng bốc quá mức, mà khen đúng lúc, đúng việc và bằng sự chân thành.

Một lời khen đúng chỗ có thể tiếp thêm động lực, giúp người khác cảm thấy nỗ lực của mình được ghi nhận. Trong môi trường làm việc cạnh tranh, sự công nhận dù nhỏ cũng có giá trị tinh thần rất lớn. Những người hay khen ngợi đồng nghiệp một cách chân thành thường tạo được bầu không khí tích cực và được yêu mến hơn.

4. “Bạn thấy làm thế này có ổn hơn không?”

Trong các cuộc họp hay thảo luận nhóm, việc bất đồng quan điểm là điều bình thường. Tuy nhiên, cách thể hiện ý kiến mới là điều quan trọng. Người có EQ cao không phủ nhận thẳng thừng ý tưởng của người khác, vì họ hiểu điều đó dễ khiến đối phương cảm thấy bị coi thường.

Thay vì phản bác trực tiếp, họ thường ghi nhận điểm tích cực trước, sau đó nhẹ nhàng đưa ra đề xuất của mình và hỏi: “Bạn thấy làm thế này có ổn hơn không?”. Cách nói này vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa mở ra không gian trao đổi tích cực, giúp đồng nghiệp dễ tiếp nhận ý kiến hơn.

5. “Không sao đâu, đừng lo lắng”

Khi đối diện với áp lực công việc, sai sót hoặc sự cố bất ngờ, cảm xúc lo lắng là điều khó tránh khỏi. Lúc này, một câu nói nhẹ nhàng như “Không sao đâu, đừng lo lắng” có thể giúp người khác nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần.

Người có EQ cao thường giữ được sự bình tĩnh và truyền cảm giác an tâm cho người xung quanh. Họ không đổ thêm áp lực, cũng không làm quá vấn đề. Chính sự điềm đạm này giúp họ trở thành chỗ dựa tinh thần cho đồng nghiệp, nhất là trong những giai đoạn căng thẳng.

Theo Baijiahao