Vác máy đi chụp dàn trai xinh gái đẹp BUV trong lễ tốt nghiệp: Sao visual ai cũng "vuýp" vậy?

Nhắc đến những ngôi trường đại học gắn liền với hình ảnh sinh viên vừa giỏi vừa xinh, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Là trường đại học quốc tế đào tạo theo chuẩn Anh quốc, sinh viên ở đây được rèn luyện không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả tư duy, kỹ năng và tác phong toàn cầu. Chính điều đó tạo nên một nét đẹp rất riêng: thanh lịch, thần thái trưởng thành và khí chất rất "global".

Mới đây, lễ tốt nghiệp của BUV tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với loạt khoảnh khắc nữ sinh xuất hiện trong áo tốt nghiệp. Không quá cầu kỳ, các tân cử nhân vẫn ghi điểm nhờ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tự tin và phong thái đậm chất sinh viên quốc tế, đúng kiểu đẹp tri thức, đẹp hiện đại.

Không nói nhiều nữa, cùng ngắm visual cực kỳ "vuýp" của những cô gái vừa xinh vừa giỏi của BUV nhé!

Đẹp kiểu sinh viên quốc tế là đây chứ đâu.

Visual ngày nhận bằng: đơn giản mà cuốn.

Lướt qua thôi mà cũng đủ xao xuyến!

Khoảnh khắc này gọi là "đẹp đúng lúc".

Ngày hôm nay thuộc về những nụ cười rạng rỡ.