Chàng trai Hà Giang đỗ Harvard

Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1996, tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao năm 2018.

Tháng 8/2025, Nguyễn Thanh Tùng xuất sắc giành học bổng toàn phần Chính phủ Mỹ Fulbright (niên khóa 2025–2026) để theo học chương trình thạc sĩ Phân tích Chính sách Giáo dục tại Đại học Harvard.

Không chỉ vậy, Tùng còn nhận được thư mời nhập học kèm hỗ trợ tài chính từ Đại học Teachers College Columbia và Đại học Vanderbilt. Suất học bổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng là thành quả của hành trình theo đuổi khát vọng đổi mới giáo dục, đưa Tùng đến môi trường đào tạo hàng đầu thế giới, nơi Harvard đang giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng đại học toàn cầu năm 2025, theo U.S. News & World Report.

Thanh Tùng, tân sinh viên chương trình thạc sĩ Phân tích Chính sách Giáo dục tại Harvard năm học 2025 - 2026.

"Tôi không chuẩn bị cho giấc mơ du học với kế hoạch từ sớm như nhiều bạn khác. Thời phổ thông hay thậm chí những năm đại học, việc đặt chân tới một trường danh giá quốc tế vẫn là điều gì đó quá xa vời với một chàng trai miền núi như tôi", Tùng bày tỏ sự tự hào khi mở cửa thành công ngôi trường danh giá.

Trước khi chinh phục được học bổng Fulbright và Đại học Harvard, thứ Tùng kiên trì theo đuổi chỉ đơn giản là đam mê: tìm cách đưa một nền giáo dục tốt đến với nhiều người hơn.

Sau khi tốt nghiệp học viện Ngoại giao, từ năm 2018 đến nay, anh chàng 9X thử sức ở nhiều môi trường khác nhau từ trường công, trường tư, cho tới các công ty khởi nghiệp trong khu vực để nhìn nhận vấn đề giáo dục từ nhiều góc độ. Tất cả đều xuất phát từ câu chuyện cá nhân, từ một cậu bé người Hà Giang cũ (nay là thành phố Tuyên Quang) tự đặt nhiều giới hạn cho mình, đến một người trẻ liên tục thử nghiệm để góp phần lấp đầy những khoảng trống trong hệ thống giáo dục.

Từ tháng 1/2018, trong vai trò chuyên viên tư vấn chiến lược giáo dục của một tổ chức giáo dục ở Việt Nam, Tùng tham gia triển khai các dự án tư vấn giáo dục, tác động tích cực tới hơn 300.000 học sinh; triển khai gây quỹ và xây dựng lại 3 trường công tại các vùng khó khăn. Đặc biệt, Tùng tham gia phát triển đào tạo kỹ năng nghề nghiệp tại Việt Nam cho nền tảng số với hơn 5.000.000 người dùng trên thế giới.

Hành trình đó cũng đầy những nút thắt chưa có lời giải với Tùng. Tùng nhận thấy, không ít giáo viên tâm huyết bị kiệt sức vì quá nhiều trách nhiệm không tên, đến mức dù muốn đổi mới cũng không còn thời gian và năng lượng. Nhiều em học sinh vùng cao không đủ áo ấm để mặc, nên thật khó để nói về trí tuệ cảm xúc hay kỹ năng mềm. Khi làm việc với các nền tảng tuyển dụng quốc tế, Tùng cũng nhận được phản hồi trực tiếp từ nhà tuyển dụng rằng sinh viên Việt Nam thường thiếu những kỹ năng thiết yếu như tiếng Anh hay đàm phán.

Điều khiến Tùng suy nghĩ là những kỹ năng trên thực ra không quá khó để đào tạo, nhưng làm sao để triển khai trên diện rộng với chi phí hạn chế thì chưa có công cụ để giải quyết tận gốc các vấn đề hệ thống. Chính những câu hỏi chưa có lời giải này thôi thúc Tùng đến Harvard học ngành Chính sách và phân tích giáo dục để tìm cách đưa công nghệ tới học sinh một cách bền vững.

Tùng cùng các bạn giành học bổng toàn phần Chính phủ Mỹ Fulbright chụp ảnh tại Cambridge, Massachusetts hồi tháng 8/2025.

Hiện Tùng tham gia dự án phân tích chính sách về việc đưa GenAI (Trí tuệ nhân tạo tạo sinh) vào sử dụng trong hệ thống phổ thông cùng Bộ Giáo dục của một nước châu Âu. Với Tùng, giáo dục không chỉ là điểm số, mà còn cần trang bị cho học sinh nhiều hơn về kỹ năng sống, trải nghiệm xã hội, định hướng nghề nghiệp và công nghệ để các em bước ra ngoài thế giới.

Bí quyết chinh phục Đại học Harvard của Thanh Tùng chính là hành động thực tế thay vì chỉ nói. 9X luôn có định hướng rõ ràng muốn làm gì cho giáo dục Việt Nam, nhưng quan trọng hơn, Tùng chứng minh được bằng công việc cụ thể, từ tư vấn cho trường học, xây dựng cộng đồng giáo viên, cho tới phát triển nền tảng công nghệ hỗ trợ hướng nghiệp.

"Harvard và Fulbright chọn tôi không phải chỉ vì những lời hứa hẹn trong hồ sơ, mà vì tôi chứng minh được mình có nền tảng và hệ thống sẵn sàng để biến tri thức và kết nối ở đây thành hành động khi quay trở về. Nói thì dễ, làm mới khó, và tôi chọn để công việc của mình lên tiếng thay mình", Tùng nhận định.

Với học bổng toàn phần Fulbright trị giá 3 tỷ đồng, Tùng đặt chân đến ngôi trường top đầu thế giới vào tháng 7/2025.

Tùng và các bạn học đến từ nhiều quốc gia tại Harvard.

Anh Nguyễn Chí Hiếu, tốt nghiệp tiến sĩ Kinh tế học tại Đại học Stanford, Mỹ, người từng quản lý, hướng dẫn trực tiếp Thanh Tùng đánh giá: "Ở Tùng có sự kết hợp đáng mơ ước về cả trí tuệ lẫn thực tiễn, điều này hiếm khi xuất hiện, đặc biệt là ở những người ở độ tuổi của Tùng".

Chàng trai trẻ từng xây dựng nội dung cho nhóm chuyên gia tư vấn giáo dục trực tuyến được hơn 30.000 giáo viên, lãnh đạo nhà trường, nhà giáo dục và nhà hoạch định chính sách truy cập; điều hành chương trình học bổng và cố vấn cho sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn, khó có thể theo học đại học nếu không được hỗ trợ kịp thời.

Ước mơ của Tùng là góp phần xây dựng một nền giáo dục Việt Nam công bằng và hiện đại, nơi mọi đứa trẻ dù ở thành thị hay vùng cao, đều có cơ hội phát triển toàn diện.

Nhận thấy rõ tiềm năng to lớn của công nghệ và chính sách trong việc thay đổi diện mạo giáo dục, Tùng dự định trong tương lai gần sẽ tiếp tục làm nghiên cứu và phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, cũng như các tổ chức giáo dục ở Việt Nam để thử nghiệm và triển khai những mô hình sáng tạo trong giáo dục vốn đã thành công trên thế giới, rồi điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

"Mình tin rằng nếu có cách tiếp cận đúng, chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách và mang lại nhiều đổi mới thiết thực cho học sinh và giáo viên", tân sinh viên Việt tại Harvard chia sẻ.