1 thông báo nghỉ Tết dương lịch của trường học đang gây tranh cãi - nhiều người than: "Sợ nhất kiểu phụ huynh thế này!"

Một phụ huynh TP.HCM mới đây đăng tải thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của trường con mình đang theo học. Theo đó, trường cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026. Để có kỳ nghỉ liền mạch này, học sinh được yêu cầu học bù vào thứ Bảy ngày 20/12/2025.

"Theo đúng Luật Lao động thì ngày nghỉ tết Dương lịch chỉ là 1 ngày, nhưng sao trường này lại cho học sinh nghỉ luôn ngày thứ 6, bắt đi học bù vào Thứ 7 tuần trước đó nhỉ? Nhà trường đã xin ý kiến phụ huynh trước khi quyết định chưa hay tự quyết?".

Thông tin này nhanh chóng gây ra tranh luận gay gắt trong cộng đồng phụ huynh.

Thông báo gây tranh luận

Một bộ phận phụ huynh đồng tình cho rằng theo quy định của Bộ luật Lao động, Tết Dương lịch chỉ là ngày nghỉ lễ một ngày, do đó việc cho học sinh nghỉ thêm ngày thứ Sáu 2/1 là không phù hợp. Một số phụ huynh lo ngại rằng việc học bù vào ngày thứ Bảy có thể làm xáo trộn lịch sinh hoạt, gây áp lực không cần thiết cho học sinh, đặc biệt trong giai đoạn cận kề kiểm tra cuối học kỳ I.

Ở chiều ngược lại, không ít phụ huynh lại tỏ ra đồng tình với cách sắp xếp ban đầu của nhà trường. Theo nhóm ý kiến này, việc học bù một ngày để đổi lại kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày liên tiếp là hợp lý và mang tính nhân văn. Họ cho rằng học sinh cần có thời gian nghỉ ngơi, giải tỏa áp lực học tập, đồng thời tạo điều kiện để các gia đình có thể lên kế hoạch sum họp, vui chơi hoặc du lịch ngắn ngày. Có người thậm chí còn chỉ trích phụ huynh nói trên "có vấn đề", không muốn con được nghỉ ngơi thoải mái. "Sở đã giao quyền chủ động cho các trường quyết định việc cho học sinh nghỉ thêm ngày mà. Sợ nhất là kiểu phụ huynh soi mói, muốn đặt mình lên trên hết này", một người bình luận.

Vậy, thực hư lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh TP.HCM ra sao?

Thực tế, trước đó trong một buổi giao ban chuyên môn giáo dục phổ thông học kỳ I năm học 2025-2026, một số lãnh đạo trường học tại TPHCM đã đặt vấn đề về việc có thể cho học sinh nghỉ thêm ngày thứ Sáu 2/1 hay không. Tại thời điểm này, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết đã giao quyền chủ động cho các trường, theo đó hiệu trưởng có thể căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc cho học sinh nghỉ thêm ngày, nếu có sắp xếp học bù phù hợp.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, thông tin từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM lại khẳng định việc nghỉ Tết Dương lịch của ngành giáo dục phải tuân thủ đúng quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản chỉ đạo của thành phố, không có ngoại lệ so với các ngành, lĩnh vực khác. Theo đó, học sinh chỉ được nghỉ ngày 1/1/2026, các ngày còn lại vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Trong bối cảnh thông tin từ cơ quan quản lý có sự điều chỉnh, Trường học nói trên cũng đã có động thái cập nhật lại. Theo đó, toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh chỉ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 vào ngày thứ Năm 1/1/2026 theo đúng quy định hiện hành, còn ngày thứ Sáu 2/1/2026 học sinh sẽ đi học trở lại bình thường. Thông báo mới này được xác định là văn bản chính thức, thay thế cho các thông báo trước đó.

Có thể thấy, dù mong muốn của một bộ phận phụ huynh là con được nghỉ ngơi dài ngày để giảm áp lực học tập và thuận tiện cho gia đình sắp xếp sinh hoạt, quy định vẫn là quy định.

Dù ủng hộ hay phản đối, điều quan trọng nhất vẫn là sự minh bạch.