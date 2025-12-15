5 nhóm nhà giáo được đề xuất hưởng phụ cấp đặc biệt, cao nhất đến 150% lương

Dự thảo quy định 5 nhóm được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng.

Nhóm 1 là những người có tài năng đặc biệt theo quy định của Chính phủ. Nhóm này được hưởng các chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định.

Nhóm 2 là những người có năng khiếu đặc biệt, đạt thành tích cao trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống phù hợp với nghề dạy học theo quy định của Chính phủ; người có kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên, người được phong tặng một trong các danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân ưu tú” trở lên.

Nhà giáo được hưởng nhiều chính sách thu hút, trọng dụng.

Đối với nhóm này, sau khi tiếp nhận, cá nhân sẽ được bổ nhiệm chức danh giáo viên hoặc giảng viên, được xếp lương và hưởng đầy đủ chế độ theo vị trí việc làm.

Nhóm 3 là những người tốt nghiệp từ loại khá trở lên các ngành thuộc lĩnh vực trọng điểm, thiết yếu theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các ngành, nghề học khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, các ngành, nghề chuyên môn đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và các ngành, nghề chuyên môn đặc thù lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo chiến lược, đề án, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Những giáo viên thuộc trường hợp này được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo và hưởng phụ cấp bằng 150% mức lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày tiếp nhận; đồng thời được ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước từ ngân sách Nhà nước.

Nhóm 4 là những người tình nguyện làm việc ở cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận.

Được hưởng đầy đủ chính sách dành cho người công tác tại vùng đặc biệt khó khă theo quy định của Chính phủ. Sau 2 năm tiếp nhận và hoàn thành tập sự, nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì nhóm này được nâng bậc lương trước hạn. Căn cứ vào cống hiến, nhà giáo sẽ được xem xét tặng huân chương, huy chương, danh hiệu thi đua…

Nhóm 5 là người dân tộc thiểu số thuộc danh mục các dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tình nguyện làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người đó.

Chính sách được hưởng gồm phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày tiếp nhận. Thời gian được hưởng phụ cấp là 5 năm. Sau 2 năm và hoàn thành tập sự (nếu có), nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên thì nhóm này được nâng bậc lương trước hạn; đồng thời được ưu tiên tham gia các chương trình bồi dưỡng, đào tạo trong và ngoài nước từ nguồn ngân sách nhà nước.

Nhóm này cũng được căn cứ vào cống hiến được xem xét tặng huân chương, huy chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm chương hoặc các hình thức khen thưởng khác theo quy định.

Các nhóm nói trên ngoài các chế độ, chính sách được hưởng quy định theo Nghị định khi được thông qua ban hành, còn được hưởng các chế độ, chính sách khác đối với nhà giáo theo quy định của pháp luật, quy định của địa phương và cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo đến hết ngày 19/12.

Ngày 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.