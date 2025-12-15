Lâm Y Thần kể chuyện nuôi con khiến dư luận tranh cãi gay gắt, người chê ích kỷ, người bênh: "Tôi hoàn toàn thông cảm!"

Tháng 9/2025, cái tên Lâm Y Thần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với phát ngôn gây tranh cãi: "Làm mẹ đôi khi cần phải ích kỷ một chút". Chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi sinh con trai thứ hai vào tháng 6, nữ diễn viên đã quay trở lại với guồng quay công việc, đồng thời công bố quyết định gửi con trai còn đỏ hỏn vào trung tâm trông giữ trẻ.

Đối mặt với những nghi ngại từ dư luận, "nữ hoàng phim thần tượng" một thời thẳng thắn chia sẻ: "Mẹ không phải là siêu nhân, cố quá sẽ chỉ khiến bản thân gục ngã". Lựa chọn của Lâm Y Thần đã xé toạc bức màn che phủ tình cảnh chung của hàng triệu bà mẹ công sở hiện nay: Giữa kỳ vọng xã hội về một "người mẹ hoàn hảo" và nhu cầu khẳng định giá trị bản thân, họ buộc phải đưa ra những sự đánh đổi tàn khốc.

1. Hiện thực nuôi con sau ánh hào quang

Cuộc sống của Lâm Y Thần không hề nhẹ nhàng như những vai diễn trên màn ảnh. Sau khi sinh con gái đầu lòng "Tiểu Lâm Lâm" vào năm 2021, cô từng tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để toàn tâm toàn ý chăm con. Tuy nhiên, khi bé trai thứ hai chào đời, áp lực đè lên vai cô tăng theo cấp số nhân.

Do tính chất công việc, chồng cô – doanh nhân Lâm Vũ Siêu – thường xuyên phải cư trú tại Mỹ. Việc vợ chồng sống xa nhau dài ngày khiến gánh nặng chăm sóc hai con nhỏ cùng bố mẹ chồng gần như dồn hết lên vai nữ diễn viên.

Lâm Y Thần tiết lộ, cô đã từng thử cố gắng tự mình chăm con sau sinh. Kết quả là mỗi ngày cô chỉ được ngủ vỏn vẹn 3 tiếng, sụt mất 4kg và thậm chí thường xuyên quên lời thoại vì kiệt sức. Cuối cùng, cô đành chọn giải pháp gửi cậu con trai 3 tháng tuổi đến trung tâm chăm sóc vào ban ngày và chỉ tự mình chăm bé vào ban đêm.

Lâm Y Thần

2. Sự "ích kỷ" đầy lý trí

"Quyết định gửi con đi nhà trẻ không phải là sự vô tâm, mà là một sự cân nhắc tỉnh táo", Lâm Y Thần nhấn mạnh.

Cô cho rằng việc người mẹ liên tục vắt kiệt sức lực sẽ đẩy cả gia đình vào một vòng luẩn quẩn tiêu cực. Nữ diễn viên đã tính toán kỹ lưỡng: Hiện tại, cô có thể đảm bảo 6 tiếng đồng hồ chất lượng nhất để bên con mỗi ngày, trong khi trạng thái làm việc cũng đã quay về quỹ đạo.

Sự "ích kỷ" mà Lâm Y Thần nhắc đến thực chất là sự tái phân bổ trách nhiệm, biết tận dụng nguồn lực xã hội để giảm tải áp lực thay vì hy sinh một cách mù quáng. Câu chuyện của cô phản chiếu nỗi lo âu phổ biến của các bà mẹ đi làm: Quan niệm truyền thống luôn mặc định "mẹ tốt" là phải hy sinh vô điều kiện, nhưng thực tế, sự hy sinh quá mức thường dẫn đến những mối quan hệ căng thẳng giữa cha mẹ và con cái.

3. Dư luận trái chiều

Ngay khi thông tin được công bố, cộng đồng mạng đã chia làm hai luồng ý kiến gay gắt. Một bên chỉ trích: "Ngôi sao đâu có thiếu tiền, tại sao không thuê bảo mẫu riêng về nhà?".

Tuy nhiên, phần đông các bà mẹ "bỉm sữa" lại đứng lên bênh vực cô: "Ai mà chẳng muốn tự tay chăm con? Nhưng công việc và nuôi dạy con cái là hai thứ gần như không thể vẹn toàn cùng lúc".

Những người ủng hộ chỉ ra rằng, bố mẹ chồng của Lâm Y Thần đã cao tuổi, không thể nhờ cậy, trong khi chồng lại ở quá xa. Hệ thống hỗ trợ gia đình mỏng manh chính là vấn đề cốt lõi. Dù trung tâm mà cô chọn có mức phí đắt đỏ (tham khảo các cơ sở tương đương khoảng 4.800 NDT/tháng - khoảng 16-17 triệu VNĐ), nhưng công chúng vẫn bày tỏ lo ngại về sự an toàn cảm xúc cho một đứa trẻ còn quá nhỏ khi phải rời xa vòng tay mẹ.

4. Nan đề chung của xã hội

Câu chuyện cá nhân của Lâm Y Thần là hình ảnh thu nhỏ cho bài toán khó của các bậc phụ huynh trên toàn quốc. Các khảo sát từ năm 2019 đã chỉ ra, tỷ lệ trẻ dưới 3 tuổi được gửi nhà trẻ chỉ đạt 4,1%, thấp hơn rất nhiều so với mức 50% ở các nước phát triển.

Chi phí cao, thiếu sự giám sát chặt chẽ và những nghi ngại về độ an toàn khiến các gia đình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: "Không dám gửi" nhưng cũng "không thể không gửi". Những mâu thuẫn mang tính cấu trúc này đã buộc gần 30% bà mẹ phải gián đoạn sự nghiệp vì không có người trông con.

5. Vai trò giới và "người cha vắng mặt"

Trong các cuộc phỏng vấn, Lâm Y Thần luôn bày tỏ sự may mắn vì hôn nhân "bình đẳng, luôn giao tiếp và không có chiến tranh lạnh". Tuy nhiên, cách phân công lao động trong gia đình cô vẫn mang nặng dấu ấn giới tính truyền thống: Chồng bôn ba lo sự nghiệp phương xa, vợ ở nhà gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Mô hình "làm mẹ đơn thân trong hôn nhân" này không phải là cá biệt. Thống kê cho thấy phụ nữ phải xin nghỉ phép để chăm con nhiều gấp nhiều lần nam giới (trung bình 1,7 ngày/tháng). Khi xã hội mặc định việc nuôi con là "thiên chức của mẹ", biên giới trách nhiệm của người cha vô tình bị làm mờ, từ đó gia tăng sự tiêu hao cả về thể chất lẫn tinh thần cho phụ nữ.

Gương mặt mệt mỏi và tuyên ngôn "ích kỷ" của Lâm Y Thần là lát cắt chân thực về trạng thái sinh tồn của hàng triệu người mẹ hiện đại. Khi hệ thống nhà trẻ còn nhiều bất cập và sự hỗ trợ từ gia đình thiếu hụt, liệu sự vùng vẫy của mỗi cá nhân có chỉ dừng lại ở mức "tự cứu mình"? Nếu xã hội tiếp tục dồn gánh nặng lên vai người mẹ mà thiếu đi những hỗ trợ mang tính thể chế, thì những lời ca tụng như "phụ nữ kiên cường" liệu có trở thành chiếc gông cùm buộc họ phải im lặng hy sinh hết thế hệ này qua thế hệ khác?

Nguồn: Sina