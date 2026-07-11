42 tuổi vẫn có thể giảm 19kg, từ mặc size XL xuống S nhờ "ăn theo tiết khí": Bí quyết của nữ MC nổi tiếng khiến nhiều người bất ngờ

Điều giúp cô thành công không phải một thực đơn đặc biệt hay bài tập "đốt mỡ thần tốc", mà là xây dựng được lối sống có thể duy trì trong nhiều năm.

Không ép cân bằng những chế độ ăn cực đoan hay tập luyện đến kiệt sức, nữ diễn viên hài kiêm MC nổi tiếng Trung Quốc Phó Thủ Nhĩ đã mất gần 2 năm để giảm thành công 19kg. Từ cân nặng 74kg, cô xuống còn 55kg, vóc dáng thay đổi rõ rệt, từ mặc quần áo size XL xuống size S.

Điều đáng chú ý là hành trình giảm cân của người đẹp 42 tuổi không chỉ xoay quanh việc cắt giảm calo, mà còn kết hợp chế độ ăn theo "tiết khí" (24 tiết khí trong năm), vận động phù hợp và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Mất gần 2 năm để giảm 19kg, thay đổi hoàn toàn vóc dáng

Được biết đến sau chương trình tranh biện nổi tiếng Kỳ Ba Thuyết (奇葩说) , Phó Thủ Nhĩ từng nhiều lần chia sẻ về việc tự ti với ngoại hình vì cân nặng tăng cao sau tuổi 40.

Trên nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư), cô cho biết đã dành gần hai năm để thay đổi lối sống thay vì giảm cân cấp tốc. Trong thời gian này, cô điều chỉnh chế độ ăn, tập luyện đều đặn, ngủ nghỉ hợp lý và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Kết quả là cân nặng giảm từ 74kg xuống còn khoảng 55kg, tổng cộng giảm 19kg nhưng cơ thể vẫn săn chắc, khỏe mạnh.

"Tôi cuối cùng cũng gặp được phiên bản tốt nhất của chính mình", nữ MC chia sẻ.

"Muốn giảm cân, trước tiên phải kiểm soát việc ăn"

Theo Phó Thủ Nhĩ, yếu tố quyết định thành công không phải tập luyện mà là chế độ ăn uống .

Cô cho biết mình thực hiện theo thực đơn do chuyên gia dinh dưỡng xây dựng, với hàng trăm món ăn khác nhau để luân phiên sử dụng, giúp không bị nhàm chán.

Ở giai đoạn đầu, cô áp dụng chế độ ăn giàu thực vật kết hợp trứng và sữa để giảm tổng năng lượng nạp vào. Sau đó dần quay trở lại chế độ ăn cân bằng với đầy đủ protein, tinh bột và chất béo lành mạnh.

Ngay cả khi ăn ngoài, cô cũng ưu tiên những món hấp, luộc, ít dầu mỡ, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

Thực đơn "ăn theo tiết khí" gây chú ý

Điểm đặc biệt trong hành trình giảm cân của Phó Thủ Nhĩ là áp dụng thực đơn theo tiết Mang Chủng - một trong 24 tiết khí của lịch truyền thống Á Đông, thời điểm thời tiết nóng ẩm, cơ thể dễ mệt mỏi.

Chuyên gia dinh dưỡng của cô xây dựng thực đơn khác nhau tùy từng thể trạng.

Lưu ý, việc phân loại cơ địa theo "hàn - nhiệt" là quan điểm của y học cổ truyền. Hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học chất lượng cao chứng minh chế độ ăn theo tiết khí giúp giảm cân hiệu quả hơn các chế độ ăn cân bằng khác. Điều quan trọng nhất để giảm cân vẫn là tạo mức thâm hụt năng lượng hợp lý, đồng thời đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.

Từ nhảy dây đến múa bụng, rồi tập tạ để siết dáng

Không chỉ thay đổi cách ăn uống, Phó Thủ Nhĩ cũng xây dựng thói quen vận động theo từng giai đoạn.

Khi mới bắt đầu ở mức 74kg, cô chọn nhảy dây không dây vì dễ tập tại nhà. Ban đầu chỉ hoàn thành khoảng 1.000-2.000 lần mỗi buổi, sau đó tăng dần lên 6.000-7.000 lần.

Tuy nhiên, khi cân nặng giảm xuống khoảng 70kg, cô nhận thấy đầu gối bắt đầu chịu nhiều áp lực nên chuyển sang khiêu vũ.

Trong số nhiều bộ môn thử nghiệm, múa bụng là môn cô yêu thích nhất.

"Tôi nghĩ điều quan trọng không phải ép bản thân tập một môn nào đó, mà là tìm được hoạt động mình thực sự thích để có thể duy trì lâu dài ", cô chia sẻ.

Khi cân nặng còn khoảng 62,5kg, cô bổ sung thêm các bài tập tạ nhằm tăng khối lượng cơ, săn chắc cơ thể, đồng thời kết hợp yoga và giãn cơ để cải thiện độ linh hoạt.

"Không có bí quyết thần kỳ, chỉ có sự kiên trì"

Theo Phó Thủ Nhĩ, điều giúp cô thành công không phải một thực đơn đặc biệt hay bài tập "đốt mỡ thần tốc", mà là xây dựng được lối sống có thể duy trì trong nhiều năm.

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng việc giảm cân bền vững phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Thay vì chạy theo những phương pháp giảm cân cấp tốc, việc tìm được chế độ phù hợp với bản thân mới là chìa khóa để duy trì cân nặng và sức khỏe lâu dài.