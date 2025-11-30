4 việc người thông minh, muốn sống thọ KHÔNG BAO GIỜ làm trước khi đi ngủ nhưng nhiều người tưởng là rất tốt

Giấc ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà là quá trình tái tạo và củng cố trí nhớ thiết yếu. Các nhà khoa học về tuổi thọ luôn xem chất lượng giấc ngủ là yếu tố quyết định sức khỏe nhận thức và khả năng chống lại bệnh tật. Chính vì lẽ đó, người thông minh và muốn sống thọ không bao giờ xem nhẹ những hành động vô thưởng vô phạt trước khi lên giường. Bởi họ hiểu rằng một thói quen tưởng là tốt lại có thể gây tổn hại lớn đến chu kỳ giấc ngủ và sức khỏe lâu dài.

Dưới đây là 4 việc mà nhiều người lầm tưởng là giúp ngủ ngon, nhưng lại bị giới chuyên gia cảnh báo nghiêm khắc:

1. Uống nhiều nước

Nhiều người uống nhiều nước ngay trước khi ngủ để chống mất nước hoặc hỗ trợ điều hòa nhiệt độ, nhưng đây lại là cách nhanh nhất để gây gián đoạn giấc ngủ (sleep fragmentation).

Khi phải tỉnh dậy đi vệ sinh nhiều lần, cơ thể bị thiếu ngủ liên tục, làm suy yếu hệ thống miễn dịch, tăng nguy cơ huyết áp cao, mất trí nhớ và thậm chí là ung thư. Các chuyên gia khuyến nghị nên giảm hoặc ngừng uống nước từ 1 đến 2 giờ trước khi đi ngủ, chỉ nên nhấp từng ngụm nhỏ nếu quá khát và nên dùng nước ấm nhẹ.

2. Tập thể dục cường độ cao

Tập thể dục thường xuyên rất tốt cho giấc ngủ, nhưng thời điểm là yếu tố then chốt. Nhiều người cho rằng tập cường độ cao sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và dễ ngủ hơn.

Sự thật là, hoạt động thể chất mạnh quá muộn (gần giờ ngủ) sẽ kích thích hệ thần kinh giao cảm và làm tăng nhịp tim quá mức, giống như việc bật công tắc điện trong não, khiến cơ thể bị tỉnh táo và khó chuyển sang trạng thái thư giãn. Nếu muốn làm giãn cơ trước khi ngủ, bạn chỉ nên đi bộ nhẹ nhàng hoặc tập yoga thư giãn.

3. Đi tắm sát giờ ngủ

Tắm giúp sảng khoái nhưng tắm quá gần giờ đi ngủ (kể cả nước nóng hay nước ấm) lại gây phản tác dụng. Trong khi nhiều người tưởng rằng như vậy dễ ngủ hơn.

Để đạt được trạng thái ngủ sâu tốt nhất, nhiệt độ cơ thể cốt lõi cần phải hạ xuống. Việc tắm nước nóng sẽ làm chậm quá trình hạ nhiệt tự nhiên này, trong khi tắm nước lạnh lại gây kích thích và tăng sự tỉnh táo, làm xáo trộn quá trình giảm nhiệt độ. Bạn nên tắm trước khi đi ngủ từ 1 đến 2 tiếng, để cơ thể có đủ thời gian điều chỉnh nhiệt độ trở lại mức thích hợp cho giấc ngủ.

4. Uống đồ uống có cồn

Đây là thói quen phổ biến nhất, khi nhiều người tin rằng một ly rượu vang hoặc bia nhẹ trước khi ngủ sẽ giúp họ dễ dàng "gục xuống". Sự thật là, mặc dù rượu có thể khiến bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn (do tác dụng an thần ban đầu), nó lại phá hủy trầm trọng chất lượng giấc ngủ.

Rượu cản trở chu kỳ ngủ sâu (Non-REM) và ngủ mơ (REM), gây ra tình trạng thức giấc giữa đêm, gián đoạn hô hấp. Giấc ngủ kém chất lượng này khiến bộ não không được phục hồi hoàn toàn, ảnh hưởng đến khả năng tập trung, tư duy vào ngày hôm sau, và về lâu dài làm giảm tuổi thọ.

Nguồn và ảnh: Skypost, ETtoday