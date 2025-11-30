Dùng chảo sai cách, người phụ nữ mắc ung thư gan vì cơ thể chứa đầy “hóa chất vĩnh cửu”

Một trường hợp tại Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy một người phụ nữ sau khi được chẩn đoán ung thư gan đã thực hiện xét nghiệm các “hóa chất vĩnh cửu” PFAS, kết quả một số chỉ số vượt ngưỡng cho phép.

Gia đình bệnh nhân tiết lộ, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc sử dụng một chiếc nồi chống dính cũ, dù đã xuất hiện trầy xước nhưng bà vẫn tiếc không bỏ, nghi ngờ đây là nguồn tiếp xúc PFAS và góp phần gây bệnh.

Bác sĩ chuyên về dinh dưỡng và y học chức năng Lưu Bác Nhân chia sẻ, người phụ nữ này đã từng trải qua các thủ thuật can thiệp như đốt điện và tắc mạch gan. Sau phẫu thuật, bệnh viện thực hiện xét nghiệm PFAS, phát hiện 2 trong 3 chỉ số vượt ngưỡng hoặc gần giới hạn tối đa, cho thấy cơ thể tích tụ lượng hóa chất vĩnh cửu rất cao.

Khi tìm hiểu từ gia đình, bác sĩ biết rằng nồi chống dính bà dùng đã trầy xước nhiều, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng. Chuyên gia cảnh báo, nếu nhà bạn còn dùng nồi chống dính đã cũ, đặc biệt là loại đã trầy hoặc bong lớp phủ, nên thay thế sớm để giảm nguy cơ sức khỏe.

Bác sĩ Lưu cho biết, các nghiên cứu trước đây cho thấy tiếp xúc lâu dài với PFAS có thể liên quan đến các bệnh gan như gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí ung thư gan. Mặc dù bằng chứng khoa học vẫn đang được nghiên cứu bổ sung, nhưng đối với những người vốn có bệnh gan, PFAS sẽ là một gánh nặng thêm cho cơ thể.

PFAS là hóa chất tổng hợp khó phân hủy, tồn tại lâu dài trong môi trường. Ngoài nồi chống dính, PFAS còn có thể xuất hiện trong các nhóm sản phẩm sau:

- Đồ chống dính, PTFE.

-.Bao bì thực phẩm, giấy chống thấm.

- Vải chống thấm nước, áo mưa.

- Mỹ phẩm, đồ trang điểm.

- Một số đồ gia dụng chịu nhiệt cao.

Nhiều nồi chống dính trên thị trường sử dụng lớp PTFE để tránh dính thực phẩm. Trong quá trình sản xuất, chất hóa học PFOA (Perfluorooctanoic acid), một chất có khả năng gây ung thư, được dùng để tạo lớp phủ này và có thể phát tán ra không khí, nước hoặc đất.

Khi PTFE gặp nhiệt độ cao, PFOA có thể giải phóng, xâm nhập vào thực phẩm. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy, PFOA có thể tổn thương gan, ảnh hưởng chức năng sinh sản và tăng nguy cơ ung thư, đồng thời tồn tại lâu dài trong môi trường mà không phân hủy.

Người tiêu dùng nên thay nồi chống dính đã trầy xước hoặc dùng lâu năm, hạn chế tiếp xúc với PFAS, đặc biệt với những ai đã hoặc có nguy cơ bệnh gan. Chọn sản phẩm ghi rõ không chứa PFOA và chế biến ở nhiệt độ hợp lý sẽ giúp giảm nguy cơ tích tụ hóa chất vĩnh cửu trong cơ thể.

