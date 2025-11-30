Bệnh viện ở Quảng Ngãi kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 13 học sinh bị lật xe

Ngày 30/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết trưa 29/11, khoa Cấp cứu của bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện để tiếp nhận và cấp cứu 13 học sinh trong vụ lật xe xảy ra tại xã Cà Đam. Các em được một người đàn ông chở đi chơi bằng xe chở hàng thô sơ. Khi phương tiện đang di chuyển trên đoạn đường đồi núi thì bị trật bánh và lật xuống sông.

Vụ việc khiến cả nhóm học sinh bị rơi khỏi xe và bị thương. Lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu.

Bệnh viện ở Quảng Ngãi báo động đỏ nội viện cấp cứu 13 học sinh trong vụ lật xe. (Ảnh: B.V)

Ngay khi tiếp nhận các nạn nhân, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, huy động nhân lực của khoa Cấp cứu, khoa Mắt, Tai mũi họng, Da liễu, phòng Công tác xã hội và phối hợp với các khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Ngoại thần kinh, Ngoại tổng hợp, Ngoại tiêu hóa, Răng Hàm Mặt, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức để khẩn trương phân loại, xử lý vết thương.

Các trường hợp được tiếp nhận trong tình trạng đa chấn thương ở chi, thân mình, đầu, mặt và chấn thương sọ não. Nhờ được cấp cứu kịp thời, toàn bộ 13 bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, 1 em được gia đình xin chuyển tuyến, số bệnh nhi còn lại được tiếp tục điều trị và theo dõi tại các khoa.

Thạc sĩ BSCKII Nguyễn Thái Hưng – Phó giám đốc Bệnh viện - cho biết: “Nhờ sự phối hợp khẩn trương, kịp thời và nhịp nhàng giữa các khoa, phòng cùng sự chủ động, tích cực của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên công tác xã hội mà các bệnh nhi đã được cấp cứu và điều trị kịp thời, không để xảy ra diễn biến xấu và hạn chế tối đa biến chứng".

Hiện tại, các bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc tích cực, tình trạng sức khỏe dần ổn định. Bệnh viện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thăm hỏi, hỗ trợ tâm lý và tạo điều kiện tốt nhất cho các em trong quá trình điều trị.