4 thói quen "thoải mái nhất thời nhưng khổ dài lâu", rút ngắn 20 năm tuổi thọ: Không ngủ trưa đứng số 1

Trước tốc độ phát triển vượt bậc của xã hội, ai cũng mong bản thân có thể sống lâu, sống khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên trong thực tế, muốn cải thiện tuổi thọ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.

Từ 45 - 55 tuổi là độ tuổi mà các chức năng trong cơ thể đang dần có dấu hiệu suy giảm, khả năng miễn dịch suy giảm, cơ thể rất dễ mắc bệnh nếu không được chú ý quan tâm.

Dưới đây là 4 thói quen cực kỳ tai hại, chỉ “thoải mái nhất thời nhưng sẽ khổ dài lâu”, kéo dài có thể rút ngắn tới hơn 20 năm tuổi thọ của con người. Bước sang tuổi trung niên bạn nên điều chỉnh lối sống để bảo về sức khỏe của chính mình:

Không ngủ trưa

Ngày nay con người phải đối diện với nhịp sống hối hả, thường không có thời gian ngủ nghỉ đầy đủ nhất là vào buổi trưa. Ngủ trưa là giấc ngủ ngắn, giúp cơ thể cải thiện sức khỏe, tâm trạng, sự tỉnh táo và hiệu suất làm việc. Ngủ trưa cũng giúp cơ thể giảm mệt mỏi, hạn chế tình trạng suy nhược thần kinh,...

Không ngủ trưa thường xuyên sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, dễ mắc các bệnh nguy hiểm. Nếu thường xuyên không ngủ trưa sẽ gây nhiều tác hại cho sức khoẻ, làm suy giảm trí nhớ do chức năng não bộ bị suy giảm và dễ gây tăng cân, béo phì do cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, các cơ quan hoạt động ì ạch.

Hơn nữa, việc thiếu ngủ trưa sẽ dễ gây tình trạng cơ thể mắc căng thẳng, lo âu và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ít vận động

Do môi trường làm việc mà rất nhiều người ngay từ khi còn trẻ đã thiếu vận động, ngồi cả ngày dài trước máy tính và lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác.

Ít vận động làm tăng nguy cơ gây tử vong do mọi lý do. Điều này gây tác dụng nghiêm trọng tới sức khoẻ, làm đè lên các mạch máu cùng nhiều bộ phận khác khiến máu lưu thông kém, dễ mắc các bệnh như cao huyết áp,... gây tổn hại tới tuổi thọ.

Hơn nữa, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) việc ít vận động chính là nguyên nhân gây tử vong cao, cơ thể dễ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, ung thư ruột kết, huyết áp cao, loãng xương, rối loạn lipid, trầm cảm và lo lắng,...

Thường xuyên ăn quá no

Ngày nay chất lượng cuộc sống tăng nhanh và con người ăn uống cũng thoải mái hơn rất nhiều. Việc không kiểm soát được hành vi của mình, ăn quá no cũng thường xảy ra và gây những hậu quả nghiêm trọng mà nhiều người không ý thức được.



Việc ăn quá no nguy hiểm hơn nhiều người vẫn đang nghĩ. Khi ăn quá no sẽ khiến cơ thể rơi vào trạng thái quá tải, bạn sẽ gặp các triệu chứng như bồn chồn, bụng khó chịu, đầy hơi,…

Bên cạnh đó, thường xuyên ăn quá no sẽ khiến dạ dày bị ảnh hưởng xấu. Vì mỗi ngày, dạ dày chi tiết khoảng 8000 mg dịch để tiêu hóa thức ăn. Mà nếu ăn quá no khiến cho dạ dày bị căng phồng, hoạt động co bóp của cơ thể sẽ bị quá tải, gây bệnh đau dạ dày rất khó chịu.

Không những thế, lượng thức ăn dư thừa có thể trở thành độc tố và gây ảnh hưởng tới dạ dày, thành ruột non, giảm chức năng ruột,…

Hút thuốc và dùng đồ uống có cồn

Thói quen sinh hoạt nhỏ hàng ngày sẽ gây những ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể sau này, đặc biệt là việc uống rượu và hút thuốc. Có thể bạn chưa cảm nhận ngay được tác hại của thói quen này ngày nhưng nó sẽ tích tụ đến một mức nhất định và gây ra hậu quả đáng tiếc không thể khắc phục về tính mạng và sức khỏe.

Khói thuốc lá chứa tới hơn 7000 chất phần lớn là chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư, đặc biệt nguy hiểm nhất là nicotin. Bên cạnh đó, rượu gây hại trực tiếp cho gan, ảnh hưởng đến não và thần kinh nghiêm trọng.