4 người 1 nhà cùng nhiễm khuẩn tụ cầu vàng sau bữa tối, bác sĩ chỉ đích danh người nấu là "thủ phạm"

Bữa tối tưởng chừng ấm cúng lại biến thành cơn ác mộng với gia đình người phụ nữ họ Hà, 40 tuổi, sống tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Chỉ vài giờ sau khi ăn, cả 4 người trong nhà bà, gồm vợ chồng bà và hai con trai đồng loạt xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy, đau quặn bụng dữ dội.

Trong đêm, bà Hà hốt hoảng gọi cấp cứu đưa cả gia đình đến Bệnh viện Đa khoa Min Sing

(Đài Loan, Trung Quốc). Sau thăm khám, các bác sĩ xác định cả bốn người đều bị ngộ độc thực phẩm do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng. May mắn, nhờ nhập viện sớm và bệnh chưa chuyển biến nặng, vợ chồng bà cùng con trai lớn được xuất viện sau gần một ngày điều trị. Riêng cậu con trai nhỏ vẫn phải nằm lại để theo dõi thêm.

Ảnh minh họa

Điều khiến bà Hà bàng hoàng nhất là nguyên nhân không nằm ở thực phẩm kém chất lượng mà bắt nguồn từ chính... một vết cắt nhỏ trên tay mình trong khi nấu ăn. Bà không ngờ rằng chỉ một vết cắt nhỏ lại đủ sức khiến cả gia đình nhập viện, thậm chí đối diện nguy hiểm tính mạng.

Loại vi khuẩn "sát thủ" ẩn nấp trong cuộc sống hàng ngày

Bác sĩ Chen Rongjian, Giám đốc điều hành Trung tâm Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thuộc Bệnh viện Đa khoa Min Sing, cho biết tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) là vi khuẩn có độc tính cao và có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh cấp tính nặng, từ ngộ độc thực phẩm cho đến nhiễm trùng máu, viêm phổi bệnh viện, sốc nhiễm khuẩn. Nếu không được điều trị đúng cách, người bệnh có thể tử vong.

Về phần bà Hà, đây là lần đầu tiên bà nghe tên loại khuẩn tụ cầu vàng này, cũng không hiểu gia đình mình bị lây nhiễm như thế nào. Sau khi trò chuyện với bác sĩ, được biết nguyên nhân nhiễm khuẩn xuất phát từ chính sự bất cẩn khi nấu ăn của mình, bà vô cùng hối hận.

Bác sĩ Chen nói: "Có nhiều nguyên nhân dẫn tới nhiễm tụ cầu vàng, phổ biến nhất là xâm nhập qua vết thương hoặc vết cắt. Trường hợp của gia đình này cũng vậy. Điều tra cho thấy người mẹ bị một vết cắt nhỏ trên ngón tay khi cắt rau củ nhưng xử lý không kỹ. Sau đó, khuẩn tụ cầu vàng xâm nhập.

Khi chuẩn bị bữa tối cho gia đình ngày hôm đó, vì quá vội vã mà bà đã không đeo găng tay, cũng không băng kín vết cắt, dẫn tới tụ cầu vàng xâm nhập vào thực phẩm. Tụ cầu vàng không thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao nên đã xâm nhập vào cơ thể và gây ngộ độc cấp tính cho mọi người sau khi ăn phải”.

Ảnh minh họa

Ông cũng nhắc nhở, ngộ độc tụ cầu vàng thường khởi phát nhanh sau khi ăn vài giờ, với các triệu chứng: buồn nôn, nôn mửa dữ dội, tiêu chảy liên tục, đau quặn bụng, mất nước, tụt huyết áp và mệt lả toàn thân. Trong những trường hợp nặng hơn, tụ cầu vàng còn gây ra các bệnh nguy hiểm như nhiễm trùng da, viêm khớp, viêm nội tâm mạc, viêm màng não hay nhiễm trùng tiết niệu.

Câu chuyện của bà Hà là lời cảnh báo rõ ràng: một vết thương nhỏ cũng có thể trở thành “cửa ngõ” cho vi khuẩn nguy hiểm. Để phòng ngừa, bác sĩ Chen khuyến cáo mọi người nên giữ vệ sinh tay sạch sẽ, xử lý vết thương hở bằng băng không thấm nước cho tới khi lành hẳn. Khi chế biến thức ăn, tốt nhất nên đeo găng tay để giảm rủi ro lây nhiễm. Ngoài ra, môi trường sống cũng cần được dọn dẹp thường xuyên để hạn chế mầm bệnh.

Nguồn và ảnh: TWbg3, Health GVM