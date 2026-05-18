4 mẹo dùng quạt điện mùa hè vừa mát vừa tốt cho sức khỏe, tiết kiệm điện

Khi cái nóng oi ả của mùa hè tràn về, chiếc quạt điện trở thành vật bất ly thân trong mọi gia đình. Ngay cả khi có điều hòa, việc kết hợp quạt điện thông minh vẫn rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu chỉ biết sử dụng quạt theo thói quen hay cảm tính đôi khi lại vô tình gây hại cho cơ thể, ảnh hưởng tới độ bền thiết bị và khiến hóa đơn tiền điện "tăng vùn vụt".

5 mẹo khi dùng quạt điện vừa mát, tốt cho sức khỏe, tiết kiệm điện

Đừng nghĩ rằng bật quạt điện càng lớn là càng mát hay bật càng nhỏ thì mặc nhiên tiết kiệm điện. Bạn phải hiểu được cơ chế vận hành của quạt và dòng khí mới có thể tận hưởng làn gió mát mà vẫn bảo vệ sức khỏe cũng như túi tiền của mình. Đặc biệt là 4 mẹo "nhỏ nhưng có võ" khi dùng quạt điện dưới đây:

1. Bật chế độ quay và điều chỉnh hướng gió gián tiếp

Cơ thể luôn duy trì một lớp màng ẩm ổn định trên bề mặt da. Khi luồng gió từ quạt thốc liên tục vào một điểm cố định, nó sẽ đẩy nhanh tốc độ bay hơi nước đột ngột, làm mạch máu co thắt lại, gây ra hiện tượng đau đầu, ê ẩm hoặc khô họng khi thức dậy.

Không nên để quạt điện chỉ thổi thẳng về một hướng (Ảnh minh họa)

Để an toàn, bạn nên bật chế độ quay đều. Ngoài ra, hãy thử đặt quạt hướng vào một bức tường trống hoặc chếch lên trần nhà. Làn gió khi đập vào tường sẽ phản xạ lại, tạo ra các dòng khí chuyển động dịu nhẹ quanh phòng, giúp không khí lưu thông đều mà không tác động trực tiếp lên hệ hô hấp nhạy cảm.

2. Chọn vị trí đặt quạt giúp lưu thông không khí

Quạt điện hoạt động dựa trên cơ chế tạo ra sự chuyển động của các dòng khí chứ không tự làm mát không khí như điều hòa. Nếu bạn đóng kín cửa, thiết bị chỉ đang quay vòng lượng khí nóng quẩn quanh trong phòng.

Vào ban ngày, bạn hãy đặt quạt hướng mặt ra phía cửa ra vào hoặc cửa sổ mở để nhanh chóng hút và đẩy lượng không khí tích tụ nhiệt ra ngoài. Ngược lại, vào ban đêm khi nhiệt độ môi trường đã hạ bớt, hãy lật ngược quạt hướng vào trong phòng và đặt gần cửa sổ để hút khí trời trong lành vào sâu trong nhà.

3. Cài đặt hẹn giờ tắt thông minh vào nửa đêm

Nên hẹn giờ tắt quạt tự động thay vì bật quạt điện cả đêm (Ảnh minh họa)

Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ sâu, tốc độ trao đổi chất chậm lại và thân nhiệt tự động giảm xuống. Đồng thời, càng về đêm và rạng sáng, nhiệt độ môi trường bên ngoài cũng dịu mát hơn. Việc duy trì quạt chạy liên tục suốt đêm là hoàn toàn không cần thiết, thậm chí còn khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, dễ dẫn đến viêm họng, viêm phế quản.

Trước khi đi ngủ, bạn nên cài đặt chế độ hẹn giờ tắt cho quạt sau khoảng 2 đến 3 tiếng. Khi quạt tự ngắt vào giữa đêm, nhiệt độ phòng lúc này đã hạ xuống mức lý tưởng, giúp bảo vệ hệ miễn dịch ổn định và tiết kiệm một nửa lượng điện năng.

4. Duy trì thói quen vệ sinh và tra dầu định kỳ

Khi cánh quạt quay với tốc độ cao, lực ma sát với không khí sẽ tạo ra dòng tĩnh điện, vô tình biến quạt thành một chiếc "máy hút bụi" cực mạnh. Nếu không làm sạch, luồng gió thổi ra sẽ mang theo hàng triệu hạt bụi mịn, vi khuẩn đi thẳng vào mũi, miệng, gây ra các phản ứng dị ứng, ho, hắt hơi.

Bạn nên duy trì thói quen lau chùi lồng và cánh quạt từ 1 đến 2 tuần một lần. Bên cạnh đó, việc nhỏ vài giọt dầu máy chuyên dụng vào trục quay sẽ giúp giảm ma sát cơ học, motor không bị nóng lên, quạt chạy khỏe hơn mà lại cực kỳ tiết kiệm điện.

Quạt không được vệ sinh thường xuyên, khi dử dụng có thể gây nguy hiểm cho hô hấp (Ảnh minh họa)

5 sai lầm phổ biến khi dùng quạt điện cần tránh ngay

Bên cạnh các mẹo hay, bạn cũng cần nhận diện 5 sai lầm tai hại dưới đây để không tự rước bệnh vào người khi dùng quạt điện:

- Bật quạt ngay khi vừa đi nắng về: Lúc này các lỗ chân lông đang giãn nở tối đa để thoát mồ hôi. Luồng gió mạnh từ quạt thốc vào sẽ làm lỗ chân lông co lại đột ngột, giữ mồ hôi bên trong, gây mất cân bằng nhiệt và rất dễ dẫn đến cảm lạnh hoặc đột quỵ.

- Để quạt thổi thẳng vào đầu khi ngủ: Vùng đầu và cổ là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhạy cảm. Việc để gió lạnh thổi trực tiếp vào vùng này suốt đêm sẽ gây co mạch máu não, dẫn đến đau đầu mãn tính, cứng cổ, thậm chí là liệt cơ mặt.

- Dùng quạt liên tục không cho nghỉ: Quạt chạy quá lâu sẽ khiến motor bị nóng lên, sinh ra nhiệt lượng và vô tình thổi ra luồng gió nóng, khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt chứ không có tác dụng làm mát.

Vị trí đặt quạt điện cũng tác động lớn tới độ mát, sức khỏe và điện nặng tiêu thụ (Ảnh minh họa)

- Đặt quạt ở vị trí thiếu gió: Đặt quạt ở góc khuất, sát đồ đạc sẽ làm cản trở chu trình luân chuyển không khí, khiến quạt hoạt động nặng tải hơn, tốn điện hơn nhưng hiệu quả làm mát lại giảm đi một nửa.

- Lười vệ sinh quạt: Lớp bụi bẩn bám trên cánh quạt chính là ổ vi khuẩn di động. Việc lười lau chùi đồng nghĩa với việc bạn đang tự thổi bụi mịn và mầm bệnh vào hệ hô hấp của chính mình mỗi ngày.

Tổng hợp