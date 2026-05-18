Râu ngô, còn được gọi là râu bắp, lúa ngô hay ngọc mễ, có tên khoa học Zea mays L., thuộc họ Lúa (Poaceae). Phần sợi mảnh này thường có màu vàng hoặc nâu óng, mềm mịn như tơ.

Theo y học hiện đại, râu ngô chứa nhiều hoạt chất có lợi như dầu béo, tinh dầu, hợp chất resin, glucoside đắng, saponin, alkaloid, cùng các chất như zeaxanthin, sitosterol, myo-inositol và các hợp chất steroid. Ngoài ra, nó còn cung cấp nhiều loại vitamin như A, C, K, nhóm B (B1, B2, B6), vitamin PP, acid pantothenic và nhiều vi chất khác.

Trong y học cổ truyền, phần vòi nhụy của bắp được sử dụng để bào chế thành các bài thuốc nhờ vị ngọt, tính bình, có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, thận và hệ tiêu hóa. Râu ngô thường được dùng trong các trường hợp như viêm túi mật, viêm gan, đồng thời có thể kết hợp với vitamin K để hỗ trợ cầm máu.

Theo các nguồn như WebMD và chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ), râu ngô còn được đánh giá cao nhờ mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Lợi ích của râu ngô đối với sức khỏe

Hỗ trợ đường tiết niệu, tăng bài tiết nước tiểu

Vào mùa nóng, nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu thường tăng cao, đặc biệt ở phụ nữ, do môi trường ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Râu ngô có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể đào thải nước và hạn chế sự tích tụ của vi khuẩn trong đường tiết niệu cũng như bàng quang.

Giàu chất chống oxy hóa, giúp phòng bệnh

Các chất chống oxy hóa có vai trò bảo vệ tế bào trước tác hại của gốc tự do và tình trạng stress oxy hóa, có thể liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường hay ung thư. Râu ngô chứa nhiều flavonoid cùng vitamin A và C, giúp giảm tổn thương tế bào và hỗ trợ chống viêm. Ngoài ra, hàm lượng magie trong râu ngô còn góp phần điều hòa các phản ứng viêm trong cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Râu ngô có thể góp phần làm giảm lượng đường trong máu và hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng liên quan đến tiểu đường. Tuy nhiên, với những người đang điều trị bệnh bằng thuốc, cần thận trọng vì có thể xảy ra tương tác, do đó nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.

Hỗ trợ giảm nguy cơ sỏi tiết niệu

Nhờ chứa kali, râu ngô có khả năng hỗ trợ làm giảm sự hình thành và tích tụ của một số loại sỏi trong hệ tiết niệu. Việc sử dụng hợp lý có thể góp phần cải thiện chức năng bài tiết và bảo vệ thận.

Giúp thanh nhiệt, giải khát

Trong những ngày nắng nóng, nước râu ngô được nhiều người sử dụng như một thức uống giải nhiệt tự nhiên. Loại nước này giúp cơ thể loại bỏ lượng nước dư thừa và hỗ trợ làm mát từ bên trong, mang lại cảm giác dễ chịu.

Những đối tượng nên hạn chế uống nước râu ngô

Mặc dù râu ngô mang lại nhiều lợi ích, nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên, đặc biệt là khi dùng trong thời gian dài hoặc không đúng cách.

Do có tác dụng lợi tiểu, việc uống quá nhiều nước râu ngô có thể khiến cơ thể đi tiểu liên tục, dẫn đến mất nước và rối loạn cân bằng điện giải. Ngoài ra, tình trạng này còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số khoáng chất quan trọng như canxi và kali. Vì vậy, chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn (khoảng 10 ngày), sau đó nên ngưng một thời gian trước khi dùng lại.

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, nước râu ngô có thể làm giảm đường huyết. Nếu sử dụng đồng thời với thuốc điều trị, nguy cơ hạ đường huyết quá mức có thể xảy ra, gây nguy hiểm. Vì vậy, cần thận trọng và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Những người có tiền sử bị hạ đường huyết cũng không nên uống, vì có thể làm các triệu chứng như run tay, vã mồ hôi, chóng mặt trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, râu ngô có thể chứa phấn hoa dễ gây dị ứng. Người nhạy cảm với phấn hoa cần tránh sử dụng để hạn chế các phản ứng như nổi mẩn hoặc khó thở.

Bên cạnh đó, không nên uống nước râu ngô vào buổi tối vì có thể gây tiểu đêm nhiều lần, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khi sử dụng, nên dùng với lượng vừa phải, khoảng 20g râu ngô tươi hoặc 10g dạng khô mỗi ngày là hợp lý.

(Tổng hợp)