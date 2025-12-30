4 loại thực phẩm "ăn mòn" khớp nhanh nhất nếu lạm dụng: Toàn món khoái khẩu của nhiều người

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn với tờ China Times, bác sĩ Trương Diệu Nguyên, chuyên khoa chỉnh hình tại Đài Loan (Trung Quốc) cho biết cảm giác đầu gối kẹt cứng, đau khi lên xuống cầu thang có thể là dấu hiệu sớm của mòn sụn khớp. Đây không phải vấn đề đơn thuần do tuổi tác. Vị bác sĩ này cho hay, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ khớp. Ông nhấn mạnh, nhiều loại thực phẩm quen thuộc có thể kích hoạt viêm mạn tính, làm tăng áp lực lên khớp và đẩy nhanh quá trình thoái hóa sụn khớp nếu được tiêu thụ quá nhiều.

Mô phỏng tổn thương tại khớp đầu gối (Ảnh minh họa).

4 thực phẩm khiến sụn khớp hao mòn nhanh hơn

Bác sĩ Trương Diệu Nguyên đã chỉ ra 4 loại thực phẩm có thể “ăn mòn” xương khớp nhanh nhất nếu lạm dụng. Đáng nói, tất cả đều là những món yêu thích của rất nhiều người dân.

Thứ nhất, đồ ăn vặt nhiều đường như bánh ngọt, bánh rán, donut: Hàm lượng đường cao dễ gây viêm mạn tính trong cơ thể, khiến khớp sưng đau và nhạy cảm hơn theo thời gian.

Thứ hai, đồ uống có đường gồm nước ngọt, trà sữa: Lượng đường và năng lượng lớn không chỉ làm tăng cân, từ đó tăng tải trọng lên khớp, mà còn làm rối loạn chuyển hóa, bất lợi cho sức khỏe xương khớp.

Thứ ba, thực phẩm chiên rán như khoai tây chiên, gà rán: Nhóm này thường chứa nhiều chất béo xấu, muối và hợp chất hình thành trong quá trình chiên ở nhiệt độ cao, có thể làm tổn hại tế bào sụn và tăng nguy cơ viêm khớp.

Thứ tư, thịt chế biến sẵn và thịt đỏ: Có hàm lượng chất béo động vật và natri cao nếu dùng thường xuyên sẽ thúc đẩy viêm và tăng tốc thoái hóa khớp.

Làm gì để bảo vệ sụn khớp?

Bác sĩ Trương Diệu Nguyên cho biết, việc bảo vệ sụn khớp không phụ thuộc vào một “siêu thực phẩm” hay các loại thực phẩm chức năng đắt tiền, mà nằm ở những thói quen lặp lại mỗi ngày.

Thực phẩm tốt cho sụn khớp (Ảnh minh họa).

Trước hết là chế độ ăn uống. Trên bàn ăn nên ưu tiên các loại cá giàu omega-3 như cá hồi, cá thu, cá mòi, bởi nhóm chất béo này có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ nuôi dưỡng sụn khớp. Rau xanh đậm và các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, anh đào cũng được khuyến khích nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình thoái hóa.

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động hợp lý đóng vai trò không kém phần quan trọng. Các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, bơi lội hay các bài tập tăng sức mạnh cơ quanh khớp giúp giảm áp lực trực tiếp lên sụn, đồng thời cải thiện độ linh hoạt của khớp gối.

Duy trì cân nặng hợp lý cũng là yếu tố then chốt. Việc thừa cân làm tăng áp lực lên khớp gối khi di chuyển, lâu dài sẽ thúc đẩy mòn sụn và đau khớp.

Bác sĩ nhấn mạnh, khi đầu gối đã bắt đầu “lên tiếng” bằng những dấu hiệu như đau âm ỉ, cứng khớp hay kẹt khớp khi lên xuống cầu thang, việc điều chỉnh lối sống càng sớm càng có ý nghĩa. Can thiệp từ bữa ăn, thói quen vận động và cân nặng có thể giúp làm chậm quá trình mòn sụn, giảm đau và duy trì khả năng vận động lâu dài. Trong nhiều trường hợp, những thay đổi đơn giản này còn mang lại hiệu quả bền vững hơn so với việc tìm đến các giải pháp tốn kém khi khớp đã tổn thương nặng.