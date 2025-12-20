4 loại quả "càng hấp càng bổ", mẹ học ngay bí kíp của bác sĩ để cả nhà "bụng ấm, phổi êm" suốt mùa lạnh

Có ai như tôi không, cứ đến mùa đông là lười ăn trái cây kinh khủng. Nghĩ đến cảm giác cắn miếng táo, miếng lê lạnh buốt tê cả răng, trôi xuống đến đâu lạnh ruột đến đấy là lại rùng mình. Ăn xong nhiều khi bụng dạ cứ râm ran khó chịu, tiêu hóa kém hẳn đi. Chuyện cứ thế cho đến khi bà cô ruột tôi - một bác sĩ Đông y lâu năm ghé chơi và "chỉnh" ngay thói quen ăn uống của cả nhà. Cô bảo: "Trời lạnh thì người cũng phải nương theo trời. Trái cây tính hàn, đông này muốn ăn ngon, bổ mà không hại tỳ vị thì nhất định phải mang đi... hấp!". Nghe thì lạ tai, nhưng thử rồi mới thấy đây chính là "chân ái" của mùa đông mọi người ạ.

Thú thật, ban đầu nghe đến chuyện "mang trái cây đi hấp", tôi cũng bán tín bán nghi. Trong đầu cứ mặc định trái cây là phải ăn tươi mới tốt, nấu lên thì còn gì là vitamin? Nhưng rồi, nhìn ánh mắt chắc nịch của cô, cộng với cái bụng đang "biểu tình" vì lạnh, tôi quyết định thử một phen. Và kết quả? Một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn mới mẻ khiến cả nhà tôi từ già đến trẻ đều mê mẩn suốt mấy tháng nay. Hôm nay, tôi xin chép chia sẻ lại những lời gan ruột và công thức "vàng" mà cô tôi đã truyền dạy, hy vọng sẽ giúp căn bếp của các chị em thêm phần ấm áp trong những ngày gió mùa này.





Vì sao mùa đông nên làm thân với "trái cây hấp"?

Cô tôi giải thích cặn kẽ thế này, nghe xong là thấy thấm thía ngay. Phần lớn các loại trái cây chúng ta hay ăn đều có tính hàn hoặc lương (mát). Mùa hè ăn thì giải nhiệt, nhưng mùa đông cơ thể cần tích trữ năng lượng và giữ ấm, nếu cứ nạp đồ lạnh vào liên tục sẽ tạo gánh nặng rất lớn cho tỳ vị (dạ dày và lá lách). Việc hấp chín trái cây chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề này.

Nhiệt độ cao không chỉ làm giảm bớt tính hàn, giúp người già, trẻ nhỏ hay những ai bụng yếu ăn vào thấy êm ru, mà còn giúp làm mềm chất xơ. Điều kỳ diệu là khi được làm nóng, lớp vỏ tế bào của trái cây vỡ ra, giúp các dưỡng chất quý giá dễ dàng thẩm thấu và cơ thể hấp thu trọn vẹn hơn. Chưa kể, hương vị của trái cây khi hấp lên thực sự là một chân trời mới: Ngọt đậm đà hơn, thơm dìu dịu và cái cảm giác ấm nóng lan tỏa từ khoang miệng xuống dạ dày thực sự rất dễ chịu, như một liều thuốc an thần tự nhiên vậy.

Dưới đây là 4 "gương mặt vàng" trong làng trái cây hấp mà cô tôi khuyên nên có trong thực đơn mùa đông:

1. Cam hấp muối: "Khắc tinh" của những cơn ho dai dẳng

Đây là món đầu tiên tôi thử và hiệu quả của nó khiến tôi kinh ngạc. Mùa đông trẻ con hay ho hắng, thay vì vội vàng dùng thuốc, mẹ hãy thử làm món này.Cách làm đơn giản vô cùng: Chọn quả cam tươi, rửa thật sạch vỏ (tốt nhất là ngâm nước muối loãng). Cắt ngang phần chóp khoảng 1/4 quả tạo thành cái nắp. Rắc một chút muối tinh lên phần thịt cam hở ra, dùng đũa chọc nhẹ vài cái cho muối thấm sâu vào trong tép. Đậy "nắp" cam lại, đặt vào bát sành rồi hấp cách thủy khoảng 15 phút sau khi nước sôi.

Khi lấy ra, mùi tinh dầu cam thơm lừng cả gian bếp. Bạn hãy ăn hết phần tép cam ấm nóng và quan trọng nhất là uống hết phần nước cốt tiết ra ở đáy bát. Vị mặn ngọt hòa quyện, ấm sực, giúp làm dịu cổ họng, tiêu đờm cực tốt. Nhà tôi ai chớm ho là làm ngay món này, vừa ngon miệng lại vừa nhanh khỏi.

2. Lê chưng đường phèn: "Bảo bối" dưỡng phổi, nhuận phế

Lê vốn được mệnh danh là "nước khoáng thiên nhiên", nhưng lê sống tính lạnh, ăn nhiều dễ lạnh bụng. Khi chưng lên, nó chuyển mình thành món tráng miệng thanh tao giúp nhuận phế, trừ ho khan rất hay. Bạn hãy khoét bỏ phần lõi hạt của quả lê (giữ nguyên vỏ vì vỏ lê rất tốt), tạo thành một cái chén nhỏ. Thêm vài viên đường phèn, vài hạt kỷ tử đỏ mọng (có thể thêm lát gừng hoặc xuyên bối mẫu nếu muốn tăng hiệu quả trị ho). Đậy nắp lê lại và hấp khoảng 30 phút cho đến khi thịt lê trong veo, mềm mại.

Xúc một miếng lê mềm tan trong miệng, húp một ngụm nước lê ngọt thanh, cảm giác như mọi khô hanh, ngứa rát trong cổ họng đều được xoa dịu tức thì. Món này đặc biệt tốt cho những ngày thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp.

3. Táo hấp: "Bác sĩ" chữa lành đường ruột

Ít ai biết rằng quả táo quen thuộc khi nấu chín lại là "thần dược" cho tiêu hóa. Pectin trong táo khi được gia nhiệt sẽ tăng khả năng hấp thụ, giúp làm sạch đường ruột, hỗ trợ cực tốt cho cả hai chiều: vừa cầm tiêu chảy nhẹ, vừa giảm táo bón. Tôi thường gọt vỏ, bỏ hạt, cắt táo thành miếng cau vừa ăn rồi hấp khoảng 10-15 phút. Miếng táo hấp xong chuyển màu vàng nhạt, dẻo dẻo, ngọt lịm tim. Món này bọn trẻ con nhà tôi mê tít vì ăn giống như kẹo dẻo tự nhiên, lại giúp bụng dạ "nhẹ tênh", ăn uống ngon miệng hơn hẳn.

4. Chuối hấp: Cứu tinh cho chứng táo bón

Chuối cũng là loại quả tính hàn, nhiều người bụng yếu ăn chuối sống dễ bị đầy hơi. Nhưng chuối hấp thì khác hẳn, tính hàn chuyển thành ôn hòa. Chỉ cần lột vỏ, cắt khúc và hấp trong vòng 8-10 phút. Chuối hấp nóng hổi có vị ngọt đậm hơn hẳn chuối tươi, mềm mại và thơm nức mũi. Món ăn dân dã, rẻ tiền này lại là trợ thủ đắc lực giúp nhuận tràng, thông tiện, cực kỳ phù hợp với người lớn tuổi trong những ngày đông ít vận động.

Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta "tẩy chay" trái cây tươi. Nhưng trong những ngày đông giá rét này, việc đan xen những món trái cây hấp vào thực đơn tráng miệng là một cách yêu chiều cơ thể đầy tinh tế. Đó là cách chúng ta lắng nghe dạ dày, nương tựa vào thiên nhiên để chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu.

Một bát lê chưng ấm áp buổi tối, hay một đĩa táo hấp dẻo thơm buổi chiều, tin tôi đi, hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những điều giản dị, mộc mạc như thế thôi. Mùa đông này, bạn hãy thử bật bếp lên và cảm nhận sự diệu kỳ của những thức quả quen thuộc này nhé!