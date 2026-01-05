4 loại cá "nuôi" tế bào ung thư nếu ăn quá nhiều nhưng không phải ai cũng biết

Cá từ lâu được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, giàu đạm và axit béo có lợi. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng nên ăn thường xuyên và không kiểm soát. Các chuyên gia cảnh báo, một số loại cá nếu tiêu thụ quá nhiều hoặc sử dụng sai cách có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí làm tăng rủi ro ung thư mà không phải ai cũng biết.

4 loại cá làm tăng nguy cơ ung thư nếu ăn quá nhiều

1. Các loài cá lớn sống ở vùng biển sâu

Các loài cá lớn sống ở vùng biển sâu, chẳng hạn như cá kiếm, cá mập có tuổi thọ cao, nằm ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn. Nhóm cá này có thể làm tăng nguy cơ ung thư cũng như các vấn đề sức khỏe khác chủ yếu do tích tụ thủy ngân và có thể là các kim loại nặng khác như chì, asen và cadimi. Đây đều là những chất được y học cảnh báo có thể gây độc thần kinh và liên quan đến nguy cơ ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

Theo khuyến cáo, người dân không nên ăn cá lớn sống ở vùng biển sâu quá 1 lần/tuần, mỗi lần không quá 50g.

2. Cá ướp muối

Ăn nhiều cá ướp muối làm tăng nguy cơ ung thư (Ảnh minh họa).

Cá ướp muối trong quá trình chế biến và bảo quản lâu ngày thường tích tụ lượng nitrit khá lớn. Khi vào dạ dày, nhất là trong môi trường axit, chất này có thể kết hợp với các hợp chất amin có sẵn trong thức ăn, hình thành nitrosamine. Đây là một nhóm chất đã được nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra là liên quan tới nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, đại trực tràng và ung thư vòm họng. Đặc biệt, cá ướp muối tự chế biến không đúng cách có hàm lượng nitrosamine cao hơn.

Theo đánh giá của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), cá ướp muối được xếp vào nhóm thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ ung thư nếu sử dụng thường xuyên. Theo khuyến cáo, người dân nên hạn chế ăn cá ướp muối, chỉ nên ăn 2-3 lần mỗi tháng. Lưu ý, khi chế biến, cần ngâm rửa kỹ cá để giảm bớt lượng muối.

3. Cá sống trong nguồn nước bị ô nhiễm

Nguồn nước bị ô nhiễm (Ảnh minh họa).

Cá sống trong nguồn nước ô nhiễm có thể tích lũy các chất độc hại (như kim loại nặng, hóa chất) và vi khuẩn, ký sinh trùng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, bao gồm cả ung thư nếu tiêu thụ lâu dài.

4. Cá được nuôi bằng hormone tăng trưởng

Tiêu thụ nhiều cá được nuôi bằng hormone tăng trưởng có thể gây hại cho sức khỏe (Ảnh minh họa).

Việc sử dụng hormone tăng trưởng trong quá trình nuôi cá được cảnh báo có thể tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng. Những chất này có khả năng gây mất cân bằng nội tiết và để lại tồn dư hóa chất trong cơ thể, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe lâu dài, bao gồm cả ung thư.

Nên ăn cá gì để tốt cho sức khỏe?

Về lựa chọn an toàn hơn cho bữa ăn hằng ngày, bạn nên ưu tiên các loài cá có vòng đời ngắn, nằm ở tầng thấp của chuỗi thức ăn như cá diếc, cá trắm cỏ, cá trích, cá mòi,... Những loại cá này thường tích lũy ít kim loại nặng và chất ô nhiễm hơn so với cá lớn sống lâu năm, nên nguy cơ đối với sức khỏe cũng thấp hơn.

Khi chế biến, các phương pháp như hấp, luộc hoặc hầm được khuyến khích vì giúp giữ giá trị dinh dưỡng mà hạn chế sinh ra chất độc hại.Ngược lại, nên tránh chiên rán hoặc hun khói để giảm nguy cơ hình thành các hợp chất có khả năng gây ung thư như amin dị vòng.