4 kiểu nhắn tin chứng tỏ EQ âm vô cực: Nếu bạn không có thì xin chúc mừng

Trong bối cảnh hiện nay, nhắn tin đang trở thành một hình thức giao tiếp chính. Vì thế, cách bạn trả lời qua những dòng tin phản ánh nhiều về tính cách và trí tuệ cảm xúc (EQ).

Người EQ cao luôn biết cách nhắn tin để duy trì mối quan hệ tốt, khiến người khác cảm thấy thoải mái, tôn trọng. Ngược lại, một số người lại có kiểu nhắn tin có thể khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thậm chí muốn tránh xa.

Dưới đây là 4 kiểu nhắn tin được xem là “EQ âm vô cực”. Nếu bạn vô tình mắc phải, hãy điều chỉnh ngay.

Nhắn tin kiểu tra khảo

Nhắn tin dồn dập với hàng loạt câu hỏi như: “Đang làm gì?”, “Ở đâu?”, “Đi với ai?”, “Sao không trả lời?” có thể khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, mất tự do. Kiểu nhắn tin này thường xuất phát từ sự thiếu tin tưởng hoặc mong muốn kiểm soát, khiến người khác khó chịu và tạo áp lực không cần thiết.

Người có EQ cao sẽ không biến cuộc trò chuyện thành buổi thẩm vấn. Thay vì hỏi dồn dập, hãy chọn cách mở lời nhẹ nhàng như: “Hôm nay của bạn thế nào?” hoặc “Có chuyện gì vui không?”. Điều này vừa tôn trọng đối phương vừa giữ cho cuộc trò chuyện thoải mái, tự nhiên.

Đọc tin nhưng “bặt vô âm tín”

Xem tin nhắn nhưng không trả lời, hoặc trả lời quá trễ trong khi vẫn online là kiểu hành vi khiến nhiều người khó chịu. Dù đôi khi không phải cố ý, việc để đối phương chờ đợi trong im lặng dễ tạo cảm giác bị coi thường hoặc không được tôn trọng.

Tất nhiên, không ai bắt buộc bạn phải trả lời ngay lập tức mọi lúc. Ít nhất, bạn hãy phản hồi một cách lịch sự nếu đang bận. Ví dụ: “Đang họp, để lát mình trả lời nhé!”. Một tin nhắn đơn giản như vậy vừa thể hiện sự tôn trọng vừa giúp giữ gìn mối quan hệ.

Ngược lại, thói quen đọc không trả lời thường bị gắn mác thiếu tinh tế, lạnh nhạt – biểu hiện điển hình của EQ thấp.

Chỉ nhắn khi cần nhờ vả

Kiểu nhắn tin chỉ xuất hiện khi bạn cần vay tiền, nhờ giúp đỡ hoặc hỏi thông tin, còn bình thường hoàn toàn im lặng là dấu hiệu rõ ràng của sự ích kỷ trong giao tiếp. Người nhận dễ cảm thấy mình bị lợi dụng, mối quan hệ trở nên gượng gạo, thiếu sự chân thành.

Người có EQ cao sẽ biết duy trì kết nối một cách tự nhiên, không chỉ khi có nhu cầu cá nhân. Đôi khi, một tin nhắn hỏi thăm đơn giản: “Dạo này bạn thế nào?” hay “Cuối tuần vui không?” cũng đủ để tạo sự gần gũi. Giao tiếp là sự trao đổi hai chiều, đừng để người khác cảm thấy bạn chỉ nhớ tới họ khi có việc.

Nhắn tin kiểu “tạt nước lạnh”

Đây là kiểu nhắn tin khiến người khác mất hứng ngay lập tức. Ví dụ: Bạn kể chuyện hào hứng. Nhưng đối phương đáp: “Ờ, chuyện đó bình thường mà”, hoặc “Làm gì căng, ai cũng vậy thôi”.

Những câu trả lời thiếu sự đồng cảm, thậm chí phủ nhận cảm xúc của người khác, không chỉ làm giảm nhiệt cuộc trò chuyện mà còn khiến đối phương tổn thương.

Người có EQ cao sẽ phản hồi bằng sự lắng nghe và đồng cảm: “Ồ, chắc lúc đó bạn căng thẳng lắm nhỉ” hoặc “Nghe có vẻ vui đó!”. Chỉ một chút điều chỉnh trong cách diễn đạt cũng giúp người khác cảm thấy được tôn trọng và chia sẻ.

Tin nhắn tưởng đơn giản nhưng lại phản ánh rõ EQ của mỗi người. Một câu trả lời thiếu tinh tế có thể khiến mối quan hệ rạn nứt. Ngược lại, một chút quan tâm trong cách diễn đạt cũng giúp bạn trở thành người dễ mến hơn. Bạn cần nhớ rằng nhắn tin không chỉ là trao đổi thông tin, mà còn là trao đi cảm xúc.

