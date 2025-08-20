"Skibidi" xuất hiện trong từ điển Cambridge cùng hơn 6.000 từ lóng của Gen Z

Từ điển Cambridge vừa công bố danh sách 6.212 từ mới được thêm vào trong vòng 12 tháng qua. Đáng chú ý, nhiều từ ngữ vốn chỉ phổ biến trong cộng đồng mạng xã hội như "skibidi", "delulu", "tradwife" hay "broligarchy" nay đã chính thức được công nhận trong từ điển.

Theo ông Colin McIntosh, quản lý chương trình từ vựng của Cambridge Dictionary, việc bổ sung này phản ánh rõ nét sự tác động của văn hóa internet lên tiếng Anh. Ông cho biết: " Văn hóa Internet đang thay đổi ngôn ngữ tiếng Anh và hiệu ứng này thật thú vị khi quan sát và ghi lại trong từ điển của Cambridge". Cambridge cũng nhấn mạnh chỉ lựa chọn những từ có tiềm năng tồn tại lâu dài thay vì chỉ xuất hiện nhất thời.

Một số từ mới nổi bật và ý nghĩa của chúng gồm:

- Skibidi: Xuất phát từ loạt phim hoạt hình YouTube "Skibidi Toilet", lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Theo Cambridge, đây là từ có thể mang nhiều nghĩa khác nhau như "hay", "tệ", hoặc đôi khi chỉ mang tính chất bông đùa mà không có nghĩa cụ thể.

- Delulu: Viết tắt biến thể từ "delusional", mang nghĩa tin vào những điều không có thật, thường do lựa chọn tin tưởng. Từ này thậm chí đã được sử dụng trong chính trị, khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese từng phát biểu: "They are delulu with no solulu".

- Tradwife: Viết tắt của "traditional wife", dùng để chỉ những người phụ nữ đã lập gia đình và lựa chọn lối sống truyền thống, ở nhà chăm sóc con cái, nấu ăn và dọn dẹp. Đây cũng là một trào lưu gây nhiều tranh cãi trên Instagram và TikTok.

- Broligarchy: Ghép giữa "bro" và "oligarchy", mô tả nhóm nhỏ những người đàn ông giàu có, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, có sức ảnh hưởng lớn về chính trị. Thuật ngữ này từng được dùng để chỉ các lãnh đạo công nghệ như Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg tham dự lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Donald Trump.

- Lewk: Biến thể của từ "look", ám chỉ một phong cách thời trang hoặc trang phục đặc biệt, thường ấn tượng và khác lạ.

- Inspo: Viết tắt của "inspiration", chỉ nguồn cảm hứng, thường xuất hiện trong các bài đăng trên mạng xã hội nhằm gợi ý ý tưởng cho người khác.

- Mouse jiggler: Chỉ thiết bị hoặc phần mềm làm chuột máy tính di chuyển giả, giúp máy tính không rơi vào trạng thái nghỉ. Từ này xuất hiện phổ biến kể từ thời điểm làm việc từ xa tăng mạnh trong đại dịch COVID-19.

Sự bổ sung quy mô lớn này cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của giới trẻ, đặc biệt là Gen Z và Gen Alpha, trong việc định hình ngôn ngữ toàn cầu. Cambridge khẳng định đây không chỉ là hiện tượng nhất thời, mà là bằng chứng cho thấy ngôn ngữ luôn biến đổi theo đời sống xã hội và công nghệ.