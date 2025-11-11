4 kiểu đồng nghiệp mới quen “ngọt ngào như mật” nhưng càng thân càng mệt

Ở nơi làm việc, ai cũng từng trải qua cảm giác “mới vào đã có người quý mến, rủ đi ăn, trò chuyện rôm rả”. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu rằng công sở vốn là một thế giới nhiều tầng lớp cảm xúc và lợi ích. Có những người bề ngoài hòa đồng, dễ gần, nhưng càng thân lại càng khiến bạn vướng vào rắc rối, thị phi hoặc mệt mỏi tinh thần.

Dưới đây là bốn kiểu đồng nghiệp mà dù ban đầu có thiện cảm đến đâu, bạn vẫn nên giữ một khoảng cách đủ an toàn để tránh những tổn thương không đáng có.

1. Kiểu “tám chuyện giỏi hơn làm việc” – thân là rước thị phi

Họ luôn là người nắm tin tức nhanh nhất phòng. Từ việc sếp đổi xe mới, đến chuyện ai đang chuẩn bị nghỉ việc, tất cả đều nằm trong tầm radar của họ. Lúc đầu, bạn có thể thấy vui vì có người chia sẻ, giúp mình hòa nhập nhanh hơn. Nhưng chỉ một thời gian sau, bạn sẽ nhận ra: Họ không chỉ “nghe” mà còn “thêm mắm thêm muối”.

Đặc trưng của kiểu đồng nghiệp này là luôn bắt chuyện bằng những câu như: “Nghe nói…”, “Người ta bảo…”, “Tôi chỉ nói riêng cậu biết thôi nhé”. Họ khiến bạn tò mò, cuốn vào câu chuyện, rồi vô tình cũng bị biến thành một mắt xích trong chuỗi lan truyền tin đồn. Khi có sự cố, lời nói của bạn có thể bị bóp méo, thậm chí quay ngược làm hại chính bạn.

Lời khuyên: Ở công sở, im lặng đúng lúc là một dạng khôn ngoan. Lắng nghe đủ, nhưng đừng góp lời vào chuyện của người khác.

2. Kiểu “lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng” – nhưng mọi thứ đều có mục đích

Bạn mới vào công ty, họ là người đầu tiên nhiệt tình chỉ việc, rủ đi ăn trưa, quan tâm hỏi han. Thế nhưng, sau một thời gian, bạn sẽ thấy họ chỉ tốt khi có việc cần nhờ hoặc muốn lấy lòng. Khi bạn không còn hữu ích, thái độ lập tức thay đổi.

Kiểu người này khiến bạn khó nhận ra ban đầu vì họ biết cách tạo cảm giác thân thiết, khiến bạn tin tưởng. Nhưng sự tốt bụng của họ không xuất phát từ lòng chân thành mà từ toan tính: muốn được tiếng “hòa đồng”, muốn mượn bạn để gây thiện cảm với sếp, hoặc để có người đứng về phía họ khi có mâu thuẫn.

Lời khuyên: Trong môi trường công sở, lòng tốt có chừng mực mới bền. Hãy quan sát hành động dài hạn thay vì tin vào những cử chỉ ban đầu.

3. Kiểu “cạnh tranh ngầm” – bạn tiến, họ lo; bạn chậm, họ mừng

Những người này không bao giờ nói xấu bạn công khai, cũng không ra mặt gây khó dễ. Họ chỉ cần mỉm cười, giả vờ quan tâm trong khi âm thầm so đo từng chi tiết: ai được khen, ai được thưởng, ai được sếp gọi lên họp riêng. Với họ, đồng nghiệp không phải người cùng chiến tuyến, mà là đối thủ cần theo dõi.

Khi bạn thân quá với kiểu người này, bạn vô tình để lộ nhiều thông tin cá nhân và công việc. Họ biết bạn đang làm gì, kế hoạch ra sao, rồi dùng chính thông tin đó để “chạy trước” hoặc chiếm lợi thế.

Lời khuyên: Đừng chia sẻ quá sâu chuyện riêng hay dự định nghề nghiệp trong công sở. Hãy để thành quả lên tiếng thay vì kể về nỗ lực của mình.

4. Kiểu “thường xuyên than vãn” – năng lượng tiêu cực ngấm lúc nào không hay

Họ có thể là người hiền lành, thật thà, không hại ai, nhưng luôn mang theo tâm thế bất mãn: than sếp khó tính, than lương thấp, than việc nhiều, than đồng nghiệp không hiểu mình. Nghe vài lần thì thông cảm, nghe nhiều sẽ mệt mỏi. Năng lượng tiêu cực đó lan rất nhanh, khiến bạn dù vui vẻ đến mấy cũng dần cảm thấy chán nản.

Cái nguy hiểm là kiểu người này không cố tình làm hại bạn, nhưng họ kéo bạn xuống cùng trạng thái mệt mỏi. Bạn dễ bị ảnh hưởng, mất tập trung, thậm chí nhìn mọi việc bằng con mắt bi quan.

Lời khuyên: Giúp đỡ trong chừng mực, nhưng đừng để mình trở thành “thùng rác cảm xúc” của người khác. Biết cách rút lui nhẹ nhàng khi câu chuyện bắt đầu lặp lại là cách tự bảo vệ năng lượng của mình.

Nhiều người đi làm lâu mới nhận ra: Không cần quá thân với ai để được yên ổn. Một nụ cười đúng lúc, một cái gật đầu, vài câu xã giao đủ để giữ hòa khí. Không ai bắt buộc ta phải làm bạn thân của đồng nghiệp, bởi mỗi người đều có mục tiêu riêng, vị trí riêng và góc nhìn riêng.

Công sở không thiếu người tốt, chỉ cần bạn đủ tinh tế để nhìn ra đâu là sự chân thành, đâu là phép lịch sự xã giao. Khi biết giữ giới hạn, bạn vừa tránh được thị phi, vừa giữ được sự thoải mái cho chính mình. Học cách thân ít thôi, nhưng thật lòng; xa một chút, nhưng bình an – đó là “chiến lược sinh tồn” nhẹ nhàng mà hiệu quả nhất nơi công sở.

“Thân là một nghệ thuật. Ở công sở, đôi khi giữ khoảng cách đúng mức lại khiến mối quan hệ bền lâu và dễ chịu hơn”.