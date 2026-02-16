4 điều người EQ thấp thường làm trong ngày cuối cùng của năm

Ngày cuối cùng của năm luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là lúc người ta tổng kết lại những điều đã qua, gửi đi lời chúc, hàn gắn hiểu lầm và mở lòng cho một khởi đầu mới. Thế nhưng, cũng chính trong thời khắc nhạy cảm ấy, có những hành vi tưởng nhỏ nhưng lại vô tình làm rạn nứt các mối quan hệ. Người có chỉ số cảm xúc thấp thường không nhận ra điều này, và họ lặp lại những thói quen khiến người khác khó chịu đúng vào thời điểm đáng lẽ nên ấm áp nhất.

Dưới đây là 4 điều thường thấy ở những người EQ thấp trong ngày cuối cùng của năm.

1. "Tổng kết" người khác thay vì tự nhìn lại mình

Thay vì ngồi lại để suy ngẫm về những điều bản thân đã làm được hay chưa làm được trong năm qua, một số người lại chọn cách "kiểm điểm" người khác. Họ nhắc lại chuyện cũ, khơi lại sai lầm, hoặc vô tình buông ra những câu như: "Năm nay vẫn chưa làm nên trò trống gì nhỉ?", "Bao giờ mới khá lên được?"...

Trong bối cảnh cuối năm khi ai cũng có những áp lực riêng về tiền bạc, công việc, gia đình, kiểu "tổng kết hộ" này dễ khiến đối phương cảm thấy bị tổn thương hoặc xấu hổ. Người EQ cao hiểu rằng cuối năm là lúc động viên và khích lệ, không phải lúc soi chiếu khuyết điểm của người khác.

2. Biến lời chúc thành câu hỏi gây áp lực

Ngày cuối cùng của năm vốn là dịp để gửi lời chúc tốt đẹp. Nhưng với người EQ thấp, lời chúc đôi khi lại đi kèm những câu hỏi riêng tư hoặc so sánh: "Năm nay lương bao nhiêu rồi?", "Bao giờ cưới?", "Sao chưa mua được nhà?"...

Họ có thể nghĩ mình đang quan tâm, nhưng thực chất lại đang đặt đối phương vào thế phòng thủ. Cuối năm vốn đã đủ mệt mỏi, một câu hỏi thiếu tinh tế có thể khiến không khí trở nên gượng gạo. Người có EQ cao biết rằng sự quan tâm thực sự không phải là khai thác thông tin, mà là tạo cảm giác an toàn để người khác được là chính mình.

Ảnh minh họa: Pinterest

3. So bì thành tích ngay trước giờ giao thừa

Có người chọn khoảnh khắc cuối năm để "flex" thành tích như thăng chức, mua xe, đi du lịch sang chảnh... Việc chia sẻ niềm vui vốn không sai, nhưng nếu đi kèm thái độ hơn thua hoặc ngầm so sánh, nó rất dễ tạo khoảng cách.

Ngày cuối cùng của năm là lúc cảm xúc mỗi người ở trạng thái nhạy cảm nhất. Không phải ai cũng có một năm thành công rực rỡ. Người EQ thấp thường không nhận ra rằng sự khoe khoang thiếu tinh tế có thể khiến người khác cảm thấy mình thua kém, đặc biệt trong những buổi tụ họp đông người.

4. Mang năng lượng tiêu cực vào thời khắc chuyển giao

"Lại hết một năm vô nghĩa", "Sang năm chắc cũng thế thôi"... Những câu nói như vậy tưởng chỉ là than thở cho vui, nhưng khi được lặp đi lặp lại trong khoảnh khắc chuyển giao, nó có thể kéo tụt cảm xúc của cả tập thể.

Người EQ thấp thường không kiểm soát được cách lan tỏa cảm xúc của mình. Họ quên rằng cảm xúc là thứ dễ lây lan. Một câu nói tiêu cực giữa bữa tiệc cuối năm có thể làm không khí chùng xuống rõ rệt. Trong khi đó, người EQ cao hiểu rằng không cần phải giả vờ tích cực, nhưng vẫn có thể chọn cách diễn đạt khiến mọi người cảm thấy hy vọng hơn.

Ngày cuối cùng của năm không chỉ là cột mốc thời gian, mà còn là "bài kiểm tra" về cách mỗi người đối xử với cảm xúc của chính mình và của người khác. EQ không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà ở sự tinh tế trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất.

Trước khi năm cũ khép lại, có lẽ điều đáng làm nhất không phải là nhìn xem người khác đã đạt được gì, mà là tự hỏi mình đã cư xử đủ ấm áp chưa? Vì đôi khi, một câu nói đúng lúc có thể trở thành khởi đầu đẹp nhất cho cả một năm mới phía trước.