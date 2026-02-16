Đại học Ngoại thương công bố 4 phương thức tuyển sinh 2026, chỉ tiêu lên 4.550

Trường Đại học Ngoại thương (FTU) vừa thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với tổng chỉ tiêu dự kiến 4.550 cho cả ba cơ sở: Trụ sở chính Hà Nội, cơ sở II tại TP.HCM và cơ sở Quảng Ninh. So với năm 2025, chỉ tiêu tăng thêm 390.

4 phương thức tuyển sinh

Năm 2026, trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển.

Thứ nhất, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Đối tượng gồm: Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; thí sinh đạt giải Olympic quốc tế hoặc giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn thuộc tổ hợp xét tuyển; thí sinh đạt giải chính thức tại các cuộc thi nghệ thuật quốc tế được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; người khuyết tật đặc biệt nặng; thí sinh là người nước ngoài hoặc học THPT ở nước ngoài; thí sinh dân tộc thiểu số rất ít người.

Đáng chú ý, từ năm 2026, thí sinh đạt giải Olympic quốc tế hoặc học sinh giỏi quốc gia được mở rộng điều kiện xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo của trường. Riêng nhóm đạt giải nghệ thuật quốc tế được xét vào chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hoá, với điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt từ 24 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên), ngưỡng này có thể điều chỉnh theo phổ điểm thực tế.

Thứ hai, xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT. Phương thức này áp dụng cho hai nhóm: học sinh hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên/trọng điểm quốc gia và học sinh không chuyên đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc 12 ở các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện chung gồm: tốt nghiệp THPT năm 2026; tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 24 điểm trở lên; học lực 6 học kỳ đạt mức Tốt; hạnh kiểm 6 học kỳ đạt từ Khá trở lên, cùng các điều kiện riêng theo từng nhóm.

Thứ ba, xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; đáp ứng yêu cầu về học lực và hạnh kiểm theo chương trình học (mới hoặc cũ); có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên. Trường cũng cho phép xét tuyển kết hợp 2 môn thi tốt nghiệp (Toán + Vật lý, Toán + Hóa học hoặc Toán + Ngữ văn) cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế quy đổi, đảm bảo tổng điểm từ 24 trở lên.

Thứ tư, xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và quốc tế. Trường chấp nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội (HSA), đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM (V-ACT), đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) tổ chức năm 2026. Với bài thi TSA, thí sinh được đăng ký vào các ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

Đối với chứng chỉ quốc tế (SAT/ACT/A-Level), thí sinh phải kết hợp cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trường cho phép thí sinh thi A-Level tháng 6/2026 nộp bản Predicted Grades để đăng ký tạm thời, nhưng bắt buộc nộp chứng chỉ chính thức trước thời điểm xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Siết điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ, mở thêm ngành

Với chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung, thí sinh sử dụng chứng chỉ HSK phải có HSK và HSKK còn thời hạn (2 năm), đạt mức điểm tối thiểu theo từng cấp độ và được cấp trong cùng một lần thi. Trường không chấp nhận chứng chỉ HSK thi trực tuyến tại nhà và không xét gộp nhiều chứng chỉ khác nhau.

Theo thông báo, năm 2026, Đại học Ngoại thương mở mới 10 ngành đào tạo, phát triển 3 ngành từ các chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình mới thuộc ngành đã có. Các chương trình áp dụng theo từng phương thức gồm: chương trình tiêu chuẩn, tích hợp, tiên tiến, chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp & phát triển quốc tế.

Với việc tăng chỉ tiêu, đa dạng phương thức xét tuyển và bổ sung ngành học mới, phương án tuyển sinh năm 2026 của Đại học Ngoại thương cho thấy xu hướng mở rộng quy mô song song với siết chặt điều kiện đầu vào, đặc biệt ở yêu cầu học lực, điểm sàn và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.