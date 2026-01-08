4 bộ phận "bẩn nhất" của con lợn, không nên mua về ăn

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của con lợn cũng nên mua về sử dụng thường xuyên. Trên thực tế, nhiều người đi chợ lâu năm hoặc tiểu thương có kinh nghiệm đều có những phần "nhìn là né", không phải vì hiếm mà vì tiềm ẩn rủi ro về vệ sinh và sức khỏe nếu không hiểu rõ nguồn gốc. Dưới đây là 4 bộ phận của thịt lợn được khuyến cáo nên cân nhắc kỹ trước khi mua.

1. Phổi lợn

Phổi lợn là bộ phận có cấu trúc xốp, nhiều nang khí, hoạt động như một chiếc "máy lọc" không khí trong cơ thể. Chính vì vậy, trong suốt quá trình sống, phổi rất dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và các tạp chất từ môi trường. Khi giết mổ, phổi cũng là phần khó làm sạch nhất vì bên trong có nhiều ngóc ngách, dù rửa nhiều lần vẫn khó loại bỏ hoàn toàn chất bẩn.

Ngoài ra, phổi lợn thường có mùi đặc trưng, dễ gây cảm giác khó chịu nếu sơ chế không kỹ. Đây là lý do nhiều gia đình hiện nay không còn sử dụng phổi lợn trong bữa ăn thường ngày. Nếu không nắm rõ nguồn gốc và khâu giết mổ, việc mua phổi lợn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với các phần thịt khác.

2. Gan lợn

Gan là cơ quan giải độc của cơ thể, có nhiệm vụ lọc và chuyển hóa các chất có hại. Vì vậy, gan lợn dễ tích tụ kim loại nặng, dư lượng thuốc thú y hoặc kháng sinh nếu lợn được nuôi trong môi trường không đảm bảo. Dù gan lợn giàu dinh dưỡng, nhưng việc ăn thường xuyên hoặc mua gan không rõ nguồn gốc có thể gây hại cho sức khỏe.

Một điểm đáng lưu ý khác là gan lợn rất dễ bị nhiễm khuẩn nếu khâu bảo quản không đúng cách. Gan tươi ngon thường có màu đỏ sẫm, bề mặt mịn, không có mùi lạ. Gan có màu nhạt, loang lổ hoặc mềm nhũn là dấu hiệu không nên mua. Với gan lợn, nguyên tắc quan trọng nhất là chỉ sử dụng khi biết rõ nguồn gốc và luôn phải nấu chín kỹ.

3. Thận (cật lợn)

Thận lợn là bộ phận lọc chất thải trong cơ thể, vì vậy cũng có nguy cơ tồn dư độc tố. Nếu sơ chế không đúng cách, thận thường có mùi khai rất khó chịu. Trên thực tế, nhiều người phải ngâm thận với muối, giấm hoặc rượu để khử mùi, nhưng việc này không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn các chất không mong muốn bên trong.

Bên cạnh đó, thận lợn có kết cấu khá đặc, nếu nấu không khéo sẽ dễ bị dai, khó ăn. Chính vì vừa khó sơ chế, vừa tiềm ẩn rủi ro, thận lợn ngày càng ít xuất hiện trong bữa cơm gia đình hiện đại, đặc biệt là với những người ưu tiên ăn uống lành mạnh.

4. Phần thịt nạc có màu tái nhợt hoặc trắng bệch

Khi mua thịt lợn, màu sắc là yếu tố quan trọng giúp nhận biết độ tươi ngon. Thịt lợn nạc đạt chuẩn thường có màu hồng nhạt đến hồng tươi, thớ thịt săn chắc, khi ấn tay vào có độ đàn hồi tốt. Ngược lại, thịt nạc có màu tái nhợt, trắng bệch hoặc chảy nước là dấu hiệu đáng lo ngại.

Loại thịt này có thể đến từ lợn bị stress trước khi giết mổ, lợn bệnh hoặc thịt đã qua xử lý không đúng cách. Khi chế biến, thịt thường bở, nhạt vị, kém ngon và không đảm bảo an toàn. Dù giá rẻ hơn, người tiêu dùng nên tránh mua để hạn chế rủi ro cho sức khỏe gia đình.

Lời khuyên khi đi chợ

Để đảm bảo an toàn, nên ưu tiên các phần thịt lợn phổ biến như nạc vai, ba chỉ, thăn, sườn và mua tại những điểm bán uy tín. Với nội tạng, chỉ nên ăn thỉnh thoảng, chọn loại tươi, có nguồn gốc rõ ràng và sơ chế, nấu chín kỹ. Đi chợ không chỉ là chọn món ngon mà còn là chọn sự an tâm cho bữa cơm gia đình. Cẩn trọng ngay từ khâu mua sắm chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Tổng hợp