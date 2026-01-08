Loại cây “hút” tiền tài, may mắn, chứa cả dược liệu quý: Đặc biệt nên trồng trong nhà dịp năm mới

Đó chính là cây ngọc bích! Loại cây này có tên khoa học là Crassula ovata . Cây còn được biết đến với những tên gọi khác như cây phỉ thúy, cây thường xanh hay cây tình bạn. Ngọc bích là loài cây mọng nước, thân dày, lá tròn, xanh đậm, bóng mượt như ngọc. Đó chính là những đặc điểm khiến ngọc bích từ lâu đã được cho là biểu tượng của tài sản, của cải trong quan niệm phương Đông.

Cây ngọc bích (Ảnh minh họa).

Cây ngọc bích có nguồn gốc từ Nam Phi và Mozambique, nhưng hiện nay đã trở thành cây cảnh được yêu thích trên toàn cầu. Nhờ khả năng thích nghi tốt, dễ trồng và dễ chăm sóc, cây ngọc bích được trồng phổ biến trong nhà, văn phòng, cửa hàng kinh doanh và không gian làm việc.

Ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, phù hợp trồng trong nhà dịp năm mới

Trong phong thủy, cây ngọc bích được xem là loại cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát triển bền vững, may mắn. Những chiếc lá tròn, dày và mọng nước được ví như đồng tiền, thể hiện dòng chảy tài chính ổn định, "đơm hoa kết trái" theo thời gian. Với màu xanh tươi, bóng bẩy, cây giúp không gian sống trở nên sinh động, đồng thời mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu.

Với ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, cây ngọc bích thường được nhiều người trưng trong nhà dịp năm mới hoặc dùng làm quà tặng (Ảnh minh họa).

Chính vì ý nghĩa tốt đẹp này, mỗi dịp năm mới, nhiều người lựa chọn cây ngọc bích để trưng trong nhà với mong muốn có một năm mới hanh thông, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Ngoài ra, theo Lively Root , cây ngọc bích còn được dùng để làm quà tặng cho nhiều dịp và nhiều đối tượng khác nhau với những ý nghĩa tốt đẹp, cụ thể:

Đám cưới: Cây ngọc bích là món quà ý nghĩa dành cho các cặp đôi mới cưới, tượng trưng cho sự khởi đầu bền vững và cuộc sống chung thịnh vượng.

Đối tác kinh doanh hoặc đồng nghiệp: Được xem là biểu tượng thiện chí cho thành công chung, rất phù hợp làm quà tặng doanh nghiệp.

Bạn bè: Cây còn được gọi là "cây tình bạn", thích hợp để tặng cho bạn thân như một lời chúc gắn bó lâu dài.

Khách hàng: Là cách thể hiện sự trân trọng và mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững.

Tân gia: Cây ngọc bích được xem là món quà thực tế, trang nhã, mang ý nghĩa mang tài lộc và sinh khí vào không gian sống mới.

Đặc biệt, cây ngọc bích nở hoa được xem là dấu hiệu tích cực và may mắn.

Cây ngọc bích nở hoa (Ảnh minh họa).

Không chỉ là cây cảnh, còn chứa dược liệu quý

Theo Botanical , lá cây ngọc bích chứa những hợp chất sinh học quý như saponin và alkaloid. Đây là các chất có dược tính trị bệnh, được ghi nhận trong y học truyền thống và nghiên cứu hiện đại.

Một số nghiên cứu về họ cây mọng nước cho thấy, những hợp chất này có liên quan đến tác dụng chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa. Trong dân gian, lá cây ngọc bích từng được sử dụng để đắp ngoài da nhằm hỗ trợ làm dịu các vùng sưng viêm, trầy xước nhẹ. Tuy nhiên, việc dùng ngọc bích làm thuốc cần có tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa.

Ngoài ra, các nghiên cứu về môi trường sống trong nhà cũng ghi nhận cây ngọc bích có khả năng hấp thụ một số chất gây hại trong không khí như formaldehyde và benzene, góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Sự hiện diện của cây xanh, trong đó có cây ngọc bích, trong không gian sống còn được cho là giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và mang lại cảm giác cân bằng tinh thần.

Tổng hợp