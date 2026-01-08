Mẹo đơn giản giúp ngăn chuột vào nhà mùa đông mà không cần tới bả

Mùa đông là thời điểm hầu hết chúng ta dành nhiều thời gian hơn để ở trong nhà, nhưng chúng ta không phải là những sinh vật duy nhất muốn giữ ấm, bởi chuột cũng thường chui vào trong nhà vào thời gian này trong năm.

Không gì tệ hơn việc nhìn thấy một chuyển động thoáng qua ở khóe mắt và nhận ra rằng bạn đang gặp vấn đề với loài gặm nhấm này; và nếu bạn không xử lý nhanh chóng, chỉ trong vài tuần, nó có thể trở thành một cuộc xâm nhiễm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, nhiều người ngần ngại việc đặt bả hoặc bẫy trong nhà do rủi ro về an toàn, và mặc dù có nhiều biện pháp tự nhiên để ngăn chặn loài gặm nhấm, nhưng không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ hiệu quả. Thay vào đó, các chuyên gia tại Hiệp hội Kiểm soát Dịch hại Anh (British Pest Control Association) chia sẻ rằng tốt hơn hết là bạn nên dành thời gian tìm kiếm bất kỳ khe hở nào mà loài gặm nhấm có thể chui vào.

Hãy cẩn trọng với bất kỳ khe hở nào mà chuột có thể chui vào.

Họ cho biết: “Chuột chỉ cần một khe hở rộng 6mm để xâm nhập. Bạn cần tìm mọi điểm có khả năng là lối vào của chuột và bịt kín chúng bằng bùi nhùi thép được nhúng trong xi măng đông kết nhanh.”

Loài gặm nhấm chỉ có thể vào nhà nếu tồn tại các vết nứt hoặc khe hở, bởi chúng có thể chui lọt vào những không gian cực kỳ chật hẹp miễn là phát hiện được những lỗ mở dù rất nhỏ.

Các vị trí chuột thường xâm nhập

Có một số cách xâm nhập khá quen thuộc mà loài gặm nhấm thường sử dụng, chẳng hạn như các khoảng hở hoặc chỗ hư hỏng xung quanh cửa ra vào hay cửa sổ, nhưng cũng có những vị trí khác mà nhiều người không nghĩ đến để kiểm tra.

Một trong những con đường phổ biến nhất để chuột vào nhà là các vị trí chưa được bịt kín ở chân tường và các điểm tiếp giáp giữa sàn nhà và tường. Bạn cũng nên kiểm tra xung quanh lò sưởi, các góc bên trong tủ quần áo và những khe hở giữa các đường ống dưới bồn rửa hoặc máy giặt.

Dành một phút mỗi ngày để kiểm tra các khu vực này là cách tốt nhất để ngăn ngừa chuột vào nhà trong mùa đông. Tất cả những gì bạn cần làm là tìm kiếm bất kỳ vết nứt nào ở vị trí thấp gần sàn nhà, rồi bịt kín những khu vực bị hư hỏng đó bằng bùi nhùi thép.

Chuyên gia cho biết: “Bạn nên tập trung vào các khe hở ở vị trí thấp trước, vì đây là những khu vực chuột có khả năng xâm nhập cao nhất. Sau đó, bạn có thể xem xét đến các lỗ thông gió hoặc khe hở ở vị trí cao hơn.”

Bùi nhùi thép, còn được gọi là len thép (steel wool), được sử dụng để ngăn chặn loài gặm nhấm vì nó được làm từ vật liệu cứng mà chuột không thể cắn thủng.

Ngoài ra, nó còn rất linh hoạt nên có thể nhét vào những lỗ nhỏ li ti mà loài gặm nhấm có thể chui vào, và nó sẽ đóng vai trò như một rào cản vật lý mà chúng không thể phá vỡ.

Sau khi đặt bùi nhùi thép xung quanh nhà, bạn nên sử dụng thêm một loại chất bịt kín như xi măng, keo trám để làm cho khu vực đó kín nhất có thể, từ đó ngăn chuột xâm nhập lâu dài.