4 bất thường vào buổi sáng sau khi thức dậy là dấu hiệu “kêu cứu” của thận nhưng rất nhiều người bỏ qua

Đời sống ngày càng được nâng cao, người trẻ tuổi cùng bắt đầu học cách chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Tuy nhiên, họ thường chỉ quan tâm đến 1 số khía cạnh như cân nặng, bệnh lý tim mạch, phổi hay dạ dày, gan mà ít để tâm đến thận.

Trong khi đó, thận có vai trò vô cùng quan trọng, nhất là đối với nam giới. Nó không chỉ lọc máu và chất thải, bài tiết nước tiểu, điều hòa thể tích máu, tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp cũng như chuyển hóa vitamin D3 cùng glucose mà còn quyết định sự nam tính, đời sống tình dục của phái mạnh.

Vì vậy, ngoài việc rèn luyện thói quen sống tốt, bồi bổ thận thì cũng đừng bao giờ bỏ qua 4 dấu hiệu “kêu cứu” của thận vào buổi sáng khi thức dậy sau đây:

1. Cơ thể bị sưng phù, nhất là tay và chân

Không ít người thường bị sưng phù mặt hoặc 1 số bộ phận vào mỗi sáng thức dậy. Đó có thể là do cơ thể tích quá nhiều nước, dị ứng đồ ăn, ngủ quá nhiều… Nhưng nếu tình trạng này không tự khỏi sau 1 thời gian ngắn hoặc liên tục lặp đi lặp lại nhiều ngày thì khả năng cao là bệnh thận đang tiến triển âm thầm.

Ảnh minh họa

Bởi vì đối với những người thận kém, trong quá trình lọc máu sẽ không kịp đào thải chất độc, chất cặn bã ra ngoài. Từ đó dẫn đến phù nề, sưng phồng thậm chí khó chịu hoặc đau đớn ở 1 vài nơi trên cơ thể. Những vị trí sưng phù do suy giảm chức năng thận thường là bàn chân, mắt cá chân, bàn tay hay vùng mặt nhất là mắt.

2. Da khô và ngứa, bị chuột rút

Các triệu chứng da khô, ngứa có thể là dấu hiệu của bệnh gan, xương khớp hay tiểu đường. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng này vào mỗi sáng khi thức dậy thì đó là “lời kêu cứu” của thận.

Ảnh minh họa

Nguyên do là thận có vấn đề, không thể cân bằng khoáng chất và chất dinh dưỡng trong máu. Trong khi vừa trải qua 1 đêm ngủ dài, cơ thể thiếu năng lượng, thận cũng không đủ chất dinh dưỡng nên dẫn đến tình trạng da khô và ngứa vào buổi sáng. Nhưng cơn ngứa này thường không kéo dài quá lâu và ít lặp lại trong ngày.

Cùng với đó, chuột rút khi ngủ dậy cũng là tình trạng phổ biến ở những người bị bệnh thận. Nguyên nhân là do mất cân bằng chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể.

3. Vùng mặt thâm sạm, xuất hiện bọng mắt và quầng thâm

Khi thận bị bệnh tật tấn công, da của bạn cũng sẽ bị sạm, thâm hơn bình thường, nhất là vào buổi sáng khi vừa thức dậy. Ngoài da mặt thì vùng môi và mắt sẽ có màu tối hơn nhiều so với thông thường. Bởi vì quá trình trao đổi chất của thận diễn ra không bình thường, chức năng cũng suy giảm, khiến chất độc trong cơ thể tăng lên, dễ biểu hiện trên mặt.

Ảnh minh họa

Nếu không phải do thức khuya, khóc hay dị ứng nhưng lại hay bị bọng mắt lớn, sưng mắt, quầng thâm mắt đậm thì tốt nhất bạn nên đi khám thận. Do chất độc tích tụ, chức năng lọc và điều hòa máu suy giảm trong khi vùng mắt chứa nhiều mạch máu nên dễ bị thâm quầng. Hoặc do thận bị suy giảm chức năng, mắc bệnh nên đang rò rỉ một lượng lớn protein trong nước tiểu gây bọng mắt.

Tình trạng này có thể xảy ra ở một hoặc cả hai mắt và thường giảm dần hoặc biến mất sau vài tiếng khi bạn đi tiểu, hoạt động sau khi thức dậy.

4. Đi tiểu bất thường

Đi tiểu bất thường khi thức dậy mỗi buổi sáng là 1 trong những triệu chứng đặc hiệu, dễ nhận biết của người có bệnh hay gặp vấn đề về thận.

Ở mức độ nhẹ, bạn sẽ cảm thấy rất buồn tiểu ngay khi vừa mở mắt. Cơn buồn tiểu có thể ập đến 1 cách dữ dội, khiến bạn tiểu gấp, tiểu không tự chủ. Không ít người thì lại bị tiểu dắt, liên tục buồn tiểu và có cảm giác tiểu không hết trong cả ngày, đặc biệt là sáng sớm khi ngủ dậy. Thường xảy ra khi thận bị suy giảm chức năng, viêm thận, rối loạn tiết niệu…

Ở 1 số tình trạng nặng, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy đau buốt khi đi tiểu, nước tiểu có mùi hôi hoặc tanh nhẹ. Đó là do nhiễm trùng ngược từ bàng quang lên thận hoặc viêm bể thận, sỏi thận.

Nếu có nhiều bọt trong nước tiểu là do quá nhiều protein trong nước tiểu, ví dụ như albumin. Thông thường, thận lọc nước dư thừa và các chất cặn bã từ máu vào nước tiểu. Protein và những thành phần quan trọng khác mà cơ thể cần có kích thước quá lớn so với lỗ lọc ở cầu thận, do vậy chúng vẫn được giữ lại trong máu.

Nhưng khi thận bị tổn thương sẽ không còn đảm bảo được chức năng hợp lý. Tổn thương thận có thể khiến quá nhiều protein bị rò rỉ ra nước tiểu, và dẫn đến protein niệu. Đây rất có thể là một dấu hiệu của bệnh thận mạn tính hoặc bệnh thận giai đoạn cuối.

Nguy hiểm nhất là hiện tượng tiểu ra máu, hay nói cách khác là nước tiểu có màu đỏ như máu tươi, màu hồng, màu cam, màu nâu…Đồng thời, người bệnh cũng có cảm giác nóng rát, tiểu buốt vô cùng khó chịu.

Hãy lập tức nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa bởi vì rất có thể đây là triệu chứng chung của sỏi thận, viêm cầu thận, viêm thận, thận đa nang, lao thận, nhồi máu thận… hay thậm chí là ung thư thận.

Nguồn và ảnh: Sohu, Good Morning Health, MSN

https://kenh14.vn/4-bat-thuong-vao-buoi-sang-sau-khi-thuc-day-la-dau-hieu-keu-cuu-cua-than-nhung-rat-nhieu-nguoi-bo-qua-2022071619400668.chn