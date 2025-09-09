3 thứ còn giữ trong nhà, còn khó tiết kiệm tiền

Trong quản lý tài chính cá nhân, người ta thường nghĩ đến những khoản thu nhập, tiết kiệm hay đầu tư. Nhưng có một khoản chi ẩn mà ít ai để ý, chính là những thứ vô dụng vẫn tồn tại trong ngôi nhà của mình. Thứ tưởng như nhỏ bé, không đáng kể, lại âm thầm lấy đi tiền bạc, năng lượng và cả không gian sống.

1 - Những món đồ còn tốt nhưng chỉ nằm yên trong xó

Người ta thường có xu hướng giữ lại mọi thứ với suy nghĩ “biết đâu sẽ cần đến”. Một chiếc máy xay sinh tố mua trong đợt khuyến mãi, một đôi giày cao gót mang duy nhất trong lễ cưới, hay những cuốn sách mua về rồi xếp mãi trên kệ. Chúng còn mới, còn dùng được, nên nhiều người tiếc mà không nỡ bỏ. Nhưng chính sự tiếc rẻ ấy lại tạo ra một vòng xoáy lãng phí.

Ảnh minh họa

Thứ nhất, chúng ta mất tiền để sở hữu một vật dụng không đem lại giá trị sử dụng thực sự với bản thân mình. Thứ hai, chúng ta mất thêm không gian và công sức để bảo quản chúng. Thứ ba, chúng ta vô tình làm tê liệt dòng tiền, vì số tiền bỏ ra cho những món đồ ấy đáng ra có thể đầu tư hoặc tiết kiệm sinh lời.

Nhiều nghiên cứu về hành vi tiêu dùng chỉ ra rằng một ngôi nhà càng nhiều đồ thừa thì chủ nhân càng dễ rơi vào tình trạng chi tiêu cảm tính, mua sắm thiếu kiểm soát. Nói cách khác, những món đồ vô dụng không chỉ chiếm chỗ trong căn nhà, mà còn chiếm chỗ trong cả tư duy tài chính.

2 - Thức ăn, thực phẩm quá hạn

Rác thực phẩm không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là vấn đề tài chính. Một gói mì để quên trong tủ, hộp sữa chua quá hạn, hay cả tủ lạnh đầy ắp thực phẩm nhưng phần lớn phải bỏ đi vì quá hạn. Mỗi món nhỏ bé ấy đều là tiền thật, là chi phí đã trả mà không mang lại lợi ích.

Thói quen tích trữ quá mức thường xuất phát từ tâm lý “mua nhiều cho rẻ, cho tiện” nhưng cuối cùng lại trở thành lãng phí gấp bội. Theo thống kê toàn cầu, trung bình mỗi gia đình có thể đang ném đi 20-30% chi tiêu cho thực phẩm chỉ vì bảo quản không hợp lý hoặc mua quá nhu cầu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ví tiền, mà còn tạo cảm giác tội lỗi và căng thẳng khi nhìn thấy đồ ăn hỏng.

Ảnh minh họa

Một gia đình biết quản lý thực phẩm hiệu quả, chỉ mua đủ dùng và sắp xếp khoa học, thường cũng có khả năng quản lý tài chính tốt hơn. Bởi vì cách chúng ta sử dụng thực phẩm phản ánh chính xác thói quen tiêu tiền: Hoặc có kế hoạch và kỷ luật, hoặc tùy hứng và lãng phí.

3 - Những hóa đơn chất đống không bao giờ được xem lại

Nhiều người vẫn giữ các loại hóa siêu thị, đơn điện, nước, thẻ tín dụng,... với suy nghĩ đợi lúc nào rảnh thì tổng kết lại, xem mình đã chi những gì, chi bao nhiêu. Nhưng thực tế là chẳng mấy khi chúng ta động vào những tờ hóa đơn ấy, dù chúng đã chất thành “núi”.

Một khoản chi lặp đi lặp lại có thể đã cả trăm lần nhưng chủ nhân không hề biết, vì chẳng sát sao. Việc giữ lại hóa đơn nhưng không bao giờ xem lại cũng đồng nghĩa với việc chung ta không nghiêm túc với thói quen chi tiêu của chính mình.

Trong tài chính cá nhân, minh bạch và kiểm soát thông tin là nền tảng. Nếu để những tờ giấy vô hồn tích tụ trong ngăn kéo, chẳng có gì lạ nếu người ta mất đi khả năng làm chủ tiền bạc của chính mình. Ngược lại, một người biết hệ thống hóa hóa đơn, theo dõi thu - chi, thường nắm chắc được tình hình tài chính và tránh tiêu tiền phung phí.

Thế nên nếu muốn thoát nghèo, không chỉ cần kiếm nhiều tiền hơn, mà còn phải biết giữ cho ngôi nhà và tư duy tài chính của mình thật gọn gàng, minh bạch. Bởi giàu có không bắt đầu từ việc bạn có bao nhiêu, mà từ cách bạn sử dụng và quản lý những gì mình đang có.