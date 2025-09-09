Tiết kiệm phục thù là gì?

Nếu “chi tiêu phục thù” là vung tiền để thỏa mãn, thì “tiết kiệm phục thù” là siết chặt hầu bao để bù lại thói quen tài chính phóng tay trước đó.

Nguyên nhân của xu hướng này không chỉ đến từ sự thay đổi suy nghĩ, mà còn bởi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ: tiền thuê nhà, thực phẩm, xăng xe đều tăng do lạm phát. Điều này khiến nhiều người cảm thấy hối tiếc và bắt đầu kiểm soát ví tiền chặt chẽ hơn.

Điểm khác biệt là, tiết kiệm phục thù thường xuất phát từ tâm lý lo sợ hoặc cảm giác tội lỗi hơn là kế hoạch dài hạn. Nó giống như một cơ chế tự bảo vệ trong giai đoạn kinh tế bất ổn. Nhưng dù vậy, xu hướng này lại vô tình giúp nhiều người điều chỉnh lại thói quen chi tiêu và đặt lại ưu tiên tài chính.

Tại sao xu hướng này hấp dẫn?

Với nhiều người, “tiết kiệm phục thù” là một cách làm mới bản thân sau những tháng ngày chi tiêu thiếu suy nghĩ. Nó mang lại cảm giác kiểm soát và an toàn hơn.

Chuyên gia tài chính Bobbi Rebell chia sẻ: “Chi tiêu phục thù chỉ mang lại niềm vui trong chốc lát, tiêu xong là hết. Còn tiết kiệm phục thù thì ngược lại: ngay khi bạn bắt đầu bỏ tiền vào tiết kiệm, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, vui vẻ - và niềm vui đó còn lớn dần lên khi số dư tăng thêm, đặc biệt là nhờ lãi kép".

Làm thế nào để tiết kiệm phục thù một cách lành mạnh?

Chọn chiến lược ngân sách phù hợp

Không có công thức chung cho tất cả. Điều quan trọng là chọn cách tiết kiệm phù hợp với thói quen chi tiêu của bạn.

Holley G. Cary, chuyên gia tài chính tại First Horizon Advisors, khuyên nên bắt đầu bằng việc điều chỉnh thói quen chi tiêu: "Hãy cắt bỏ những khoản nhỏ nhưng không cần thiết, như dịch vụ xem phim trực tuyến dư thừa hay thói quen mua cà phê hằng ngày. Số tiền đó có thể chuyển vào mục tiêu tiết kiệm."

Ví dụ, chỉ cần nấu ăn ở nhà thay vì gọi đồ ăn ngoài vài lần, bạn đã tiết kiệm được khoảng 60 USD mỗi tháng.

Bắt đầu với từng mục tiêu nhỏ, rõ ràng

Bạn không cần "cắt đứt" mọi chi tiêu ngay lập tức. Hãy tiết kiệm một khoản nhỏ, trong khả năng, rồi tăng dần theo thời gian.

Cary gợi ý: "Hãy tự hỏi bạn đang hướng tới mục tiêu gì - bù lại giai đoạn chi tiêu quá đà, xây dựng quỹ khẩn cấp hay tiết kiệm cho một kế hoạch lớn? Mục tiêu rõ ràng sẽ khiến việc tiết kiệm có ý nghĩa hơn."

Thử thách "không chi tiêu"

Một cách thú vị để duy trì động lực là biến việc tiết kiệm thành trò chơi. Hãy thử đặt mục tiêu 24 giờ không tiêu tiền. Số tiền bạn định dùng cho ăn uống hay giải trí có thể chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm. Nếu làm đều đặn mỗi tháng, thậm chí mỗi tuần, số dư tài khoản tiết kiệm sẽ tăng đáng kể.

Theo Yahoo Finance