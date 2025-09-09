Xem Doraemon cả đời mới ngộ ra: 4 sự thật "đắt giá" về bảo hiểm mà ai trưởng thành cũng cần

Khi nhỏ, nhiều người xem Doraemon chỉ thấy buồn cười với những màn "ăn vạ" của Nobita. Nhưng khi lớn lên đọc lại, mới bất ngờ nhận ra: chú mèo máy xanh thực ra đã dạy chúng ta cả… kiến thức về bảo hiểm.

Trong một tập truyện, sau khi mẹ vô tình làm hỏng mô hình quý giá nhất của Nobita, Doraemon đã lấy ra một đạo cụ mang tên " Cỗ Máy Bảo Hiểm Hạnh Phúc" . Nobita khi ấy tưởng sẽ được tặng mô hình mới, ai dè lại là một con robot suốt ngày rao giảng về việc "mua bảo hiểm". "Nếu cậu mua bảo hiểm, chẳng may đồ chơi bị hỏng thì sẽ được chi trả để mua lại", robot tuyên bố. Nobita thì cho rằng như vậy quá ngốc nghếch, vì nếu không có chuyện gì thì tiền phí sẽ mất trắng.

Ảnh minh hoạ.

Nhưng ngay sau đó, Shizuka và Suneo đã tham gia bảo hiểm và nhanh chóng nhận tiền bồi thường khi gặp sự cố. Thậm chí Suneo còn coi bảo hiểm như "máy in tiền": cố tình để Jaian lấy mất đồ chơi, rồi cười sung sướng khi nhận tiền bồi thường để mua đồ mới. Nobita thấy vậy cũng muốn bắt chước, thậm chí còn vay Doraemon tiền để đóng bảo hiểm. Nhưng cuối cùng, vì cố tình vứt bỏ đồ chơi, Nobita bị từ chối bồi thường và mất trắng.

Từ những tình huống dở khóc dở cười của Nobita, Shizuka và Suneo, câu chuyện đã vô tình bật mí 4 sự thật "đắt giá" về bảo hiểm mà bất kỳ ai cũng cần ghi nhớ:

1. Bảo hiểm sinh ra để chống lại những rủi ro "không gánh nổi"

Mục đích lớn nhất của bảo hiểm là che chở trước những biến cố quá sức chi trả. Những gì bạn mất mà có thể mua lại dễ dàng thì không cần phải "ôm" bảo hiểm.

Ví dụ: với Shizuka, cây vĩ cầm là tài sản lớn, nếu mất sẽ rất khó mua lại, nên việc bảo hiểm nó là hợp lý. Ngược lại, Suneo và Nobita thì phí tiền khi đi bảo hiểm cho cả đống truyện tranh hay đồ chơi chẳng mấy giá trị.

Nói ngắn gọn: hãy bảo hiểm cho những gì "không thể mất", chứ không phải cho những gì "không muốn mất".

2. Bảo hiểm không phải "tiết kiệm hoàn gốc"

Nobita thắc mắc: "Nếu chẳng có gì xảy ra thì có được hoàn tiền không?" và bị robot coi là "người vô lý". Đây cũng là một hiểu lầm phổ biến: "Nếu không xảy ra chuyện gì thì phí bảo hiểm coi như mất trắng, chẳng phải phí tiền sao?". Chính tâm lý này khiến nhiều người tìm đến những gói "bảo hiểm hoàn lại tiền gốc".

Nhưng thực tế, những hợp đồng dạng này thường đi kèm mức phí cao, quyền lợi thấp. Người mua cứ ngỡ mình được bảo vệ "miễn phí", nhưng khi tính giá trị thời gian của đồng tiền, chi phí cơ hội và lạm phát, thì số tiền nhận lại sau nhiều năm chẳng đáng bao nhiêu. Trong khi đó, bảo vệ lại chẳng mấy hiệu quả.

Điều cần nhớ: bảo hiểm là một khoản chi tiêu để mua sự an tâm, không phải kênh tiết kiệm hay đầu tư. Nếu muốn tiền sinh lời, hãy gửi tiết kiệm hoặc đầu tư vào kênh khác.

3. Bảo hiểm không phải công cụ để kiếm tiền

Ảnh minh hoạ.

Nobita vay Doraemon tiền để mua bảo hiểm với hy vọng "lãi gấp đôi" giống Suneo. Nhưng bảo hiểm không phải kênh đầu tư. Trong đời thực, nhiều người cũng nhầm lẫn, coi bảo hiểm tiết kiệm hay bảo hiểm đầu tư như một cách sinh lời.

Nhưng vấn đề ở chỗ: bảo hiểm không sinh lời, nó chỉ bảo vệ. Khi biến bảo hiểm thành kênh đầu tư, bạn sẽ gặp hai rủi ro:

- Phí cao, gánh nặng tài chính lâu dài.

- Quyền lợi bảo vệ thấp, dẫn đến vừa không có lợi nhuận tốt, vừa không có sự an toàn đủ lớn.

Cách tốt nhất là tách bạch: bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro, còn đầu tư để làm giàu. Hai mục tiêu này không nên trộn lẫn.

4. Bảo hiểm luôn có điều khoản loại trừ

Không phải cứ mua bảo hiểm là sẽ được chi trả mọi rủi ro. Các công ty bảo hiểm luôn có điều khoản loại trừ: trường hợp cố tình gây thiệt hại, gian lận, hay những bệnh có sẵn thường sẽ không được bồi thường.

Đây là lý do vì sao người mua bảo hiểm phải đọc kỹ hợp đồng. Nhiều người chỉ nghe tư vấn, ký tên, đóng phí, đến khi xảy ra sự cố mới "té ngửa" vì không nằm trong phạm vi chi trả.

Sự thật là bảo hiểm không phải phép màu. Nó chỉ phát huy tác dụng nếu được hiểu đúng, mua đúng và dùng đúng.

Theo Business Today