3 thời điểm kiêng kỵ mắng con

Trong hành trình giáo dục con cái, không một nhà tâm lý học nào khuyến khích việc mắng mỏ hay dùng lời lẽ nặng nề để dạy bảo trẻ. Những cơn thịnh nộ không kiểm soát từ cha mẹ chỉ khiến trẻ sợ hãi, co mình lại hoặc nảy sinh tâm lý chống đối thay vì thấu hiểu vấn đề.

Tuy nhiên, thực tế cuộc sống đôi khi đẩy chúng ta vào những tình huống bắt buộc phải nghiêm khắc, phải dùng sự trách mắng để thiết lập giới hạn đạo đức hoặc ngăn chặn những hành vi nguy hiểm cho trẻ. Trách mắng lúc này không phải là trút giận, mà là một công cụ giáo dục mang tính cảnh báo cao.

Dẫu vậy, cha mẹ thông minh luôn biết rằng dù có giận đến đâu, họ tuyệt đối phải tránh 3 thời điểm "nhạy cảm" dưới đây để không gây ra những tổn thương tâm lý không thể phục hồi.

1. Không mắng con khi có mặt người ngoài hoặc nơi công cộng

Lòng tự trọng của một đứa trẻ cũng cần được tôn trọng như người lớn, thậm chí là hơn thế. Khi bạn quát mắng hay hạ nhục con trước mặt bạn bè, người thân hay người lạ, trẻ sẽ rơi vào trạng thái nhục nhã cực độ. Lúc này, bộ não của trẻ bị đóng băng bởi cảm giác xấu hổ, khiến con không thể tiếp thu bất cứ bài học giáo dục nào mà chỉ tập trung vào việc muốn "biến mất" hoặc nảy sinh lòng thù ghét.

Ảnh minh họa: Pinterest

Việc trách mắng nơi công cộng không giúp con nhận ra lỗi lầm, mà chỉ khiến con mất niềm tin vào cha mẹ và cảm thấy thế giới bên ngoài là một nơi đầy hiểm nguy và sự phán xét. Một người mẹ tinh tế sẽ chọn cách dắt con ra một góc riêng hoặc đợi khi về nhà mới giải quyết vấn đề, nhằm bảo vệ lòng tự trọng của con.

2. Không mắng con khi con đang ăn hoặc chuẩn bị đi ngủ

Đây là hai thời điểm mà cơ thể và tâm trí của trẻ cần trạng thái thư giãn nhất để chuyển hóa năng lượng và phục hồi. Việc mắng mỏ khi ăn không chỉ làm hỏng không khí đầm ấm mà còn gây ra những rối loạn tiêu hóa thực thể do căng thẳng thần kinh.

Tệ hơn nữa là việc trách mắng trước khi đi ngủ, điều này sẽ khiến những lời chỉ trích, những hình ảnh giận dữ của cha mẹ đi sâu vào tiềm thức của con, gây ra những cơn ác mộng và sự bất ổn về tâm lý kéo dài. Đứa trẻ đi ngủ trong nước mắt và sự lo âu sẽ lớn lên với một thế giới nội tâm bất an. Hãy để bữa cơm là nơi sẻ chia niềm vui và giấc ngủ là nơi bình yên nhất, mọi lỗi lầm hãy để dành cho một buổi trò chuyện nghiêm túc vào sáng hôm sau.

3. Không mắng con khi chính cha mẹ đang mất kiểm soát cảm xúc

Mắng con khi bản thân đang quá nóng giận không còn là giáo dục, mà là "xả rác cảm xúc". Trong cơn giận dữ tột độ, cha mẹ rất dễ thốt ra những lời độc địa, những câu nói mang tính sát thương cao như "Sao tôi lại sinh ra loại con như thế này" hay "Cút đi cho khuất mắt". Những lời này sẽ hằn sâu vào trí não con, khiến trẻ tin rằng mình là một gánh nặng và không được yêu thương.

Ảnh minh họa: Pinterest

Cha mẹ thông minh luôn chọn cách "tạm dừng" khi cảm thấy cơn giận đang trào dâng. Hãy đi ra chỗ khác, hít thở sâu và chỉ quay lại nói chuyện với con khi bản thân đã tìm lại được sự bình tĩnh. Trách mắng bằng sự tỉnh táo mới có thể giúp con hiểu đúng sai, còn trách mắng bằng sự mù quáng chỉ tạo ra những khoảng cách khó lấp đầy.

Kỷ luật cần đi kèm với sự thấu cảm

Mục đích của việc trách mắng là để con tốt hơn, không phải để làm cha mẹ hả dạ. Khi buộc phải nghiêm khắc, hãy tập trung vào hành vi sai trái thay vì tấn công nhân cách của con. Hãy cho con biết rằng bạn đang giận hành động đó, nhưng bạn vẫn luôn yêu thương và sẵn lòng giúp con sửa đổi. Giáo dục bằng sự điềm tĩnh và tôn trọng thời điểm sẽ giúp trẻ nhận ra lỗi lầm một cách tâm phục khẩu phục, từ đó nuôi dưỡng nên những đứa trẻ có bản lĩnh và biết chịu trách nhiệm.