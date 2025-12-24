Dự kiến hiệu trưởng trường mầm non phải đứng lớp, giảm giờ dạy giáo viên

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non với nhiều điểm mới so với quy định hiện hành.

Điều chỉnh định mức giờ dạy của giáo viên

Về đối tượng áp dụng, dự thảo Thông tư bổ sung thêm quy định các trường mầm non ngoài công lập căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường để quy định chế độ làm việc đối với giáo viên bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về lao động.

Quy định bảo nhằm thống nhất, liên thông giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập.

Về thời gian làm việc, dự thảo Thông tư làm rõ thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học và được quy đổi thành giờ dạy. Trong đó, bao gồm số giờ dạy trong 1 ngày theo định mức giờ dạy để bảo đảm phù hợp với hoạt động nghề nghiệp.

Việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên phải bảo đảm quy định về định mức giờ dạy, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, công bằng giữa các giáo viên trong cùng trường.

Mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ nhằm tập trung cho các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ. Đồng thời, quy định, đối với các nhiệm vụ đã được nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được quy đổi ra giờ dạy để tránh việc chi trả trùng chế độ, chính sách cho cùng 1 nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất với các quy định về chi trả tiền lương dạy thêm giờ.

Thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non bao gồm giờ dạy trực tiếp trên lớp, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian đón trẻ và trả trẻ, thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp phải bảo đảm 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần.

Dự thảo Thông tư bổ sung quy định về chế độ giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí việc làm như hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, văn thư, thư viện, bảo đảm chế độ cho nhà giáo.

Dự thảo cũng điều chỉnh định mức giờ đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp từ 6 giờ tại Thông tư số 48 xuống còn 5 giờ 30 phút (không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ).

Quy định này nhằm tách biệt giữa thời gian dạy trực tiếp trên lớp với thời gian đón trẻ và trả trẻ để cơ sở giáo dục mầm non thuận lợi trong việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên.

Hiệu trưởng phải trực tiếp dạy trẻ

Dự thảo quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia dạy trẻ để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo thay cho quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể dạy trẻ hoặc dự giờ như trước.

Quy định này nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Ngoài ra, quy định về trường hợp thời gian nghỉ thai sản (đối với giáo viên nữ) trùng với thời gian nghỉ hè. Theo đó, trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè hằng năm mà thời gian nghỉ hè hằng năm còn lại (nếu còn) ít hơn thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động thì được bố trí nghỉ thêm một số ngày, bảo đảm tổng số ngày nghỉ bằng số ngày nghỉ hằng năm theo quy định.