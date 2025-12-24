5 triệu người xem clip ẩu đả tưởng là bạo lực đường phố, ai ngờ mối quan hệ giữa 2 nhân vật mới là điều gây sốc

Một đoạn video ghi lại cảnh một thiếu niên ở miền Đông Trung Quốc hành hung mẹ ruột đã gây chấn động dư luận, thu hút hơn 5 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra bên ngoài khu nhà ở tại tỉnh Sơn Đông. Đoạn clip cho thấy cậu bé liên tục đuổi theo người mẹ trung niên, chửi bới và đá bà một cách hung hãn. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng bảo vệ của khu dân cư can thiệp và gọi cảnh sát. Tuy nhiên, ngay cả khi đã bị khống chế, thiếu niên này vẫn không kiềm chế được cơn giận, liên tục lao về phía mẹ.

Phải đến khi cảnh sát có mặt và trực tiếp giữ chặt, cậu bé mới dần bình tĩnh trở lại.

Một số chủ cửa hàng gần hiện trường cho biết, nguyên nhân bùng phát bạo lực nhiều khả năng xuất phát từ việc người mẹ từ chối cho con tiền. Được biết, bà đã ly hôn chồng và được cho là từng nuông chiều con trai quá mức sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Những người chứng kiến cho hay, người mẹ không hề chống trả, thậm chí còn yêu cầu những người xung quanh không can thiệp vào sự việc. Một cư dân địa phương cho biết, người mẹ vẫn đưa con trai về nhà ngay trong ngày hôm đó.

Sự việc đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ, đồng thời dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của người mẹ.

Một bình luận viết: "Cậu ta chắc chắn sẽ tái diễn hành vi này. Nếu không được trừng phạt và giáo dục đúng cách, rất có thể sẽ gây ra những tổn hại lớn hơn cho xã hội". Cũng có không ít ý kiến quay sang chỉ trích người mẹ. Một cư dân mạng bình luận, trích dẫn một câu nói cổ của Trung Quốc: "Mẹ hiền thì sinh con hư".

Nhiều người khác bày tỏ sự xót xa khi nhận ra vết sẹo mổ lấy thai trên bụng người mẹ bị lộ ra trong lúc bị con hành hung, chi tiết khiến không ít người nghẹn lòng.

Điều khiến dư luận day dứt hơn cả không chỉ nằm ở hành vi bạo lực của cậu bé, mà ở mối quan hệ mẹ con được phơi bày qua từng khung hình. Người mẹ không chống trả, không kêu cứu, thậm chí còn yêu cầu những người xung quanh đừng can thiệp. Sự cam chịu ấy không đơn thuần là nỗi sợ hãi nhất thời, mà gợi lên một mối quan hệ đã bị đảo chiều vai trò từ rất lâu: nơi người mẹ lùi dần vào thế yếu, còn đứa con nắm quyền kiểm soát cảm xúc và hành vi.

Nhiều chuyên gia giáo dục và tâm lý cho rằng, trong các gia đình đơn thân sau ly hôn, không ít bà mẹ vì mặc cảm, vì thương con thiếu thốn tình cảm của cha mà vô tình bù đắp quá mức. Khi ranh giới giữa yêu thương và nuông chiều bị xóa nhòa, đứa trẻ có thể hình thành cảm giác "mình có quyền đòi hỏi", thậm chí xem sự hy sinh của mẹ là điều hiển nhiên. Đến khi mong muốn không được đáp ứng, cơn giận không còn được kiểm soát, và bạo lực trở thành cách phản ứng.

Hình ảnh vết sẹo mổ sinh lộ ra trên cơ thể người mẹ trong lúc bị con hành hung khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Đó không chỉ là dấu vết của một ca sinh nở, mà là biểu tượng cho sự đánh đổi cả thể xác lẫn tinh thần của người mẹ dành cho con. Thế nhưng, sự hy sinh ấy, nếu không đi kèm với giáo dục về giới hạn, trách nhiệm và lòng biết ơn, đôi khi lại trở thành nền đất cho sự lệch lạc trong nhân cách.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi lớn về mối quan hệ mẹ con trong xã hội hiện đại: yêu con bao nhiêu là đủ, và ranh giới nào không được phép vượt qua. Một đứa trẻ cần được yêu thương vô điều kiện, nhưng không có nghĩa là được miễn trừ khỏi kỷ luật và trách nhiệm. Khi người mẹ vì thương con mà liên tục nhượng bộ, chịu đựng và bao che, mối quan hệ thiêng liêng ấy có thể dần biến dạng thành sự lệ thuộc méo mó, nơi tình yêu không còn mang lại an toàn cho chính người đã trao nó.