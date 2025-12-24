Cô gái đột nhiên "không tồn tại" trên giấy tờ: 5 năm sau phát hiện có người sống, học đại học và xin việc thay mình

Năm 1986, La Thái Hà chào đời tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh thuộc thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Tuổi thơ của cô gắn liền với muôn vàn khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống, bố mẹ La Thái Hà buộc phải rời quê lên thành phố làm thuê, gửi ba người con ở lại cho ông bà chăm sóc.

Là con gái cả, La Thái Hà sớm ý thức được trách nhiệm của mình. Ngoài việc phụ ông bà quán xuyến nhà cửa, cô còn thay bố mẹ trông nom các em. Ở trường, La Thái Hà luôn là học sinh gương mẫu, thành tích học tập nổi bật và thường xuyên nằm trong nhóm đứng đầu lớp.

La Thái Hà sinh ra trong gia đình khó khăn. (Ảnh Weibo)

Năm 2001, cô thi đỗ vào ngôi trường THPT tốt nhất khu vực. Lần đầu bước ra khỏi vùng quê nghèo, La Thái Hà sớm nhận ra mình không phải học sinh xuất sắc nhất, vì thế càng chăm chỉ và nỗ lực hơn để không bị tụt lại phía sau.

Đến năm 2004, La Thái Hà tốt nghiệp THPT và tham dự kỳ thi đại học, đạt tổng điểm 514. Dù không đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, cô cũng không dám thi lại vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Cuối cùng, La Thái Hà chọn nguyện vọng 3 là một trường cao đẳng, với mong muốn học nhanh trong ba năm rồi sớm đi làm phụ giúp bố mẹ.

Thế nhưng, sau nhiều ngày chờ đợi giấy báo nhập học mà vẫn không thấy hồi âm, La Thái Hà tìm đến giáo viên để hỏi thì nhận được câu trả lời bất ngờ: nhà trường không hề nhận được hồ sơ trúng tuyển của cô. Điều này đồng nghĩa với việc La Thái Hà mất luôn cơ hội vào cao đẳng.

Không còn cách nào khác, gia đình quyết định dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để cô học lại một năm. Nhờ sự bền bỉ và quyết tâm, năm 2005, La Thái Hà thi đỗ Đại học Sư phạm Thiên Tân, chính thức theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên.

Nữ sinh bất ngờ phát hiện ra sự thật ngỡ ngàng. (Ảnh hk01)

Tưởng rằng con đường phía trước đã ổn định, nhưng biến cố thực sự chỉ bắt đầu khi La Thái Hà chuẩn bị tốt nghiệp. Ngày 9/5/2008, cô thi đỗ chứng chỉ giáo viên nhưng gặp trục trặc khi làm thủ tục xin cấp bằng. Nhân viên phụ trách thông báo rằng trên hệ thống đã ghi nhận việc La Thái Hà từng xin cấp chứng chỉ giáo viên tại tỉnh Quý Châu từ một năm trước. Điều khiến cô choáng váng hơn là số chứng minh nhân dân hiển thị hoàn toàn trùng khớp với mình.

Không thể giải thích được sự việc, La Thái Hà buộc phải ra về trong trạng thái hoang mang. Đến tháng 3/2009, khi các bạn học lần lượt nhận chứng chỉ, cô vẫn là người duy nhất bị treo hồ sơ. Không thể tiếp tục chờ đợi, La Thái Hà chủ động tìm việc làm và đến Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc mở tài khoản. Tại đây, nhân viên ngân hàng thông báo thẻ căn cước của cô đã được sử dụng tại chi nhánh Quảng Châu.

Khi xem lại thông tin, La Thái Hà bàng hoàng nhận ra số căn cước là của mình, nhưng ảnh và thông tin cá nhân lại thuộc về một người khác là Vương Giai Quân - bạn học cũ thời cấp ba. Từ đây, La Thái Hà bắt đầu nghi ngờ danh tính của mình đã bị đánh cắp.

La Thái Hà quyết đưa ra ánh sáng. (Ảnh hk01)

Tìm hiểu thêm từ bạn bè, cô được biết Vương Giai Quân từng trúng tuyển Đại học Sư phạm Quý Châu năm 2004 dù chỉ đạt 335 điểm. Khi đó, nhiều người đã xì xào về việc gia đình cô này dùng quan hệ để “lách cửa”.

Ngày 5/3/2009, La Thái Hà nhận được thông báo đơn xin cấp chứng chỉ giáo viên của mình bị hủy, với lý do cô đã hoàn tất thủ tục và nhận chứng chỉ tại Quý Dương. Nhận thấy vụ việc có thể phá hủy tương lai, La Thái Hà quyết định trình báo công an. Tuy nhiên, khi cha cô mang đơn đến đồn cảnh sát địa phương, vụ việc không được lập hồ sơ do hệ thống chưa phát hiện trùng lặp danh tính.

Không bỏ cuộc, La Thái Hà quay về quê thu thập chứng cứ và tìm được lời thừa nhận của mẹ Vương Giai Quân - bà Dương Vinh Hoa về việc con gái mạo danh. Bà này từng gọi điện xin lỗi, hứa hủy toàn bộ giấy tờ giả. Sau đó, cha Vương Giai Quân - một cán bộ công an huyện còn đề nghị La Thái Hà đổi số căn cước, kèm khoản bồi thường 20.000 tệ để “giải quyết êm đẹp”. Trước thái độ vừa dỗ dành vừa đe dọa, La Thái Hà kiên quyết từ chối.

Tháng 3/2009, cô gửi toàn bộ chứng cứ lên Cục Quản lý Dân số và Xuất nhập cảnh tỉnh Hồ Nam. Lần này, vụ việc nhanh chóng được điều tra và làm rõ. Cảnh sát xác định trong suốt 4 năm đại học, Vương Giai Quân đã sử dụng danh tính của La Thái Hà để theo học tại Đại học Sư phạm Quý Châu.

Cuối cùng, sự thật được phơi bày khi gia đình Vương Giai Quân đã làm giả hộ khẩu, sửa giấy báo nhập học và dùng quan hệ để con gái vào đại học. Ngày 26/10/2009, cha của Vương Giai Quân bị tuyên án 4 năm tù, bồi thường cho La Thái Hà 45.000 tệ; toàn bộ giấy tờ giả bị hủy bỏ. La Thái Hà chính thức lấy lại danh tính đã bị đánh cắp suốt nhiều năm.

Hiện nay, La Thái Hà đã chính thức nhận được chứng chỉ giáo viên. (Nguồn: Weibo)

Sau hành trình gian nan đi tìm công lý, câu chuyện của La Thái Hà gây chấn động dư luận Trung Quốc. Về sau, cô trở thành phóng viên và công tác tại Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, mong muốn dùng tiếng nói của mình để bảo vệ công bằng và truyền cảm hứng cho xã hội.

Theo Weibo, hk01.com