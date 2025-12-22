Giáo viên suy thận giai đoạn cuối: 10 năm lọc màng bụng 4 lần/ngày, đi giày ngoại cỡ để lên lớp

"Tôi không thể nằm trên giường bệnh, nhất định phải quay trở lại lớp học", khi trò chuyện với phóng viên Dawan News, thầy giáo Lý Kiện, giáo viên Trường THPT Hoắc Khâu số 1 (TP Lục An, An Huy, Trung Quốc), liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói này.

Gắn bó với sự nghiệp giáo dục hơn 30 năm, cách đây 10 năm, thầy Lý Kiện không may mắc bệnh hiểm nghèo. Ban đầu thầy bị chẩn đoán bị viêm thận mạn tính, sau đó phát triển thành suy thận giai đoạn cuối. Trước nghịch cảnh, thầy thể hiện nghị lực và ý chí phi thường, kiên trì đứng trên bục giảng suốt nhiều năm liền. Ngay cả khi chân sưng đến mức không thể đi giày, để không làm gián đoạn tiến độ học tập của học sinh, thầy đã đi giày ngoại cỡ, từng bước khó nhọc bước lên giảng đường…

Người thầy tận tụy trên bục giảng

Thầy Lý Kiện (55 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Hoắc Khâu - vùng đất giàu truyền thống nhân văn, với tính cách chất phác, lương thiện, cởi mở và kiên cường. Năm 1990, sau khi tốt nghiệp Khoa Sinh học, Đại học Sư phạm An Huy, thầy trở về quê hương, trở thành một giáo viên.

Những năm đầu, do nhu cầu giảng dạy của nhà trường, thầy chuyển sang dạy môn Hóa học và nhanh chóng trở thành một giáo viên Hóa xuất sắc. "Khi tôi mới về Trường Hoắc Khâu số 1, trường thiếu giáo viên, nhiệm vụ giảng dạy rất nặng. Nhà trường cần tôi làm gì, tôi đều chấp hành, cố gắng hoàn thành tốt công việc", thầy chia sẻ.

Hơn 30 năm đứng lớp, thầy Lý Kiện dồn trọn tâm huyết cho giảng dạy môn Hóa. Những ai từng học thầy đều biết, giờ học của thầy sinh động, cuốn hút, tràn đầy sức sống. Những kiến thức hóa học vốn khô khan, phức tạp qua lời giảng của thầy trở nên dễ hiểu và thú vị.

Từ thế giới vi mô của nguyên tử, phân tử đến các hiện tượng vĩ mô của phản ứng hóa học, thầy đều có thể dẫn dắt học sinh khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của khoa học. Nhờ năng lực giảng dạy vững vàng, kết quả thi Hóa của các lớp do thầy phụ trách luôn nổi bật trong nhiều kỳ thi đại học, đặt nền móng cho sự bứt phá của nhiều thế hệ học trò.

Đôi chân sưng phù vì bệnh tật khiến thầy Lý Kiện phải đi giày ngoại cỡ để đi dạy (Ảnh: Dawan News)

Chân sưng đến mức không thể đi giày, vẫn mang giày ngoại cỡ đến lớp

"Năm 2015, nhân dịp nghỉ hè, tôi tham gia khám sức khỏe do trường tổ chức. Vì khám ở bệnh viện Hợp Phì nên có thêm hạng mục xét nghiệm nước tiểu, kết quả phát hiện protein niệu. Sau đó tôi đến Bệnh viện Đại học Y An Huy kiểm tra và được chẩn đoán mắc viêm thận mạn IgA (hội chứng thận hư)", thầy Lý nhớ lại. "Khi đó tôi dạy rất nhiều lớp, lại làm chủ nhiệm, nên vẫn tranh thủ thời gian rảnh, cuối tuần để đi khám, còn việc dạy học thì chưa từng bỏ lỡ".

Việc sử dụng thuốc hormone trong thời gian dài khiến thầy bị hoại tử chỏm xương đùi, việc đi lại vô cùng khó khăn, mỗi bước đi đều đau đớn. Có lúc chân sưng đến mức không thể xỏ giày, để không ảnh hưởng đến tiến độ học tập của học sinh, thầy phải mua giày ngoại cỡ để đi dạy.

"Chân sưng quá, giày cũ không đi vừa, tôi đành mua giày size lớn trên mạng", thầy nói.

"Bệnh tình lúc nặng lúc nhẹ khiến việc leo cầu thang lên lớp rất vất vả. Mỗi bậc thang là một lần đau. Sau giờ ra chơi, để kịp vào lớp, tôi phải đi sớm hơn ba phút. Khi đứng giảng quá lâu, cơ thể không chịu nổi, tôi phải ngồi xuống ghế tiếp tục giảng bài".

Dù đối mặt với vô vàn khó khăn, thầy Lý Kiện vẫn cố gắng vượt qua, chưa từng vắng mặt một tiết học nào. Bằng ý chí kiên cường và tình yêu dành cho nghề giáo, thầy thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của một người thầy: "Tôi cũng có con, tôi xem học sinh như con mình, nên nhất định phải kiên trì".

Hình ảnh thầy khi đứng lớp giảng dạy (Ảnh: Dawan News)

Bị suy thận vẫn từ chối vị trí nhẹ nhàng để tiếp tục đứng lớp

Năm 2020, do chỉ số creatinin tăng cao, bệnh tình của thầy chuyển biến xấu nhanh chóng. Thầy đến Bệnh viện Thụy Kim (Thượng Hải) nhờ một học trò cũ hỗ trợ thăm khám và được khuyên phải chạy thận. Sau đó, thầy về Hợp Phì thực hiện phẫu thuật lọc màng bụng, bắt đầu điều trị tại nhà.

"Phương pháp này khá tiện, mỗi ngày làm bốn lần, chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý là không ảnh hưởng đến việc lên lớp", thầy cho biết.

Ban lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp, người thân đều rất lo lắng cho sức khỏe của thầy, nhiều người khuyên thầy rời bục giảng để nghỉ ngơi. Nhà trường cũng đề nghị sắp xếp cho thầy một vị trí hậu cần nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, thầy Lý Kiện đã từ chối tất cả, kiên quyết ở lại giảng dạy vì tương lai của học sinh: "Ở nhà cũng buồn, khó khăn về sức khỏe thì tôi tiếp tục tìm cách vượt qua".

Ngay cả khi cơ thể vô cùng suy nhược, thầy chưa từng thể hiện sự yếu đuối trước học trò. Sau mỗi lần lọc thận, thầy lại lao vào soạn bài, chấm bài như thường lệ.

Không chỉ vậy, thầy còn phải chăm sóc người cha 88 tuổi - một giáo viên đã nghỉ hưu. "Mẹ mất rồi, tôi và anh trai thay nhau chăm sóc bố, trò chuyện, dạo vườn. Người già rất cần được ở bên", thầy nói.

Nam giáo viên trong quá trình chạy thận nhân tạo (Ảnh: Dawan News)

Vượt gian nan để ươm mầm tương lai

Hơn 30 năm cống hiến, nỗ lực của thầy Lý Kiện đã được đền đáp xứng đáng khi tỷ lệ học sinh đỗ đại học chính quy ở các lớp thầy dạy luôn đạt 100%. Thầy cũng nhận được nhiều danh hiệu như Giải thưởng Thành tích Giảng dạy Xuất sắc bậc THPT và Giải thưởng Tận tụy Cống hiến - Dự án Nền tảng Giáo dục Yingjia.

Nhiều học trò của thầy đã đỗ vào các trường đại học hàng đầu Trung Quốc, hiện đang làm việc trên khắp cả nước, ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nửa đầu năm nay, cơ thể thầy lại phù nặng, huyết áp tăng cao, có lúc lên tới 200/130. "Vì phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học, tôi chỉ có thể nhờ bác sĩ điều chỉnh thuốc để kịp dẫn dắt học sinh thi xong. Sau kỳ thi, tôi mới có thời gian điều trị chuyên sâu", thầy nói.

Điều khiến thầy hạnh phúc nhất là lứa học sinh mới nhất vừa tốt nghiệp, dù nền tảng chưa mạnh, vẫn đạt kết quả khá tốt, đó là phần thưởng lớn nhất đối với người làm thầy như thầy.

"Làm tốt công việc, giữ gìn sức khỏe, đó là mục tiêu của tôi. Tôi rất may mắn vì hơn 30 năm qua chưa từng mâu thuẫn với đồng nghiệp, lãnh đạo và mọi người đều quan tâm tôi. Con trai tôi cũng tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường top đầu", thầy chia sẻ với tâm thế lạc quan.

Quả thực, ngay cả trong những thời khắc gian nan nhất, thầy Lý Kiện vẫn không chọn "nằm yên", mà chọn kiên trì với lý tưởng, cống hiến không ngừng. "Tôi không thể nằm trên giường bệnh, tôi phải trở lại lớp học. Ở bên học sinh khiến tôi cảm thấy tinh thần tốt hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn, dù cơ thể phải chạy thận mỗi ngày".

Hiện tại, thầy Lý Kiện đang chờ nguồn thận để ghép, việc chờ đợi đã diễn ra hơn hai năm nay. Tin rằng trong một ngày không xa, thầy sẽ đón nhận tin vui mà mình hằng mong đợi.

Theo Dawan News