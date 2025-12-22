QUÁ XỊN: 1 trường ở TP.HCM mở quán cà phê như resort trong khuôn viên, sinh viên đi vài bước là có chỗ ngồi học cực chill

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh một quán cà phê mang phong cách resort, không gian xanh mát, bàn ghế sang trọng chẳng khác gì các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Điều khiến nhiều người bất ngờ là quán cà phê "xịn sò" này không nằm ở khu du lịch hay trung tâm thương mại, mà lại tọa lạc ngay trong khuôn viên một trường đại học, ngay khu vực "đắt địa" tại TP.HCM.

Đó chính là Roman Cafe, quán cà phê vừa ra mắt trong khuôn viên Thaodien Campus của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).

Quán cà phê "chuẩn gu" Gen Z giữa lòng campus

Tọa lạc ngay trong khuôn viên SIU trên đường Tống Hữu Định (phường An Khánh, TP.HCM), Roman Cafe nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của sinh viên. Không cần phải chen chúc ở những quán cà phê đông đúc ngoài phố, không lo ồn ào, cũng chẳng phải chạy xe xa, sinh viên chỉ cần rời khỏi giảng đường vài bước là đã có ngay một không gian đủ đầy cho mọi nhu cầu: học tập, họp nhóm, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là ngồi "chill chill" nạp lại năng lượng.

Roman Cafe gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với không gian được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc Ý thanh lịch và phong cách vườn nhiệt đới xanh mát. Gam màu nâu, trắng kem, xanh olive kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên tràn qua những ô cửa lớn khiến quán luôn thoáng đãng, dễ chịu. Mọi góc nhỏ ở đây đều có thể cho ra đời những bức ảnh sống ảo cực chất.

Mỗi góc quán đều được chăm chút vừa đủ, không phô trương mà tinh tế

Bàn ghế được bố trí đa dạng, từ ghế đơn êm ái cho khách đi một mình cần riêng tư đến sofa dài cho nhóm bạn đông người. Đặc biệt, quán còn có khu vực phòng họp riêng biệt, đáp ứng nhu cầu thảo luận nhóm, làm việc nghiêm túc mà không ảnh hưởng đến không gian chung.

Một trong những điểm khiến sinh viên SIU "mê" Roman Cafe chính là khu vườn nhỏ ngập tràn cây xanh, được thiết kế như một "ốc đảo thu nhỏ" giữa lòng thành phố. Ở đây, "nắng có bóng cây, mưa có dù", thời tiết nào cũng có thể ngồi học hoặc thư giãn.

Chưa dừng lại ở đó, tầng 3 của quán còn có khu vực ngoài trời thoáng đãng, nơi sinh viên có thể vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm nhìn phố xá từ trên cao.

Không chỉ là quán cà phê, mà là một phần của hệ sinh thái học tập

Roman Cafe xuất hiện trong khuôn viên SIU là một mảnh ghép trong hệ sinh thái học tập hiện đại mà nhà trường đang xây dựng.

Được biết, cơ sở vật chất của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được đầu tư theo chuẩn quốc tế, với hệ thống phòng học tiện nghi, phòng thí nghiệm tiên tiến (đặc biệt ở các khoa Khoa học máy tính - Công nghệ thông tin, Trung tâm Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo)..., thư viện hiện đại và nhiều không gian học tập xanh mát ngay tại trung tâm TP.HCM.

Sinh viên có thể học nhóm trong không gian mở, tự nghiên cứu tại thư viện, rèn luyện thể chất ở hồ bơi, sân thể thao đa năng, tham gia các buổi biểu diễn nghệ thuật tại nhà hát chuẩn Opera.

Không chỉ đầu tư vào không gian học tập, SIU còn chú trọng việc gắn kết sinh viên với thực tế ngay từ năm nhất. Sinh viên được tham gia kiến tập, tham quan doanh nghiệp, workshop với khách mời quốc tế, học thông qua các dự án thực tế.

Đội ngũ giảng viên đa quốc gia, nhiều học phần giảng dạy bằng tiếng Anh giúp sinh viên rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu. Bên cạnh đó, SIU còn có mạng lưới hơn 100 đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng các chương trình trao đổi sinh viên với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Anh, Đài Loan (Trung Quốc)…

Hành trình đại học không chỉ xoay quanh điểm số mà còn là quá trình khám phá bản thân, trải nghiệm môi trường sống và học tập. Một quán cà phê đẹp như resort ngay trong campus có thể là chi tiết nhỏ nhưng lại nói lên rất nhiều về cách một ngôi trường quan tâm đến đời sống tinh thần của sinh viên.