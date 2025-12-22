3 hành động với shipper chứng minh bạn có EQ cực cao

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, một đơn hàng được giao đến không chỉ đơn thuần là việc trao đổi hàng hóa, mà còn là một khoảnh khắc giao tiếp giữa người với người. Trong khi nhiều người coi đây là một dịch vụ hiển nhiên thì người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao lại nhìn thấy ở đó sự nhọc nhằn của người lao động và sự kết nối của lòng trắc ẩn. Chỉ qua vài hành động nhỏ với người giao hàng, họ đã chứng minh được một tâm hồn tinh tế và bản lĩnh kiểm soát cảm xúc đáng nể.

1. Chủ động rút ngắn khoảng cách và thời gian chờ đợi của shipper

Người có EQ cao luôn có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu nỗi vất vả của họ. Thay vì ngồi yên trong nhà và đợi shipper gọi điện nhiều lần, họ thường chủ động theo dõi hành trình đơn hàng và đứng chờ sẵn ở cổng hoặc sảnh tòa nhà trước khi shipper tới. Nếu chẳng may có việc bận đột xuất không thể xuống ngay, họ sẽ chủ động nhắn tin hoặc gọi điện xin lỗi trước kèm theo một khoảng thời gian hẹn cụ thể.

Họ hiểu rằng đối với người giao hàng, thời gian chính là thu nhập và việc phải chờ đợi dưới thời tiết khắc nghiệt là một sự bào mòn sức lực vô cùng lớn. Hành động này không chỉ là sự lịch sự, mà là minh chứng cho việc họ thực sự trân trọng giá trị thời gian và sức lao động của người khác như của chính mình.

Ảnh minh họa: Pinterest

2. Khéo léo trong cách xử lý các khoản tiền lẻ và chi phí phát sinh

Sự hào sảng của người có EQ cao không nằm ở số tiền lớn, mà ở cách họ xử lý những con số nhỏ một cách tế nhị. Khi trả tiền hàng, họ thường chuẩn bị sẵn tiền lẻ để shipper không phải mất công đi đổi, hoặc nếu số tiền thối lại nhỏ, họ sẽ vui vẻ biếu luôn như một lời cảm ơn thiết thực cho công sức vận chuyển.

Trong trường hợp món hàng bị giao chậm do kẹt xe hoặc thời tiết xấu, thay vì cằn nhằn, họ lại là người đầu tiên hỏi thăm: "Đường đông lắm phải không anh?" hay "Trời mưa thế này đi lại vất vả quá, cảm ơn anh đã giao tới". Bằng cách này, họ đã xoa dịu áp lực tâm lý của shipper, biến một giao dịch khô khan thành một sự tương tác đầy tính nhân văn, giúp người lao động cảm thấy sự nỗ lực của mình được ghi nhận.

3. Luôn phản hồi bằng sự lịch thiệp ngay cả khi món hàng có vấn đề

Thử thách lớn nhất đối với EQ của một người là cách họ phản ứng khi kết quả không như ý muốn. Khi món hàng bị vỡ hỏng do khâu đóng gói hoặc sai sót từ nhà sản xuất, người EQ cao tuyệt đối không trút giận lên shipper. Họ hiểu rằng shipper chỉ là người vận chuyển, không phải người trực tiếp tạo ra sản phẩm.

Thay vì quát tháo hay đánh giá một sao một cách cảm tính, họ sẽ bình tĩnh kiểm tra hàng, trao đổi nhẹ nhàng với shipper để ghi nhận tình trạng và chủ động liên hệ với phía người bán để giải quyết. Thậm chí, nhiều người còn lịch sự cảm ơn shipper vì đã hỗ trợ họ kiểm tra hàng hóa. Khả năng tách biệt rõ ràng trách nhiệm và giữ được thái độ điềm tĩnh trong nghịch cảnh chính là biểu hiện cao nhất của một người có nền tảng giáo dục tốt và sự tự chủ cảm xúc tuyệt vời.

Ảnh minh họa: Pinterest

Sự tử tế là ngôn ngữ không cần lời nói

Bài học quý giá nhất từ những hành động nhỏ này chính là: Đẳng cấp của một người không được đo bằng số tiền họ bỏ ra, mà bằng sự tôn trọng họ dành cho người khác. Một nụ cười, một câu cảm ơn hay một chai nước nhỏ trao đi cho người giao hàng giữa trưa nắng không làm bạn thấp đi, mà ngược lại, nó khiến bạn trở nên cao đẹp hơn trong mắt mọi người. Khi bạn gieo đi sự thấu hiểu, bạn sẽ nhận lại được sự an yên trong tâm hồn và những mối nhân duyên tốt đẹp trong cuộc đời.