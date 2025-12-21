Thường xuyên bị Chaien bắt nạt vì sao Nobita vẫn chơi với cậu? - Lý do thách thức cả fan Doraemon lâu năm

Thường xuyên bị Chaien bắt nạt vì sao Nobita vẫn chơi với cậu? Câu hỏi này tưởng chừng rất phi logic nếu nhìn bằng lăng kính người lớn rằng bị đánh, bị đe dọa, bị ép làm đủ thứ, đáng lẽ phải tránh xa, thậm chí cắt đứt quan hệ. Thế nhưng trong suốt hàng trăm tập Doraemon, Nobita không hề quay lưng với Chaien.

Thậm chí, khi Chaien gặp chuyện, Nobita vẫn lo lắng, vẫn chạy đi cầu cứu Doraemon, vẫn xem Chaien là "bạn". Lý do thực sự đằng sau điều này lại không hề đơn giản và có thể khiến cả những fan Doraemon lâu năm phải suy nghĩ lại về mối quan hệ tưởng như rất "độc hại" ấy.

Thường xuyên bị Chaien bắt nạt vì sao Nobita vẫn chơi với cậu? (Ảnh: TV Asahi)

Trước hết, cần thừa nhận một sự thật: Chaien đúng là bắt nạt Nobita. Điều này không thể chối cãi. Cậu dùng sức mạnh, tiếng hét và sự áp đảo để kiểm soát người khác, đặc biệt là Nobita. Nhưng Doraemon chưa bao giờ xây dựng Chaien như một kẻ ác thuần túy. Chaien là kiểu nhân vật "bạo lực bản năng", tức là người luôn nóng nảy, hiếu thắng, thích thể hiện quyền lực, nhưng lại không hề tinh ranh hay mưu mô. Cậu bắt nạt theo cách rất trẻ con, rất trực diện, và cũng rất cảm tính. Điều này khiến mối quan hệ giữa Chaien và Nobita không hoàn toàn rơi vào mô-típ "kẻ ác - nạn nhân" như trong đời thực.

Lý do đầu tiên khiến Nobita vẫn chơi với Chaien nằm ở chính tính cách của Nobita. Nobita là mẫu người sợ cô đơn hơn sợ bị tổn thương. Với cậu, việc bị đánh mắng còn dễ chịu hơn cảm giác bị bỏ rơi. Nobita không giỏi kết bạn, không mạnh mẽ, không nổi bật, nên mỗi mối quan hệ dù méo mó vẫn được cậu níu giữ. Chaien, Suneo, Shizuka chính là "thế giới xã hội" duy nhất của Nobita. Nếu rời khỏi Chaien, điều Nobita đối diện không chỉ là sự an toàn, mà là sự cô độc hoàn toàn.

Nhưng nếu chỉ vì yếu đuối mà bám víu, Doraemon đã không khiến mối quan hệ này tồn tại lâu đến vậy. Điều quan trọng hơn là Nobita nhìn thấy ở Chaien một điều mà người khác dễ bỏ qua bởi Chaien có lòng trung thành. Khi đứng trước người ngoài nhóm, Chaien gần như luôn bảo vệ team của mình, kể cả Nobita. Cậu có thể bắt nạt Nobita, nhưng lại không cho phép người khác làm điều đó. Với Chaien, Nobita không chỉ là kẻ yếu để bắt nạt, mà còn là "người của mình". Đó là một dạng bảo vệ rất méo mó, nhưng lại đủ để Nobita cảm nhận được sự gắn kết.

Nobita nhìn thấy ở Chaien một điều mà người khác dễ bỏ qua bởi Chaien có lòng trung thành (Ảnh: TV Asahi)

Một lý do khác, thách thức cách nghĩ thông thường của fan Doraemon, là Nobita không hoàn toàn là nạn nhân bị động. Nobita hiểu Chaien, cậu biết Chaien nóng tính nhưng dễ mềm lòng, hung hăng nhưng giàu tình cảm. Chaien có thể đánh người khác, nhưng lại khóc nức nở vì mẹ, vì em gái, vì bạn bè gặp nạn. Nobita đã chứng kiến những khoảnh khắc ấy quá nhiều lần để chỉ nhìn Chaien như một kẻ bắt nạt đơn thuần. Với Nobita, Chaien là người xấu theo cách có thể đoán trước, còn đáng tin hơn những mối quan hệ lạnh lùng, xa cách.

Thêm một tầng sâu hơn, mối quan hệ giữa Nobita và Chaien phản ánh rất thật tâm lý trẻ em. Ở độ tuổi ấy, ranh giới giữa bạn bè và kẻ gây tổn thương không hề rõ ràng như người lớn tưởng. Trẻ con có thể vừa sợ, vừa thích, vừa ghét, vừa cần một người cùng lúc. Chaien mang đến cho Nobita cảm giác được thuộc về một nhóm, được tham gia vào các trò chơi, các cuộc phiêu lưu, dù cái giá phải trả là không ít nước mắt. Với Nobita, đó vẫn là được sống trong tập thể, thay vì bị bỏ lại phía sau.

Có lẽ, chính sự mâu thuẫn ấy mới là điều khiến Doraemon sống lâu trong ký ức nhiều thế hệ. Và cũng chính nó khiến câu hỏi "Vì sao Nobita vẫn chơi với Chaien?" không có một đáp án duy nhất, mà tùy vào việc người xem đang nhìn câu chuyện bằng đôi mắt của trẻ con, hay bằng những trải nghiệm đã lớn lên cùng thời gian.