4 nhân vật có EQ cao nhất Tam Quốc

Đối với kiệt tác Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta hẳn đều đã quá quen thuộc. Trong tác phẩm này, nổi tiếng nhất là các quân sư với những màn đấu trí đỉnh cao giữa những người thông minh kiệt xuất.

Tuy nhiên, nhiều người trong số họ tuy có chỉ số thông minh (IQ) rất cao nhưng chỉ số trí tuệ cảm xúc (EQ) lại không thực sự tương xứng. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về bốn nhân vật có EQ cao nhất trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết. Điểm chung lớn nhất của họ là đều có một kết cục viên mãn, bình an đến cuối đời.

Lỗ Túc

Nhân vật EQ cao top đầu Tam Quốc không thể không kể đến Lỗ Túc. Tại sao lại nói Lỗ Túc có EQ cao? Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thường thấy một Lỗ Túc có vẻ tầm thường, nhưng thực tế không phải vậy. Ông vốn là người đại trí nhược ngu, tức người cực kỳ thông minh nhưng vẻ ngoài có vẻ vụng về.

Tuy ở nhiều phương diện ông không thể hiện sự sắc sảo bằng Chu Du hay Gia Cát Lượng, nhưng nhìn tổng thể, Lỗ Túc là một nhân vật lớn với trí tuệ cảm xúc rất cao, biết buông bỏ đúng lúc và có tầm nhìn chiến lược cực tốt. Khi Lưu Bị đưa Gia Cát Lượng đến Đông Ngô, chính Lỗ Túc là người kết nối, thúc đẩy liên minh Tôn - Lưu, dẫn đến chiến thắng vang dội trong trận Xích Bích trước Tào Tháo, bảo toàn được cơ nghiệp cho cả Tôn Quyền lẫn Lưu Bị.

Sau khi Chu Du qua đời, Lỗ Túc kế nhiệm chức Đại đô đốc. Dưới sự duy trì khéo léo của ông, mối quan hệ giữa hai nhà Tôn - Lưu vẫn không bị rạn nứt. Cuối cùng, ông cống hiến đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp của Tôn Quyền, có thể nói Lỗ Túc là một nhân vật có EQ rất cao.

Giả Hủ

Một nhân vật có EQ xuất chúng khác là Giả Hủ. Chúng ta đều biết Giả Hủ là một mưu sĩ vô cùng thâm độc, những kế sách ông hiến tặng thường rất tàn khốc, nên được mệnh danh là "Độc sĩ". Tuy nhiên, Giả Hủ cũng là một người cực kỳ xuất sắc với trí tuệ cảm xúc cao.

Là một người từ phe bại trận đến đầu quân cho Tào Tháo, ông luôn biết cách bảo vệ an toàn cho bản thân, khéo léo duy trì mối quan hệ với Tào Tháo cũng như các đồng liêu khác. Sau này, khi Tào Tháo hỏi về việc lập ai làm thế tử, Giả Hủ đã có cách trả lời "tránh nặng tìm nhẹ" cực kỳ tinh tế. Chính nhờ sự thấu hiểu lòng người và cách đối nhân xử thế khôn ngoan đó mà Giả Hủ cuối cùng đã có được cái kết thiện chung.

Tư Mã Ý

Thực tế, Tư Mã Ý là người hội tụ cả IQ lẫn EQ. Ông đã bắt đầu bộc lộ tài năng từ thời Tào Tháo còn nắm quyền. Nhưng khi nhận ra Tào Tháo luôn có sự đề phòng đối với mình, Tư Mã Ý đã chọn cách che giấu tài năng, không để lộ sự sắc sảo. Ngay cả dưới thời Tào Phi, ông vẫn tiếp tục ẩn mình. Phải đến thời Tào Duệ cầm quyền, Tư Mã Ý mới bắt đầu vận hành thế lực của mình.

Cuối cùng, nhờ vào EQ cao, ông đã giành được sự trung thành của phần lớn triều đình nước Ngụy và đoạt lấy chính quyền. Tư Mã Ý không chỉ được hưởng thiện chung mà còn đặt nền móng vững chắc cho con cháu lập nên giang sơn sau này.

Pháp Chính

Người thứ tư chính là Pháp Chính. Nói đến Pháp Chính, có lẽ nhiều người sẽ không cảm thấy quá quen thuộc. Tuy nhiên, ông thực sự là một nhân vật có EQ rất cao dưới trướng Lưu Bị.

Có ý kiến cho rằng địa vị của Pháp Chính thậm chí còn cao hơn cả Gia Cát Lượng, bởi Lưu Bị đối với lời nói của ông gần như là nghe theo tuyệt đối. Pháp Chính là một người vô cùng lợi hại, trong quá trình phò tá Lưu Bị, ông luôn giữ đúng lễ nghĩa quân thần, đồng thời cư xử rất khéo léo với các đồng nghiệp. Chính vì thế, ông cũng là một trong những người hiếm hoi có được kết cục viên mãn.

