Bà mẹ nhận 6 tỷ tiền đền bù đất liền chia hết cho con trai, lúc già yếu đến nhà con gái thì nhận được tin shock

MXH Trung Quốc từng lan truyền đoạn video ghi lại bi kịch của một gia đình, khi một quyết định liên quan đến tiền bạc đã khiến mối quan hệ mẹ - con rạn vỡ suốt nhiều năm. Theo nội dung video, một người mẹ mặc chiếc áo phông vàng đã bạc màu, gương mặt hốc hác, mệt mỏi lê bước trên hành trình tìm con gái. Bước chân bà vừa vội vã, vừa lộ rõ sự bất an.

Khi bà gõ cửa căn nhà thuê năm xưa của con gái, người mở cửa lại là một phụ nữ xa lạ. Người này nói rằng căn nhà đã đổi qua rất nhiều người thuê, con gái bà cũng không còn ở đây từ lâu.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt người mẹ thoáng hiện lên sự sững sờ, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm bởi nỗi thất vọng và ân hận. Trong đầu bà, hình ảnh cô con gái năm nào đứng trước căn nhà cũ, ánh mắt đầy chờ đợi, bỗng hiện về. Chỉ khác rằng giờ đây, sự chờ đợi ấy đã hóa thành những bức tường lạnh lẽo, ngăn cách hai mẹ con ở hai thế giới.

7 năm trước, một đợt giải tỏa bất ngờ đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình bà.

Số tiền đền bù lên tới 1,8 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 6 tỷ đồng) được xem như “món tiền từ trên trời rơi xuống”. Nhưng cũng chính khoản tiền ấy đã trở thành nguyên nhân khiến mối quan hệ trong gia đình rạn nứt. Trong thời khắc đưa ra quyết định, người mẹ đã chọn trao toàn bộ số tiền cho con trai, trong khi con gái không nhận được bất kỳ phần nào.

Bà mẹ nhận cái kết đau lòng.

Khi biết chuyện, người con gái không khóc lóc, cũng không cãi vã lớn tiếng. Cô chỉ lặng lẽ rời đi. Từ đó, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa, những cuộc gọi thưa dần rồi biến mất hoàn toàn.

Nhiều năm trôi qua, người mẹ sống trong cảm giác ân hận. Khi tuổi tác ngày một lớn, con trai bắt đầu lạnh nhạt và bà lại muốn tìm lại con gái. Và hành trình tìm con trong buổi chiều nắng loang lổ ấy đã bắt đầu.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng sự thiên vị đã đẩy người con gái rời xa gia đình. Có người để lại bình luận: “Lúc chia tiền thì không nhớ đến con gái, đến khi về già mới nghĩ đến việc tìm lại sao?”.

Cũng có ý kiến cho rằng, người con gái phản ứng bằng cách cắt đứt liên lạc suốt nhiều năm là quá dứt khoát, nhưng đa số đều đồng tình rằng quyết định chia tiền không công bằng chính là khởi nguồn của mọi rạn nứt.

Câu chuyện khép lại ở khoảnh khắc người mẹ đứng trước căn nhà xa lạ, nơi con gái từng sống, nhưng không còn dấu vết gì để tìm lại. Không ai biết sau đó bà có gặp lại con hay không. Chỉ biết rằng, giữa hai mẹ con giờ đây là một khoảng cách không dễ gì lấp đầy. Và với nhiều người đọc, câu chuyện ấy không chỉ là chuyện của một gia đình xa lạ, mà còn gợi lên nỗi day dứt quen thuộc: có những sai lầm trong gia đình, khi nhận ra thì đã quá muộn, và có những mối quan hệ, một khi đã rạn nứt, sẽ rất khó quay về như ban đầu.

Sao phải “bên trọng bên khinh”?

Thực ra, không ai mong mình bị đặt lên bàn cân để so sánh. Điều con người khao khát nhất, đôi khi không phải là được hơn người khác, mà là được đối xử một cách tử tế và công bằng. Công bằng không có nghĩa là ai cũng nhận phần giống hệt nhau, mà là mỗi người đều được nhìn nhận, được tôn trọng và được lắng nghe như một cá thể độc lập, có giá trị riêng.

Sự công bằng, suy cho cùng, không nằm ở việc chia cho ai nhiều hơn hay ít hơn, mà ở thái độ khi đưa ra lựa chọn. Khi mỗi người đều được giải thích rõ ràng, được hỏi ý kiến, được đặt vào vị trí ngang hàng trong cuộc đối thoại, thì dù kết quả ra sao, cảm giác tổn thương cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Ngược lại, sự im lặng, áp đặt hay bỏ qua cảm xúc của người khác mới chính là thứ tạo ra khoảng cách.

Công bằng không có nghĩa là ai cũng nhận phần giống hệt nhau, mà là mỗi người đều được nhìn nhận, được tôn trọng.

Có những mối quan hệ từng rất gắn bó, nhưng dần xa cách chỉ vì người ta cảm thấy mình không còn được đối xử công bằng như trước. Điều đáng tiếc là đến khi nhận ra, đôi khi đã quá muộn để quay lại như ban đầu. Bởi niềm tin, một khi đã sứt mẻ, sẽ rất khó lành nguyên vẹn.

Sao phải bên trọng bên khinh, khi sự công bằng luôn là nền tảng bền vững nhất cho mọi mối quan hệ? Chỉ cần mỗi người chịu chậm lại một chút, nghĩ cho người đối diện thêm một chút, và đặt sự tôn trọng lên trước cảm xúc cá nhân, thì rất nhiều tổn thương đã không cần phải xảy ra. Công bằng, suy cho cùng, không làm mất đi điều gì. Nó chỉ giúp những mối quan hệ được giữ lại lâu hơn và lành lặn hơn.

Theo Sohu