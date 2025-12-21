Ngôi trường "lọt thỏm" giữa lòng ĐHQG Hà Nội: Diện tích nhỏ nhưng thành tích khủng, chỉ 1 học kỳ có 4 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối!

Giữa lòng ĐHQG Hà Nội có một ngôi trường cấp 3 "nhỏ nhưng có võ" với khuôn viên khiêm tốn, còn bảng thành tích thì dài khỏi đếm. Đó chính là THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) - nơi từ lâu đã được mệnh danh là "trường của những thủ khoa".

Danh xưng ấy chẳng phải tự nhiên mà có. Ở Chuyên ngữ, chuyện gặp những học sinh sở hữu profile học tập "xịn xò", ôm trọn loạt giải thưởng trong nước lẫn quốc tế là điều khá quen mắt.

Đơn cử như tính riêng học kỳ I năm học 2025-2026, trường có tới 4 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 - thành tích hiếm hoi trên toàn thế giới, đòi hỏi năng lực đọc hiểu, suy luận và tư duy logic ở mức rất cao. Đó là các bạn Nguyễn Minh Thư (12A3), Hà Bảo Trân (12A6), Phạm Thế Tuấn (12A1) và Nguyễn Kiều Anh (12A1), tất cả đều "full điểm" 800/800 ở cả Toán và Đọc hiểu.

4 học sinh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đạt mức điểm SAT tuyệt đối 1600.

Vậy rốt cuộc, ngôi trường này "đỉnh" cỡ nào mà bao thế hệ học sinh Thủ đô luôn ao ước được khoác áo đồng phục Chuyên ngữ? Cùng khám phá nhé!

Lịch sử lâu đời, chất lượng đào tạo đã được "bảo chứng"

Được thành lập từ năm 1969 theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, THPT Chuyên Ngoại ngữ là một trong những trường THPT có chất lượng đào tạo hàng đầu không chỉ ở Hà Nội mà còn trên cả nước.

Ban đầu, trường là các lớp Phổ thông chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Đến ngày 20/4/2009, trường chính thức mang tên THPT Chuyên Ngoại ngữ theo quyết định của UBND TP Hà Nội.

Trường Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ - tiền thân của THPT Chuyên Ngoại ngữ ngày nay.

Ngay từ những ngày đầu, các lớp chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung đã được đào tạo bài bản. Sau đó, trường tiếp tục mở rộng với các lớp chuyên tiếng Đức và tiếng Nhật (từ năm học 2005-2006), rồi đến tiếng Hàn vào năm học 2017-2018. Mỗi năm, Chuyên Ngoại ngữ tuyển sinh khoảng 1.400-1.500 học sinh đến từ khắp mọi miền đất nước.

Khuôn viên nhỏ nhưng hoạt động ngoại khóa thì "chất hơn nước cất"

Dù diện tích không lớn nhưng Chuyên Ngoại ngữ chưa bao giờ thiếu không khí sôi động. Mỗi năm, trường tổ chức hàng chục chương trình ngoại khóa lớn nhỏ, từ học thuật đến giải trí.

Những cái tên quen thuộc với học sinh Chuyên ngữ có thể kể đến như: chương trình định hướng tân học sinh Ten Plus, Sắc màu Chuyên Ngoại ngữ, sân khấu hóa tác phẩm văn học, Hội vui Khoa học Tự nhiên, lễ báo công dâng Bác tại K9 - Ba Vì, đêm lửa trại, CNN Idol & Prom hay các cuộc thi hùng biện bằng ngoại ngữ...

Nhiều hoạt động ngoại khoá sôi nổi.

Bên cạnh đó là hệ thống câu lạc bộ đa dạng đủ mọi lĩnh vực: từ thể thao với CBC (CNN Basketball Club), nhảy múa cùng CDC (CNN Dancing Club), đến hoạt động tình nguyện với CNN Shine… Nhờ môi trường ấy, Chuyên Ngoại ngữ đã trở thành cái nôi của nhiều gương mặt nổi bật trong nhiều lĩnh vực, như beauty blogger Mai Vân Trang, Tuệ Nhi - cô học sinh biết 7 ngôn ngữ, hay Nguyễn Lữ Minh Hằng - nữ sinh từng đại diện trình bày nghiên cứu tại hội thảo Massachusetts Undergraduate Conference.

Những gương mặt ấn tượng từng là cựu học sinh Chuyên ngữ.

Học sinh "bắn" ngoại ngữ như gió, cứ ngỡ đang ở trường quốc tế

Nếu muốn trải nghiệm không khí đa văn hóa ngay giữa Hà Nội thì Chuyên Ngoại ngữ chính là điểm đến lý tưởng. Chỉ cần dạo một vòng sân trường, bạn đã có thể nghe thấy đủ thứ tiếng từ Anh, Pháp đến Nhật, Hàn.

Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, bởi trường không chỉ đào tạo chuyên sâu ngoại ngữ mà còn thường xuyên mời giáo viên bản xứ tham gia giảng dạy. Đặc biệt, nhiều học sinh tại đây còn có thể đọc - viết - giao tiếp thành thạo 2-3 ngoại ngữ, nhờ chương trình ngoại ngữ 2 được tổ chức theo nguyện vọng.

Còn một "đặc sản" nữa khiến không ít học sinh phải dè chừng tại Chuyên Ngoại ngữ, đó là Toán học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh cho khối 10 và 11. Với những ai từng "ngại" Toán, bước vào Chuyên ngữ chắc chắn sẽ thấy áp lực tăng gấp đôi, nhưng song song với đó là cơ hội được rèn luyện toàn diện.

Chất lượng đầu vào ấn tượng, tỷ lệ chọi cao

Điểm chuẩn vào 10 của THPT Chuyên Ngoại ngữ luôn nằm trong top đầu các trường cấp 3 tại Hà Nội. Năm 2025, lớp chuyên Anh có điểm chuẩn cao nhất với 34,7 điểm, xếp sau là lớp chuyên tiếng Đức khối D1 với 33,75 điểm. Lớp chuyên tiếng Đức khối D5 lấy điểm chuẩn thấp nhất với 30,01 điểm.

Bên cạnh đó, tỷ lệ "chọi" của khối chuyên Anh xấp xỉ 1/5,1; tức khoảng 5 em dự thi lấy 1. Ở khối chuyên tiếng Nga tỷ lệ "chọi" xấp xỉ 1/7. Các khối chuyên tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn tỷ lệ "chọi" lần lượt là 1/6,9; 1/6,6; 1/4,5; 1/4; 1/6,4.

Điểm chuẩn vào 10 của THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2025.

