Con trai 4 tuổi lén ăn 1 quả cherry trong siêu thị, bị nhân viên đòi bồi thường nguyên cân: Phản ứng của người mẹ gây bão

Dạy con chưa bao giờ là câu chuyện chỉ diễn ra trong sách vở hay những buổi nói chuyện nghiêm túc ở nhà. Phần lớn các bài học quan trọng của trẻ lại xuất hiện ở những khoảnh khắc rất đời thường: một lần xếp hàng, một lần chờ đợi, hay đơn giản là một chuyến đi siêu thị cuối tuần...

Chính trong những không gian công cộng ấy, trẻ bắt đầu làm quen với quy tắc, ranh giới và cách cư xử với thế giới xung quanh. Cũng từ những tình huống tưởng chừng rất nhỏ, không ít phụ huynh mới giật mình nhận ra việc "dạy con từ sớm" quan trọng đến thế nào.

Mới đây, một câu chuyện xảy ra trong một siêu thị tại Trung Quốc đã trở thành minh chứng rất rõ ràng cho điều đó.

Theo đó, một người mẹ vì bận rộn nên con trai 4 tuổi của chị thường được ông bà chăm sóc. Cuối tuần hiếm hoi rảnh rỗi, chị đưa con đến siêu thị với mong muốn có một buổi đi chơi nhẹ nhàng cùng gia đình. Tuy nhiên, trong lúc chị đang chọn đồ ở khu gia dụng, cậu bé đã bị thu hút bởi những quả cherry đỏ mọng ở quầy trái cây gần đó.

Cậu bé 4 tuổi lén ăn quả trong siêu thị. (Ảnh minh họa: Sohu)

Trong khoảnh khắc người mẹ không để ý, cậu bé đã nhanh tay nhặt một quả cherry và cho vào miệng. Hành động này ngay lập tức bị nhân viên thu ngân phát hiện. Nhân viên cửa hàng lớn tiếng nhắc nhở, thậm chí yêu cầu gia đình bồi thường 90 nhân dân tệ (khoảng 336.000 VNĐ) cho số cherry "bị ăn mất".

Trước phản ứng gay gắt đó, đứa trẻ sợ hãi bật khóc giữa siêu thị, còn người mẹ rơi vào tình thế khó xử. Tuy nhiên, thay vì bênh vực con hay tranh cãi căng thẳng, chị bình tĩnh thừa nhận con mình đã làm sai và bày tỏ sẵn sàng mua số cherry theo giá niêm yết dù mức bồi thường có vẻ vô lý.

Cách xử lý điềm tĩnh của chị nhận được sự đồng tình từ nhiều khách hàng xung quanh. Sau đó, quản lý siêu thị đã can thiệp, giải quyết vụ việc theo hướng hòa giải. Sự cố khép lại nhanh chóng, nhưng câu chuyện lại mở ra nhiều suy ngẫm về cách giáo dục trẻ nhỏ.

Phản ứng của người mẹ khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh minh họa: Sohu)

Theo các chuyên gia giáo dục, việc trẻ ăn trước khi trả tiền hoặc sử dụng khu nếm thử không kiểm soát là tình huống khá phổ biến khi đi siêu thị. Nguyên nhân không hẳn do trẻ hư, mà bởi các em chưa hiểu rõ khái niệm sở hữu hay quy tắc giao dịch. Trẻ thường học bằng cách quan sát người lớn và bắt chước hành vi xung quanh.

Vậy nên cũng có nhiều phụ huynh coi siêu thị chính là "lớp học xã hội" đầu tiên của trẻ. Trước mỗi chuyến đi mua sắm, cha mẹ nên giải thích cho con những quy tắc cơ bản bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đồng thời luôn để ý, đồng hành cùng con trong suốt quá trình mua sắm. Khi trẻ lỡ mắc lỗi, việc giải thích sau đó, thay vì quát mắng trước đám đông, sẽ giúp trẻ hiểu đúng vấn đề và ghi nhớ lâu hơn.

Trẻ em không cần hoàn hảo, mà cần được hướng dẫn đúng cách. Cách người lớn ứng xử trong những tình huống đời thường chính là yếu tố quan trọng nhất định hình ý thức và hành vi của trẻ trên hành trình trưởng thành.

Theo Sohu