Phạt tiền học sinh "dậy muộn" sau 5h sáng, giáo viên chủ nhiệm nhận án kỉ luật?

Theo VnExpress đưa tin, phản ánh của phụ huynh lớp 8/3 trường THCS Trần Văn Đang (Tp. HCM) cho biết, nhiều học sinh trong lớp bị yêu cầu nộp tiền phạt nếu không tuân thủ lịch sinh hoạt nói trên. Chị Hoài, một phụ huynh, cho biết giáo viên chủ nhiệm giao cho lớp trưởng điểm danh trong nhóm lớp. Học sinh nào không thực hiện đúng sẽ bị phạt 100.000 đồng mỗi lần.

“Các con rất bất bình nhưng không dám phản ứng vì sợ bị phạt nặng hơn. Có em bị phạt tổng cộng hơn 200.000 đồng. Khi phụ huynh góp ý thì thầy nói không làm việc với phụ huynh”, chị Hoài chia sẻ.

Học sinh Trường THCS Trần Văn Đang. Ảnh: Fanpage Liên Đội Trần Văn Đang

Ngoài việc phạt tiền, một số phụ huynh còn phản ánh giáo viên giao bài tập nhưng không chấm, không sửa. Những học sinh không hiểu bài bị yêu cầu đứng cuối lớp trong nhiều tiết học liên tiếp, gây tâm lý căng thẳng, áp lực.

Ngày 22/12, trao đổi với báo chí, thầy Dương Tấn Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hòa), xác nhận sự việc xảy ra tại lớp 8/3. Theo ông, giáo viên chủ nhiệm đã thừa nhận cách xử lý của mình là chưa phù hợp, dù mục đích ban đầu là muốn học sinh sinh hoạt điều độ hơn.

“Thực tế số tiền giáo viên thu không lớn như phụ huynh phản ánh, có em chỉ 10.000 đồng, có em vài chục nghìn. Toàn bộ số tiền đã được trả lại. Tuy nhiên, cách làm này là sai”, Hiệu trưởng nhấn mạnh.

Sau khi làm việc với phụ huynh, nhà trường thống nhất sẽ thay đổi giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 từ đầu học kỳ II nhằm giúp học sinh ổn định tâm lý, yên tâm học tập. Giáo viên liên quan đã bị hạ bậc xếp loại thi đua, ảnh hưởng đến khoản thu nhập tăng thêm trong quý IV. Đồng thời, nhà trường đang tiếp tục xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật viên chức theo quy định.

Đáng chú ý, cách đây khoảng 9 năm, giáo viên này từng bị đình chỉ giảng dạy vì hành vi mắng chửi và phạt học sinh quỳ trong lớp. “Đây là tình tiết tăng nặng khi nhà trường xem xét kỷ luật”, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang cho biết thêm.

Tổng hợp