Một người mẹ nghĩ gì mà nói con mình như thế này?

Trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây, một câu nói gây sốc của một người mẹ đã thổi bùng làn sóng tranh cãi: "Con gái tôi xấu như vậy, có phải là ông trời đang trừng phạt tôi không?".

Câu hỏi tưởng như là than thở, nhưng lại khiến nhiều người lạnh người vì phía sau đó là cách một người lớn đang nhìn chính đứa con do mình sinh ra.

Được biết, người phụ nữ này có con gái khoảng 11 tuổi, đang học tiểu học. Khi đăng bài về con trên MXH, thay vì nói về tính cách, nỗ lực hay những điểm tích cực của con, người mẹ lại liệt kê hàng loạt "khuyết điểm" như con thấp bé, da đầu nhiều gàu, cận thị gần 4 độ, dáng người phát triển không cân đối, vai và chân đều có vấn đề.

Trong lời kể của người mẹ, đứa trẻ dường như trở thành một "thất bại di truyền". Cô thừa nhận mình thậm chí không muốn nhìn con lâu, mỗi lần đưa đón con ở trường lại càng tủi thân khi thấy con nhà người khác "xinh xắn, cao ráo, dễ thương hơn".

Nhiều người thắc mắc không hiểu sao một người mẹ lại có thể nói về con mình như thế (Ảnh: Sohu)

Chính những dòng chia sẻ đó đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, vấn đề không nằm ở đứa trẻ, mà nằm ở cách người lớn đang trốn tránh trách nhiệm.

Không ít ý kiến chỉ ra một thực tế rất rõ rằng 11 tuổi vẫn là độ tuổi đang phát triển. Phần lớn những vấn đề về thị lực, chiều cao, tư thế, thậm chí ngoại hình… đều có thể can thiệp sớm nếu gia đình quan tâm đúng cách. Việc đem con ra so sánh, than phiền trên mạng, xét cho cùng, chỉ phản ánh sự bất lực của người lớn khi không đủ điều kiện, kiên nhẫn hoặc hiểu biết để giúp con thay đổi, nên chọn cách trút bực bội bằng lời nói.

Một câu hỏi khác cũng được đặt ra gay gắt đó là nếu con "xấu" thì gen ấy từ đâu mà có? Ngoại hình, thể chất, nền tảng sức khỏe đều đến từ cha mẹ và cả gia đình. Đổ lỗi cho một đứa trẻ là điều dễ nhất, nhưng cũng là điều tàn nhẫn nhất.

Phần lớn chúng ta đều bình thường và điều đó không có gì sai

Sự thật là, đa số con người trên thế giới đều bình thường với chiều cao trung bình, ngoại hình trung bình, gia cảnh trung bình. Điều quan trọng không phải là xuất phát điểm mà là cách người lớn đối diện và đồng hành cùng con cái.

Một người cha với chiều cao "khiêm tốn" không phải là thất bại. Một gia đình chỉ đủ khả năng cho con học trường bình thường cũng không đáng xấu hổ. Nhưng nếu cha mẹ liên tục thể hiện sự thất vọng, chê bai, trách móc thì chính điều đó mới là thứ phá hủy tâm lý trẻ nhanh nhất.

Nhiều bậc phụ huynh thích yêu cầu con "phải vươn lên", nhưng lại bỏ mặc con tự mày mò hiểu luật chơi của thế giới, tự gánh áp lực và tự chữa lành những tổn thương do chính gia đình gây ra. Điều đó, với một đứa trẻ, là quá sức.

Trẻ em không chọn được ngoại hình, gen di truyền hay gia đình mình sinh ra. Thứ duy nhất chúng có thể nhận được hoặc mất đi là thái độ của cha mẹ. Thay vì hỏi "Tại sao con lại như thế này", có lẽ người lớn nên hỏi: "Mình đã làm gì cho con, và còn có thể làm gì tốt hơn?".

Chấp nhận sự bình thường, ngừng so sánh, bớt đổ lỗi và học cách đồng hành, đó mới là điểm khởi đầu để một đứa trẻ lớn lên lành mạnh, dù không hoàn hảo.

Theo Sohu