FPTU Open Day trở thành điểm hẹn Giáng sinh của gần 4.000 học sinh THPT

Không khí Giáng sinh rực rỡ ngay từ cổng Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội

Không gian Giáng sinh giữa khuôn viên đại học

Toàn bộ khuôn viên Trường Đại học FPT cơ sở Hà Nội được khoác lên sắc màu Giáng sinh với hệ thống ánh sáng, tiểu cảnh trang trí và nhiều khu vực check-in mang đậm không khí lễ hội. Các không gian được bố trí hài hòa giữa khu trải nghiệm, khu tư vấn ngành học và khu sinh hoạt chung, tạo cảm giác gần gũi, thoải mái cho học sinh khi tham gia FPTU Open Day.

Học sinh háo hức check-in, tham quan các khu vực được trang trí Giáng sinh đẹp mắt.

Theo đại diện nhà trường, việc đưa yếu tố lễ hội vào chương trình không chỉ nhằm tạo không khí sôi động, mà còn giúp học sinh hình dung rõ hơn về đời sống sinh viên đại học – nơi học tập, sinh hoạt và trải nghiệm cá nhân được kết nối chặt chẽ trong cùng một không gian.

Campus tour và nhịp sống sinh viên năng động

Một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của học sinh là campus tour, do chính sinh viên tình nguyện của Trường Đại học FPT trực tiếp hướng dẫn. Thông qua các tuyến tham quan, học sinh được trải nghiệm thực tế giảng đường, phòng học, khu sinh hoạt và các không gian học tập mở – những yếu tố gắn liền với nhịp sống thường ngày của sinh viên.

Nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tiên được "đi một vòng đại học" đúng nghĩa, không chỉ để xem cơ sở vật chất mà còn để cảm nhận không khí học tập và sinh hoạt năng động tại FPTU.

Học sinh được tham quan campus tour do chính sinh viên FPTU làm hướng dẫn viên.

Hiện nay, sinh viên Trường Đại học FPT đang tham gia hơn 50 câu lạc bộ hoạt động đa dạng, từ học thuật – công nghệ, truyền thông – sáng tạo, nghệ thuật – thể thao đến các câu lạc bộ kỹ năng và cộng đồng. Mô hình câu lạc bộ được xem là một phần quan trọng trong đời sống sinh viên, giúp người học phát triển kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ và cân bằng giữa học tập và trải nghiệm.

Tìm hiểu ngành học trong không gian mở

Song song với các hoạt động trải nghiệm, học sinh được trực tiếp trao đổi với giảng viên và cán bộ tư vấn các ngành đào tạo để tìm hiểu chương trình học, cơ hội thực tập cũng như định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Việc tổ chức tư vấn trong không gian mở, thân thiện giúp học sinh dễ dàng đặt câu hỏi, chia sẻ băn khoăn và tiếp cận thông tin một cách tự nhiên, thay vì cảm giác "đi nghe tư vấn" theo cách truyền thống.

Học sinh được giải đáp thông tin ngành nghề trực tiếp cùng với giảng viên.

Chia sẻ tại sự kiện, thầy Nguyễn Hùng Quân – Phó Giám đốc Trường Đại học FPT, cơ sở Hà Nội cho biết: "FPTU Open Day không đơn thuần là một sự kiện cung cấp thông tin tuyển sinh, mà được thiết kế như một không gian trải nghiệm mở, nơi học sinh và giáo viên có thể trực tiếp ‘chạm’ vào đời sống đại học một cách chân thực nhất. Tại đây, các em không chỉ tham quan cơ sở vật chất, mà còn được gặp gỡ giảng viên, sinh viên đang theo học tại Trường Đại học FPT, lắng nghe những câu chuyện rất thật về học tập, trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp. Qua đó, học sinh có thêm cơ sở để hiểu đúng ngành nghề mình quan tâm và hình dung rõ hơn con đường đại học phù hợp với năng lực, mong muốn của bản thân."

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm xuyên suốt tại FPTU Open Day, học sinh THPT cũng được cảm nhận rõ nét triết lý đào tạo của Trường Đại học FPT với ba trụ cột Công nghệ – Khởi nghiệp – Toàn cầu, qua đó giúp học sinh và giáo viên có cái nhìn toàn diện, thực tế hơn trước khi đưa ra quyết định quan trọng cho tương lai.

FPTU Open Day thu hút đông đảo học sinh tham gia trải nghiệm

Tiếp nối không khí sôi động của FPTU Open Day tháng 12, Trường Đại học FPT sẽ tổ chức Big Open Day vào ngày 18/1/2026 đồng loạt tại 5 campus trên toàn quốc. Sự kiện dự kiến kết hợp chuỗi hoạt động trải nghiệm ngành học, giao lưu sinh viên, không gian check-in cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được học sinh – sinh viên yêu thích, hứa hẹn thu hút đông đảo học sinh, giáo viên THPT tham dự.