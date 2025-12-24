Ấn Độ tổ chức thi ở... sân bay

Ấn Độ khan hiếm việc làm cho lao động trẻ.

Việc này đảm bảo không gian đủ rộng và thuận tiện cho công tác quản lý.

Từ sáng sớm, các ứng viên đã có mặt tại địa điểm thi, ngồi theo hàng dọc trên đường băng. Trên đầu họ, trực thăng chở các giám thị liên tục qua lại.

Kỳ thi kéo dài một giờ, gồm hai phần. Một là bài viết đoạn văn trị giá 20 điểm và một bài kiểm tra kiến thức tổng quát 30 điểm. Nội dung thi được đánh giá không quá phức tạp, song mức độ cạnh tranh lại đặc biệt gay gắt.

Năm 2025, Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Odisha chỉ tuyển dụng gần 200 nhân sự, nhưng số người đăng ký cao gấp 40 lần. Đáng chú ý, nhiều thí sinh sở hữu trình độ học vấn cao như cử nhân, thậm chí có bằng MBA và MCA, cho thấy áp lực tìm kiếm việc làm đang lan rộng ngay cả với lao động có kỹ năng.

Thực tế này phản ánh bức tranh đáng lo ngại về thị trường lao động Ấn Độ, đặc biệt đối với giới trẻ. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), khoảng 18% người Ấn Độ dưới 24 tuổi hiện đang thất nghiệp.

Con số cho thấy khoảng cách lớn giữa hệ thống đào tạo và nhu cầu của thị trường việc làm. Trong bối cảnh đó, các kỳ thi tuyển dụng công lập tiếp tục trở thành điểm đến của hàng nghìn lao động trẻ, bất chấp tỷ lệ chọi ngày càng khắc nghiệt.