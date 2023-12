3 sai lầm khi ăn tối đang rút ngắn tuổi thọ, nhiều người biết sai nhưng khó sửa

Có một nghịch lý là ai cũng muốn kéo dài tuổi thọ nhưng cách đơn giản nhất để có được điều này là ăn uống lành mạnh thì lại ít người chịu làm. Đa số chúng ta thường chú ý nhất tới bữa trưa bởi xem đó là bữa chính cung cấp năng lượng cho cả ngày. Chúng ta cũng thường được nghe về tầm quan trọng của bữa sáng tới sức khỏe nhưng lại dễ qua loa khi ăn tối.

Sau đây là 3 sai lầm phổ biến khi ăn tối đang rút ngắn tuổi thọ, rất nhiều người vô tình mắc phải hoặc biết sai mà mãi chưa sửa được:

1. Ăn tối quá muộn

Trên thực tế, thời điểm ăn tối cũng quan trọng như những món chúng ta ăn vậy. Thời gian tốt nhất để ăn tối là từ 18 - 20h và đừng ăn tối trước 17h cũng như không nên ăn bất cứ thứ gì sau 21h. Việc ăn tối quá muộn hay quá sớm sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, mất ngủ cũng như mắc các bệnh nguy hiểm khác. Từ đó ảnh hưởng tới tuổi thọ của bạn.

Ăn tối quá muộn, ăn khuya là những thói quen xấu rút ngắn tuổi thọ của bạn (Ảnh minh họa)

Các nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng cách giữa bữa tối và giấc ngủ nhỏ hơn 3 giờ mang lại rất nhiều tác hại. Đầu tiên là sẽ dễ bị trào ngược dạ dày, lâu dài có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Hay làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn lipid máu, tăng đường huyết, bệnh tiểu đường, huyết áp cao và nhiều hội chứng chuyển hóa khác.

Đương nhiên, dù ngủ sớm tới đâu bạn cũng không nên đi ngủ ngay sau khi ăn tối nhé. Nếu quá bận rộn hay đặc thù công việc không cho phép, ít nhất bạn cũng nên cho cơ thể nghỉ ngơi ít nhất 1 tiếng sau bữa ăn rồi mới ngủ.

Ngoài ra, chúng ta cũng không nên ăn tối quá sớm. Điều này có thể sẽ khiến bạn đói bụng vào ban đêm, dẫn đến khó ngủ, thức giấc, dễ ăn đêm và mệt mỏi sau khi ngủ dậy buổi sáng do thiếu năng lượng.

2. Ăn quá no vào bữa tối

Vào buổi tối, hệ tiêu hóa làm việc sẽ chậm hơn một chút so với ban ngày nên chỉ nên ăn no vừa đủ khoảng 80%. Nếu bạn ăn quá no, sẽ khó tránh phải cảm giác khó chịu, nhất là khi ăn tối muộn. Cần phải hiểu rằng, cơ thể chúng ta được cấu tạo để tiêu hóa thức ăn trong khi ngồi hoặc đứng chứ không phải khi nằm. Nằm xuống khi thức ăn chưa được tiêu hóa hết có thể gây khó tiêu, mất ngủ cùng rất nhiều sự rối loạn hoạt động khác trong cơ thể.

Đặc biệt, nếu tối quá no, chất đạm trong thức ăn không được tiêu hóa hết nên cặn bã trong ruột sẽ bị vi khuẩn phân hủy thành chất độc hại. Lâu ngày như vậy dễ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày. Ăn tối quá no còn dễ gây viêm tụy cấp, đặc biệt là những người ăn quá nhiều, thậm chí có thể gây sốc, đột tử ở những trường hợp nặng.

Ngoài ra, ăn tối quá no còn làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và rối loạn giấc ngủ. Trong khi đó, giấc ngủ ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ. Theo nghiên cứu của Trường Y Harvard (Mỹ), những người ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong gấp đôi những người ngủ 6 đến 8 tiếng. Một nghiên cứu khác ở Châu Âu trên 8.000 người ở độ tuổi 50 - 70 phát hiện ra rằng người ngủ ít hơn 6 tiếng có nguy cơ sa sút trí tuệ nhiều hơn 30% so với những người ngủ từ 7 tiếng trở lên.

3. Nhịn ăn tối

Những người muốn giảm cân thường chọn cách nhịn ăn tối để giảm trọng lượng cơ thể. Tuy nhiên, phải hiểu rằng nếu bạn ăn quá no hoặc vì lý do gì đó mà nhịn bữa tối 1, 2 lần trong tháng thì chưa là vấn đề, nhưng lặp lại thường xuyên hoặc bỏ ăn tối liên tục trong thời gian dài thì hiểm họa với cơ thể là khôn lường!

Cách làm này không tốt cho sức khỏe và sẽ khiến cơ thể bị thiếu chất, suy dinh dưỡng, người bị bệnh đái tháo đường còn có thể gặp phải tình trạng tụt đường huyết, nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nhịn ăn, ăn kiêng khem trong thời gian dài có thể khiến cơ thể con người lâm vào tình trạng mất cân bằng, sức khỏe xấu và suy nhược. Thậm chí là gây ra những căn bệnh nguy hiểm như bệnh tim mạch và nhồi máu cơ tim.

Nhịn ăn tối không phải là cách giảm cân hiệu quả, hơn nữa còn gây hại cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Nhịn ăn tối làm tăng nguy cơ mắc bệnh về dạ dày, thậm chí gây ung thư dạ dày. Bởi khi bạn ngủ, dạ dày và một số cơ quan khác trong cơ thể vẫn cần có năng lượng để hoạt động. Nhưng nhịn ăn tối, dạ dày có xu hướng tiết nhiều axit hơn dù không có thức ăn.

Thói quen xấu này cũng làm suy giảm hệ miễn dịch do cơ thể sẽ không được cung cấp đủ dưỡng chất. Từ đó, hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm, cơ thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn do dễ bị virus, vi khuẩn tấn công và suy giảm tuổi thọ. Tương tự như ăn tối quá no hay quá muộn, nhịn ăn tối cũng làm rối loạn giấc ngủ - một trong những yếu tố quan trọng để chúng ta giữ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Đừng bao giờ bỏ bữa tối, ngay cả khi bạn đang giảm cân, Thay vào đó hãy tăng rau xanh, giảm dầu mỡ, ăn tối no 60 - 80% và ăn tối đúng giờ.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor, Top Beauty